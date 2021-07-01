«Змеи - питомцы будущего: покормил размороженной мышкой - и уезжай в отпуск!»: специалист по змеям рассказал о работе и показал опасных и прекрасных подопечных

В террариуме Минского зоопарка живут около 80 видов экзотических пресмыкающихся, и сюда с удовольствием приходят семьи с детьми. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Террариум Минского зоопарка насчитывает около 80 видов животных. И это не только змеи, но и игуаны, хамелеоны, черепахи, ящерицы, крокодилы, скорпионы, пауки, рассказал герпетолог Андрей Максимов. По его словам, в террариуме безопасность как в хорошей тюрьме, дисциплина как в армии, а чистота - как в больнице.

- Каждый день - дезинфекция, обработка от гельминтов, облучение специальными лампами, сбалансированная еда по расписанию, витамины-минералы. Бывает, приходится змею-роженицу и кесарить. У нее, как и у женщины, бывает неактивная родовая деятельность. Линять, сбрасывать старую кожу змее тоже помогаю.

- Андрей, а как вы к змеям прикипели? С чего все началось?

- В первом классе поймал гадюку, палочкой загнал в банку, которую в лесу же и нашел, принес домой. У родителей был шок. Гадюку ту, конечно же, выпустили. С этого и началось. После школы закончил биофак БГУ, работал в институте зоологии НАН Беларуси. Дома у меня змеи были. Во времена перестройки трудился в единственном в Беларуси кооперативе по ядопроизводству. «Белмедпрепараты» покупали у нас змеиный яд тогда. На его основе делали много препаратов для суставов, кровоостанавливающие средства, для кардиологии. В те времена яд гадюки был одним из самых дорогих. Для сравнения: яд кобры стоил 200 долларов за грамм, а мировая цена на яд гадюки доходила до 3,5 тысячи за грамм. Но мы так дорого не продавали, максимум вдвое дороже, чем за яд кобры. В зарубежных странах и сейчас есть серпентарии. Яд змей нужен для биохимических лабораторий, исследовательских центров, для изготовления сывороток. Когда в серпентарии работал, тогда, честно скажу, меня змеи кусали.

Не только змеи, но и игуаны, хамелеоны, черепахи, ящерицы, крокодилы, скорпионы, пауки живут в террариуме Минского зоопарка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Змеи - питомцы будущего: покормил размороженной мышкой - и уезжай в отпуск

- Как пополняется террариум?

- Экспозиция меняется постоянно, стараемся приобретать. Кто-то попадает к нам от таможенников (нередко экзотических животных в страну пытаются ввезти нелегально), обмениваемся с другими зоопарками. Плюс у заводчиков приобретаем.

Ядовитых змей можно увидеть только в Минском зоопарке, в областных зоопарках их нет Фото: Павел МАРТИНЧИК

Котики-собачки - это, конечно, хорошо: погладить верных друзей, посадить себе на колени, но это и постоянная забота. А в современных квартирах с активным образом жизни людей, поездками змея лучше: покормил размороженной мышкой - и уезжай в отпуск на неделю. В людях генетически заложена боязнь змей - и в то же время их привлекательность. Они вызывают эмоции.

Игуана - животное красивое, но все же не домашнее. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А разве можно змей или крокодилов в квартирах держать?

- Нельзя держать дома крупных крокодилов, все крокодилы опасные, питонов и удавов длиннее 4 метров Но существует масса маленьких коммерческих видов змей, которые похожи на елочные игрушки, и сотни людей в Минске их держат дома.

Короткохвостый питон по кличке Толстун существо грозное на вид, но не агрессивное, но взять его на руки может только самый главный человек в террариуме - герпетолог Андрей Максимов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

И, кстати, ядовитых змей можно увидеть только в Минском зоопарке - в областных зоопарках их нет. А еще в нашем террариуме есть отдельное помещение для «яслей». Здесь в плотно закрывающихся коробках, как для больших ссобоек, на подстилке из опилок и с персональными поилками подращивают змей. Бриллиант среди малышей - очень красивая змея мандариновый полоз. По словам Андрея, ей месяц от роду и ела она за свою жизнь пока только один раз.

Герпетологи достают змей из клеток с помощью специального приспособления, эдакого крюка на ручке. За шею крупных гадюк не берут из-за возможной травмы шейных позвонков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гамлет, Марадончик, Василий, Клеопатра

- В террариуме нет змей, которые водятся в Беларуси – ужей, медянок, гадюк, но много экзотических видов…

- Наши питоны весом 15 - 20 кг только с виду грозные, а по натуре - спокойные добряки, хотя в природе они склонны к агрессии. В террариуме живет сетчатый питон, самая большая наземная змея, и короткохвостный питон (его еще называют пестрым) - кличка его Толстун. А еще в нашей коллекции змей можно увидеть гремучую змею, настоящих кобр, ботропсов (американских копьеголовых змей. - Ред.), куфий, щитомордников, бойг (змеи из семейства ужеобразных. - Ред.).

Ну ведь красавчик! Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А какие еще интересные клички у ваших животных?

- Уже лет 10 нашу черепаху мадагаскарскую лучистую зовут Гамлет. Так ее предложил назвать мальчик-посетитель, сославшись на то, что вид у нее старый. Сложно комментировать - детская логика, но мы согласились, так и зовем. А нашего тегу (массивная плотоядная ящерица. - Ред.) зовут Марадончик, потому что он родом из Аргентины. У игуаны имя Василий, у сетчатого питона - Клеопатра.

Молодняк змей подращивают в специальных яслях. На фото бамбуковый полоз, которому месяц от роду, и ел он уже трижды. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Андрей, а ваши подопечные понимают, что вы их мама-папа?

- В основном меня узнают некоторые крупные ящерицы, крокодилы и черепахи - и то не все. Змеи привыкают к обращению. Если я возьму в руки змею, то она будет спокойна, потому что знаю, как ее взять, чтобы не навредить и не потревожить. Шумящую гадюку и других самых тяжелых гадюк рода Bitis, например, нежелательно брать за шею из-за возможной травмы шейных позвонков. Для их фиксации используются трубы.

Змеи на ощупь очень приятные. Некоторые холодные, а некоторые и теплые. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В террариуме животные хорошо уживаются (на фото вверху самая большая наземная змея, сетчатый питон Клеопатра, на фото внизу - черепаха). Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО В МЕНЮ?

Салат для черепах состоит из 12 компонентов, а перепелов на обед для змей растят по соседству

- В зоопарке змей кормят мышами, крысами, кроликами, перепелками. Их растят здесь же специально на обед этим животным. Пауков, варанов, хамелеонов, черепах, ящериц, крокодилов потчуют кого чем: тараканами, сверчками, морской рыбой, мясом курицы, говяжьей печенью, овощами (капустой, салатом, листьями одуванчика, морковью, огурцами), фруктами. А также даем минералы и витамины. Салат для черепах, например, состоит из 12 компонентов!