Сборная Италии обыграла Австрию в овертайме: что произошло во время матча 1/8 финала на чемпионате Европы по футболу

Италия идет в четвертьфинал. Фото: REUTERS

26 июня состоялась встреча между сборными Италии и Австрии в рамках 1/8 финала Евро-2020. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Команда Роберто Манчини преодолела групповой этап на высшем уровне, набрав максимум очков и ни разу не пропустив. После серии неудачных выступлений за прошлые годы итальянская сборная сегодня демонстрирует привлекательный уровень футбола, по максимуму проводит время в атаке, не пропуская более 11 игр. С приходом Манчини поменялся и стиль игры, команда показывает в каждой игре отличный прессинг, улучшилась реализация моментов. За все игры, что мы увидели на групповом этапе, «Скуадра адзурра» заставила многие команды бояться ее и считать по праву одним из фаворитов чемпионата Европы. Стоит отметить огромное и положительное влияние на команду игроков «Сассуоло» Мануэль Локателли и Доминико Берарди. Эти игроки являются важнейшим звеном коллектива Манчини, которые создают креатив, остроту атак и стабильность игры. Также хочется выделить и опытного нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, который раскрылся на этом Евро-2020 благодаря атакующей тактике команды. У сборной Италии есть прекрасная возможность доказать, что они достойны чего-то большего, чем просто быть в лидерах этого турнира.

Приятным сюрпризом стало попадание австрийской сборной в 16 лучших команд, став участниками плей-офф. Команда Франко Фода заняла уверенное второе место в группе С, где обыграли Северную Македонию и Украину, но уступили лидерство в квартете Нидерландам. Австрийцы впервые в истории вышли в плей-офф европейского турнира. Во время группового этапа сборная Австрии показала себя крепкой, местами гибкой командой. Очень здорово создают опасные моменты. Очевидно, подопечные Франко Фода также мечтают о четвертьфинале, поэтому игра для итальянцев будет непростой.

Ранее команды встречались между собой более тридцати раз, но все игры были до 2000-ых годов. Лишь в 2008 году в товарищеской игре они сыграли 2:2. Для сравнения стоимость коллектива Италии оценивается в 750 млн. евро против игроков Австрии – 320 млн. евро по расчетам transmarket. Перед игрой эксперты и букмекеры ставили на уверенную победу сборной Италии над австрийцами. Главным арбитром встречи стал англичанин Энтони Тейлор.

ОБЗОР МАТЧА

С первых минут матча австрийцы демонстрировали высокий прессинг. Это не спугнуло итальянцев, которые предпочли сыграть внимательно и спокойно. Первая затяжная атака случилась на 11-ой минуте у подопечных Манчини. Леонардо Спинаццола нанес удар выше ворот. Австрия действовала дерзко и моментами шла вперед. Игра смотрится, команды задали высокий темп. Спустя несколько минут Лоренцо Инсинье и Николо Барелла опасно наносили удары. Австрийский вратарь Даниэль Бахманн отвел угрозы. Италия взяла мяч под свой контроль, а соперник компактно расположился на своей половине поля. На 32-ой минуте неожиданно для всех Чиро Иммобиле пробил с 25-и метров, мяч попадает в штангу. Ближе к перерыву преимущество итальянцев становилось все более заметным, но поразить ворота соперника все же не сумели.

На старте второго тайма австрийцы отметились двумя острыми моментами. Сначала Марко Арнаутович сольным проходом дошел до чужой штрафной, убрав двух итальянских защитников, и пробил мимо створ ворот. Позже наносил отличный удар со штрафного Давид Алаба, мяч пролетел чуть выше перекладины. На 65-ой минуте Арнаутович забивает головой после передачи Давида Алабы на дальнюю штангу. В дело вмешался VAR. Гол отменили из-за офсайда австрийского нападающего. Стоит отметить, что «Скуадра адзурра» во втором тайме играла медленнее, местами – откровенно плохо. Игроки Италии ошибались в простейших ситуациях при выходе из обороны. С каждой минутой Австрия выглядела более опасной для итальянцев. В основное время команды сыграли вничью – 0:0. Впереди овертайм.

На 95-ой минуте Фредрико Кьеза спасает свою команду после провального второго тайма. Игрок «Ювентуса» сумел обработать сложный мяч, убрал защитника Австрии и левой ногой мощно поразил дальний угол ворот – 1:0. Австрийский вратарь оказался бессилен. На 105-ой минуте Маттео Пессина удваивает счет в матче – 2:0, забив хлестким ударом под углом к воротам.

Во второй половине овертайма коллектив Франко Фода взял под контроль игру. Убойными эпизодами отметились Грегорич и Забитцер. Вратарю сборной Италии пришлось часто вступать в игру. На 94-ой минуте после розыгрыша углового отличился Саша Калайджич. Нападающий почти лежа пробил головой и переправил мяч в ближний угол сетки – 2:1. На этом матч завершился.

Если в первом матче 1/8 финала Евро-2020 Дания разгромила сборную Уэльса (4:0), то во втором непростом поединке сборная Италии одержала победу над Австрией в овертайме (2:1).