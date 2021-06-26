«Он мне столько любви дал - ее хватает до сих пор»: вдова Ростислава Янковского о легендарном артисте - она приходит на его могилу каждый четверг уже пять лет

Нина Давидовна каждый четверг приходит на могилу мужа. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Я помню свою первую встречу с Ниной Давидовной у них на даче в Городище под Минском. Это было лет 20 назад, тогда еще интернета не было. Ростислав Иванович сам предложил сделать интервью с ним на даче. «У нас такая дача! Ниночка там все так устроила!». Дача была чудная. Нина Давидовна, имевшая грузинские корни, - невероятно красивая и по-грузински гостеприимная - к нашему приезду уже накрыла на стол. По дороге мы заехали в магазин за вином, Ростислав Иванович выбрал, конечно же, грузинское. Он боготворил жену. Когда в Русском театре на его 80-летие был устроен вечер, он читал со сцены не монолог из спектакля, а стихи в честь Нины Давидовны. Сколько бы ролей он ни сыграл и каковы бы ни были творческие успехи всей династии Янковских, самое главное, что случилось в его жизни, - это любовь и семья. Это его собственные слова. Они были парой от Бога.

Ростислав Янковский ушел 5 лет назад - 26 июня 2016 года. И когда я позвонила Нине Давидовне с просьбой о встрече, она предложила увидеться на Восточном кладбище у могилы мужа.

«Мне было 20, а ему всего 17. Но он мне соврал, приписал себе четыре года»

- Пять лет прошло. Пять лет… Я тебе не могу передать, какая тоска… Какая тоска… - повторяла Нина Давидовна, стараясь сдержать слезы. - Как мне без него плохо… Несмотря на то, что меня окружают люди. Каждый четверг я приезжаю сюда, на кладбище. Говорю с ним. Благодарю его.

- А о чем сейчас чаще всего вспоминается?

- Чаще всего я вспоминаю наши молодые годы, когда мы только встретились. Это в Таджикистане было. Я жила в столице, в Сталинабаде. А он - в Ленинабаде, и между этими городами было приличное расстояние, 300 километров, мы бы могли и не встретиться, если бы не спорт. Мы были оба спортсмены. Он боксом занимался, а я - легкой атлетикой. Первый раз я его увидела, когда мы собирались в Москву на соревнования и нас вызвали получить форму и суточные. Сидим, ждем. А в это время боксеры из Ленинабада приехали в Сталинабад на соревнования. И вот они идут мимо нас, и я вдруг вижу невероятного красавца в белой форме, загорелого, с карими глазищами. Он так посмотрел на меня… Но не подошел, ушел вслед за всеми.

Семья Янковских в 1947 году. Олегу (на фото стоит между родителями) три года, Николаю - 6, Ростиславу - 17. В это время он и познакомился с Ниной Чеишвили. Фото: семейный архив

Спустя месяц на соревнованиях в Сталинабаде боксер Ростислав Янковский и легкоатлетка Нина Чеишвили снова встретились. Правда, она не сразу вспомнила, где видела его прежде.

- Нам, спортсменам, тогда выдавали во время соревнований талоны на завтрак, обед и ужин в ресторане. И вот иду я на ужин. А с двух сторон дороги арыки и по ним течет вода. Я иду по одной стороне от арыка, а под другой идут спортсмены из Ленинабада. И вдруг я вижу его и начинаю вспоминать, где ж я его раньше видела. Не вспомнила. А утром на стадионе соревнования. Мне бежать 100, 200 и 400 метров, это мои коронные дистанции. В громкоговоритель говорят: «Приглашаются на старт женщины». Я иду на старт и вдруг слышу за спиной: «Вы женщина?». Оглядываюсь - он. В то время слово «женщина» имело определенный подтекст, но я с вызовом сказала: «Представьте себе, да». И пошла к старту. Он меня опять догоняет: «Вы уж, пожалуйста, не перегоняйте наших девочек». - «Да, - говорю, - постараюсь». Но, конечно, перегнала, я же чемпионкой Таджикистана была на этих дистанциях.

Нина Чеишвили в юности. Фото: личный архив

Во время обеда Янковский пригласил красавицу-легкоатлетку за их стол. Кружил вокруг нее, осыпал комплиментами.

