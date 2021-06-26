Фавориты Евро-2020: Франция и Италия имеют высокие шансы выиграть титул, а Бельгия и Англия вне тройки

Карим Бензема оформил дубль на Евро-2020. Фото: REUTERS

Впереди нас ожидают захватывающие матчи на вылет. 16 лучших сборных, которые одолели групповой этап Евро-2020, сразятся за главный титул континентального турнира. Многие команды оправдали статус фаворита, а есть и такие, что разочаровали футбольных зрителей. "Комсомолка" решила посмотреть и сравнить, кто является лидером на трофей после группового этапа, по мнению букмекеров.

До старта чемпионата Европы 2020 многие эксперты и букмекеры обозначили главных фаворитов Евро-2020: Франция (5,50), Англия (6,00) и Бельгия (7,00), Германия и Испания (8,30), Португалия (9,00), Италия (11,0). То после трех туров Евро-2020 котировки букмекеров немного изменились из-за блеклой и сомнительной игры некоторых сборных.

Однозначным лидером турнира на данный момент является французская команда Дидье Дешама с коэффициентом - 3,75. Французы имеют сбалансированный и именитый состав с грозной атакой. Далее расположилась сборная Италии, которая в ходе отбора доказала свое огромное желание быть главной среди фаворитов (7,00). Замкнула тройку претендентов на кубок ЧЕ 2020 сборная Германии (7,10), которая была в шаге от провала, но это не помешало им укрепить позиции.

А в это время Англия немного сдает позиции из-за прагматичной тактики Гарета Саутгейта (7,50). Национальная сборная Испании расположилась на пятой строчке (8,00). "Красная фурия" обновила состав молодыми и талантливыми футболистами из ведущих клубов Европы. Игроки из Бельгии показали максимальный результат, хотя немало вопросов вызывает сама игра "красных дьяволов" (9,00). Другие топ-сборные расположились ниже. Например, Нидерланды и Португалия никак не убедили букмекеров. Их коэффициенты схожи (11,00).

Как мы и заметили, некоторые коэффициенты подверглись изменениям в более правильном направлении. Букмекеры распределили силы сборных и теперь ожидают увидеть вероятных победителей таких как Франция, Италия и Германия. Дальше нам остается наблюдать за играми плей-офф Евро-2020, чтобы понять - насколько правы оказались букмекерские конторы и эксперты. Болеем за любимую команду и красивый футбол!