Что за ЛГБТ-скандал на Евро-2020, который может привести к остановке чемпионата

Нойер с радужной капитанской повязкой продолжит играть и дальше

Только 6 сборных из 24 - Турция, Уэльс, Швейцария, Бельгия, Англия Шотландия - вставали перед началом матчей Еврло-2020 на колено в поддержку движения BLM. А когда трибуны в некоторых городах принялись освистывать эти команды, то УЕФА осудило такое поведение: «Как организация мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму».

И если с BLM пошумели и забыли, то ЛГБТ-скандал в разгаре и может привести к остановке чемпионата.

27 июня в Будапеште пройдет матч Нидерланды-Чехия. Капитан голландцев Джорджиньо Вейналдум заявил, что выйдет на поле с радужной повязкой, на которой будет написано «Одна любовь».

"Повязка на руке означает многое, потому что мы выступаем за разнообразие — одна любовь означает, что каждый является её частью, и каждый обязан иметь волю быть самим собой. По нашему мнению, сейчас эти права нарушаются. У нас есть аудитория, мы должны делать всё, что в наших силах, чтобы помочь. Оскорбления со стороны болельщиков? Я действительно не знаю, как буду реагировать в такой ситуации. Изначально я думал, что уйду с поля, но, может быть, не сейчас, потому что, возможно, противник подумает: «Мы бросим расистские оскорбления, и они уйдут с поля». Скорее всего, так и произойдёт, но сначала я поговорю об этом с игроками", - сказал Вейналдум.

Вопрос о реакции болельщиков перед матчем именно в Будапеште был задан неслучайно. Причиной ЛГБТ-скандала в Европе стал закон, который принял парламент Венгрии.

Депутаты проголосовали на прошлой неделе за запрет пропаганды гомосексуализма среди лиц моложе 18 лет в рамках закона против педофилов, сообщает BBC. Так учителям запретили во время уроков называть гомосексуальность нормальной формой сексуального поведения.

14 стран-членов ЕС осудили власти Венгрии. А глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что венгерский закон - это «позор», который идет вразрез с европейскими ценностями.

Среди стран, которые осудили закон есть и Германия. И в Мюнхене как раз играли матч Евро Германия-Венгрия.

Зрителям перед матчем раздавали радужные флаги, капитан немцев Мануэль Нойер вышел с повязкой этих цветов, а вот венгерские фанаты привезли плакат против ЛГБТ.

Во время исполнения гимна Венгрии некоторые болельщики немецкой сборной свистели, а в свою очередь венгры, когда заиграл гимн Германии, повернулись спиной к полю.

Власти Мюнхене еще попросили УЕФА разрешить им подсветить арену в радужных цветах, но получили отказ. УЕФА объяснил, что это политическое решение, которому нет места на чемпионате.

И добавили, что подсвечивайте но в другое время, например, 28 июня в Christopher Street Day (парад ЛГБТ) или в неделю прайда с 3 по 9 июля.

Но зато мэрия Мюнхена вывесила на своем здании радужные флаги – здесь УЕФА не властна.

Во время матча венгерские болельщики скандировали соответствующие лозунги, а немцы ответили тем, что на поле во время исполнения государственного гимна Венгрии выбежал человек, размахивающий радужным флагом.

Немецкое информационное агентство DPA сообщило, что премьер Венгрии Виктор Орбан даже отменил планировавшуюся поездку в Мюнхен.

Евро и матчи в Будапеште – отдельная тема. С одной, стороны, там чувствуется настоящий праздник из-за того, что стадион полностью заполняется, а с другой, выходки болельщиков вызывают возмущение.

Когда в Будапеште играла сборная Португалии, то с трибун постоянно скандировали оскорбления в адрес Роналду: «Криштиану – гомосексуалист».

В общем, перед матчем Нидерланды-Чехия обстановка накалилась.