- Это ж вот так влюбиться! С первого взгляда! - улыбается Нина Давидовна. - Я ведь не была красавицей. Но обаятельно была, это да. После обеда он пошел провожать меня. Перескочил через арык, подает мне руку, я прыгаю и оказываюсь в его объятьях. Это было так страшно - оказаться в объятьях парня! Я перепугалась, стала просить отпустить меня. А у него мой чемоданчик в руках. Он открывает его, а сверху паспорт лежит. Открывает паспорт, удивляется: «Ты грузинка?» - «Да». - «Ты родилась в 1927 году?» - «Да, а ты в каком?» - «Я в 1926-м». Я только когда выходила замуж, узнала, что он обманул меня тогда - он с 1930 года. Сейчас-то разница в три года не имеет значения, а в то время, когда мне было 20, как он мог признаться, что ему всего 17? И он соврал, приписал себе четыре года.

«Он все время меня добивался, а я держалась»

Воспоминания о том времени у Нины Давидовны окрашены не только романтикой.

- Моего отца в то время посадили за растрату. Он был виноделом, и его пригласили из Грузии в Таджикистан, чтобы он там виноделие наладил. Он наладил, но платили мало, поэтому он взялся заведовать рестораном. Отец так готовил, что по праздникам таджикские ханы приглашали его готовить в ханский дворец. Но с рестораном тоже не очень пошло. Все грузины и армяне, которые жили в Сталинабаде, приходили к нему и ели бесплатно, у грузин же так с гостеприимством, что поделать…

После ареста отца дом, в котором жила семья Чеишвили, был опечатан. В распоряжении Нины и ее младшего брата оставили только одну комнату, и то лишь до того времени, пока она окончит институт.

- Единственное, что я успела продать до того, как они пришли, - свое пианино. Его купила моя институтская учительница, но у нее тоже не было денег, она взяла его в рассрочку, зато каждый месяц у меня была прибавка к стипендии.

До того, как пожениться, Нина и Ростислав встречались 3,5 года.

- Я училась в институте, а его забрали в армию. Я часто приезжала к нему. Знаешь, он все время меня добивался, а я держалась. У меня в голове одно было: сперва надо институт закончить, у меня же брат на руках, а если еще и ребенок будет, то я смогу при своей профессии его растить. Я абсолютно не надеялась, что мы с Ростиславкой будем вместе. Он такой красавец, за ним такие девочки бегали…

После окончания института молодую учительницу Нину Чеишвили хотели распределить в Киргизию.

- А я говорю: «Я поеду в Ленинабад, у меня там муж». - «Покажите паспорт. Так у вас тут нет мужа». «Да, - говорю, тут нет, а вот тут, - прикладывает она руку к сердцу, - есть!» И они вошли в положение и направили меня в Ленинабад учительницей географии в ту самую летную школу, в которой до армии учился мой муж. Когда я приехала, он еще служил. Их отправили в Табошар охранять арестантов, которые работали на урановых рудниках. Оттуда руду привозили на Ленинабадский горно-химический комбинат, тут ее дробили, отделяли свинец от урана. Из труб все время шел желтый дым, мы им дышали, слова «радиация» даже не знали.

Счастливые Янковские, 2005 год. Фото: БелТА

Работать на комбинате, говорит моя собеседница, считалось престижным, там хорошо платили.

- Ростиславка устроился туда диспетчером автобазы. Но проработал там недолго, потому что шофера, чтобы получить хороший наряд, ставили диспетчеру пол-литра. Представь: я уже беременная, а мужа после дежурства просто приносят домой, сам идти он уже не может. Не выдержала, пошла к начальнику, сказал ему все. И он перевел Славу диспетчером на железную дорогу. Там уже другая история: приходит состав, который надо разгрузить, и тут уже диспетчеру приходится ставить пол-литра грузчикам, но меня это больше устраивало (смеется).

«Я не верила сплетням - верила только ему»

Артистом Ростислав Янковский стал благодаря жене - однажды по дороге в магазин она увидела объявление, что в самодеятельность набирают юношей и девушек до 25 лет.

