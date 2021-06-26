Коронавирус в Беларуси, последние данные на 26 июня 2021 года: новая вакцина, усилилось распространения варианта COVID-19 «Дельта» в мире и еще один опасный штамм

За сутки в Беларуси выявили 813 новых случаев коронавируса Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Количество новых случаев коронавируса за сутки в Беларуси находится пока примерно на одинаковом уровне. В частности, в предыдущие пару дней регистрировали, соответственно, 802 и 786 положительных тестов на COVID-19, а за минувшие сутки, по последней информации, их число составило 813.

В то же время выписаны из больниц 777 пациентов, перенесших ковид. А всего, с начала пандемии, в Беларуси официально подтверждено 413 тыс. 952 случаев COVID-19, при этом выздоровели 406 тыс. 686 человек.

Также в Минздраве сообщили об 11 умерших за сутки пациентах с ковидом. За все время распространения инфекции в Беларуси, по официальным данным, умерли 3 тыс. 093 пациента с выявленным COVID-19.

Новая вакцина против коронавируса появится в Беларуси

Ожидается, что препарат «Спутник Лайт» поступит в Беларусь в июле. Напомним, вакцинация от коронавируса этой прививкой проходит в один этап.

Как рассказал глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич, этой однокомпонентной вакциной планируется прививать студентов - «чтобы поэтапно вакцинировать ту категорию населения, которая переносит наиболее легко, но может являться источником заражения».

Список пунктов вакцинации от COVID-19 в Минске дополнен несколькими адресами крупных торговых центров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дополнительные пункты вакцинации

Список пунктов вакцинации от COVID-19 в Минске дополнен несколькими адресами крупных торговых центров, информация об этом размещена на сайте Мингорисполкома.

С 25 июня прививки от COVI-19 граждане могут получить в следующих торговых центрах и гипермаркетах: универмаг «Беларусь» (Жилуновича, 4), гипермаркеты «Green» (Партизанский проспект, 182 и Уборевича, 176), ТЦ «АутЛето» (проспект Жукова, 44), ТЦ «Глобо» (Уманская, 54), ТЦ «Максимус» (Лобанка, 94), Рынок «Уручье-3» (Никифорова, 51), ТД «Ждановичи» («Мир моды» – 5, Тимирязева, 129), ТЦ «Бонус» (Голубка, 2).

Новый опасный вариант коронавируса найден в Бразилии

В геноме «лямбда-штамма» есть набор из восьми ключевых мутаций, которые, предположительно, увеличивают заразность вируса

Врачи нашли на юге Бразилии новый опасный вариант коронавируса. Он похож на так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2, распространившийся в Перу и соседних странах Латинской Америки с конца лета 2020 года.

«В середине июня [этого года] ВОЗ признал «лямбда»-вариант коронавируса интересным для изучения. Нам впервые удалось раскрыть следы его проникновения в Бразилию из Аргентины и открыть новый штамм этой версии SARS-CoV-2, чье распространение может обострить эпидемиологическую обстановку в стране», – говорится в сообщении исследователей.

Штамм «Дельта» атакует невакцинированных людей

Разновидность коронавируса «Дельта» в настоящее время появилась уже по меньшей мере в 85 странах. Причем она быстро распространяется среди невакцинированного населения. Такое заявление сделал в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Дельта» является наиболее заразной разновидностью из выявленных вариантов COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения, – сказал глава ВОЗ.

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«Дельта» на данный момент уже присутствует в 85 странах (подробности).

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