- Пришла, говорю: «Пойди, Слава, это твое». Он, конечно, с удовольствием побежал, он еще в летной школе увлекался самодеятельностью. И его, конечно же, взяли и тут же дали главную роль. Премьера спектакля была 29 апреля 1951 года, и ты сейчас поймешь, почему я так хорошо запомнила эту дату. От нашего дома в Ленинабаде до ДК в соцгородке три километра было. Я с огромным животом пешком туда, пешком обратно. А вечером воды отошли. Приезжаем на попутке в роддом, мне говорят: «Нет-нет, не сегодня - сегодня Пасха, праздник, завтра уже родите». Но только на стол положили, как мой Игорешка родился. На следующий день Ростиславка приходит и говорит: «Ниночка, наша квартирная хозяйка подсчитала, что ты родила на неделю раньше, и сказала, что, может, ребенок не мой?». «Да, - говорю, - не твой, уходи, раз ты веришь ей, а не мне».

Ростислав Иванович и Нина Давидовна прожили душа в душу 66 лет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вокруг их пары всю жизнь витали слухи и сплетни, но мудрая Нина Давидовна за 66 лет брака ни разу не усомнилась в порядочности мужа.

- Я не верила сплетням - верила только ему, потому что видела, как он меня любит. Я боялась только одного: что он в кого-то влюбится, придет и скажет, что влюбился. Он был настолько порядочным, что не стал бы ничего скрывать. Знаешь, он мне столько любви дал, что мне хватает ее до сих пор. Я приезжаю сюда, на кладбище, каждый четверг и все время говорю: «Любимый, спасибо тебе за любовь!». Он был очень порядочный и честный человек. Никогда никого не оговаривал, не завидовал. У него все время спрашивали: «Вы не завидуете своему младшему брату Олегу?» Он не понимал, что такой вопрос в принципе возможен, он лишь радовался его успехам. Помню, Слава посмотрел фильм «Крейцерова соната», пришел и говорит: «Нинуля, я увидел шедевр, Олежка гениален!».

Ростислав Янковский был старше брата Олега на 14 лет. Фото: Валерий Матицын, ТАСС

История о том, как в 1957 году Ростислава Янковского пригласили работать в Минск и первые три года он с семьей жил в гримерке Русского театра, известна. До того Ростислав Иванович шесть лет отслужил в Ленинабадском драмтеатре.

Ростислав Янковский в спектакле "Барабанщица", 1957 год. Фото: rustheatre.by

- Худрук театра Дмитрий Лиховецкий увидел Славу в самодеятельности и пригласил к себе в труппу. Но там зарплата была 690 рублей, а диспетчер получал 1300. И Слава отказался. Приходит, рассказывает мне. А мне через две недели на работу выходить, декретный отпуск тогда всего месяц был. «Слава, - говорю, - денег хватит, иди в театр». И если бы он тогда не пошел, то рано или поздно все равно бы там оказался, потому что без сцены он уже не мог жить. Он там буквально растворялся. Когда я приходила и смотрела его спектакли, то в первую секунду видела, что на сцену вышел Ростислав, а потом его не видела, а видела героя спектакля. На каждый спектакль я не ходила, но на первые две премьеры - обязательно. Первый спектакль всегда отличается от второго. Для Славы было важно мое мнение.

- Случалось, что критиковали его? - спрашиваю.

- Случалось, но сперва сильно хвалила, а потом намекала, что вот тут ты бы мог сделать по-другому.

В Русском театре в Минске Ростислав Янковский сыграл более 200 ролей. Фото: rustheatre.by

Ростислав Янковский в фильме "В июне 41-го", 2008 год. Фото: кадр из фильма

В 90-е в жизни Янковского появился кинофестиваль «Лiстапад».

- Это было его детище, он до последнего, пока мог ходить, был там, - рассказывает Нина Давидовна. - Для людей это был праздник. Какие артисты приезжали! И все они общались со зрителями, обсуждали фильмы. После открытия фестиваля всегда к нам домой приходили. У нас бывали все - Шахназаров, Говорухин, Банионис, Абдулов, Ярмольник, Рудинштейн... Все время столько народу было! Конечно же, вся наша большая семья собиралась, Олежка обязательно приезжал, Игореша, наш старший сын, который живет в Москве, приезжал. Я только успевала столы накрывать. Потом мэром Минска стал Михаил Яковлевич Павлов, построил Ратушу и стал принимать там гостей «Лiстапада». Павлов очень любил театр и уважал артистов. Это он сделал Ростислава почетным гражданином Минска. А сейчас они с Славой лежат недалеко друг от друга.

Кинофестиваль "Лiстапад" был детищем Ростислава Янковского, и он до последнего участвовал в нем. На фото - 2010 год, с итальянской актрисой Орнеллой Мути. Фото: Андрей Александров, РИА "Новости"

«Видишь рядом крест и голубку на нем? Это моя могила»

«Нина всегда относилась ко мне с особым вниманием. Допустим, я два месяца работаю над ролью, она детям: «Тише, отец работает. Будет хорошо отцу - будет хорошо и нам», - рассказывал мне Янковский в одном интервью. Прочитала эту цитату Нине Давидовне.

- Ой, это да! Когда он был занят ролью, лучше было не трогать его, не тревожить никакими просьбами. Он мог сам предложить помощь, например, пропылесосить, но я вижу: держит в руках пылесос, водит им по ковру, а сам роль повторяет. Я понимала, что он весь в своем искусстве и спокойно сама занималась бытом. Игореша с Вовкой помогали. Отец был для них примером в плане отношения к семье, к людям, к работе. На игры с детьми у Славы времени почти не было, но он был хорошим отцом, и прежде всего потому, что давал им право выбора.

Старший, Игорь, сразу решил, что хочет стать актером, пошел в Щукинское училище, после него много лет работал в Театре на Малой Бронной. Но в 90-е завязал с актерством, занялся рекламным бизнесом, и довольно успешно.

Клан Янковских: Игорь, Ростислав, Олег, Владимир и Филипп, 1983 год. Фото: личный архив

Кинофестивали и кинопремии были для Янковских постоянным местом встреч. 2002 год, премия "Золотой Овен", которую Олег Янковский получил за главную роль в фильме "Любовник". Фото: Галина Кмит, РИА "Новости"

Младший, Вовка, не хотел быть актером, хотел художником, и Слава поддерживал его в этом, потому что видел успехи. Вовка окончил художественную школу, но при поступлении на художественное отделение в театрально-художественный институт его дважды прокатывали. Пошел в актеры, Зинаида Броварская с удовольствием взяла его на свой курс, он втянулся, делал капустники, будоражил всех. После института его взяли в Русский театр, и не из-за папы, поверь мне. Главный режиссер сам Вовку выбрал. Он хорошо играл, лет восемь, наверное, отработал в театре, но вдруг разочаровался и ушел в режиссуру и рекламный бизнес. Сперва снимал рекламные ролики и клипы, причем какие шикарные клипы! Потом стал снимать кино и сериалы. Он большой молодец. Слава был очень доволен, как у детей все сложилось.

Владимир, младший сын Янковских, восемь лет проработал в одном театре с отцом. Фото: семейный архив

Ростислав Иванович успел понянчиться с младшим внуком Ваней, сыном Владимира Янковского. Сейчас ему уже 14. Фото: личный архив

На могиле у Ростислава Янковского стоит невероятно красивый памятник работы известного скульптора Николая Байрачного.

- Это очень дорогой памятник, он стоил 37 тысяч долларов, - рассказывает Нина Давидовна. - 3 тысячи Вовка заплатил, 17 тысяч дали Министерство культуры и Мингорисполком, и 17 тысяч - мои. Хотя нет, не мои, а его, - кивает она в сторону бронзового Янковского, который сидит в кресле в образе Кароля Станислава Радзивилла по прозвищу «пане Коханку», это была одна из его последних и очень ярких ролей в театре.

Вдова народного артиста объясняет: на памятник ушла полученная в 2008 году премия, которой Ростислава Янковского наградили в Москве за вклад в искусство.

- Премия была 2 миллиона российских рублей. Я предложила обменять их на доллары и положить в банк. Получилось 20 тысяч долларов. Так что наполовину памятник себе оплатил он сам.

- Нина Давидовна, это ведь настоящее произведение искусства. Такой памятник достоин стоять у театра.

- Ты не первая мне об этом говоришь. Но к театру я бы не приходила каждую неделю, а на могилу прихожу. А видишь рядом крест и голубку на нем? Это моя могила. Там все уже подготовлено. Это я - его голубка. Пока я могу ходить сюда, то готова жить. А когда не смогу - не хочу.

Пять лет как Нина Давидовна живет в страшной тоске по любимому мужу. Фото: Наталия КРИВЕЦ

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