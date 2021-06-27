10 поводов влюбиться в сборную Дании, которая громит соперников на Евро-2020 всем смертям назло

Дания не может не нравится. Фото: getty images

Датчане влюбили в себя футбольный мир в 1992 году, когда выиграли Евро, совершенно случайно туда попав - они заменили отлученную от турнира из-за гражданской войны сборную Югославии. И сейчас именно с той командой сравнивают новое поколение датских игроков. Какая команда лучше можно спорить, но в чем они равны совершенно точно, так это в футбольном обаянии, за них невозможно не болеть!

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1. Ворота в 1992 году защищал голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель, а сейчас – его сын, вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель, которому в том золотом 92-м было лишь 5 лет.

2. Все вы помните ужасное ЧП с Кристианом Эриксеном в стартовом матче против сборной Финляндии. Это был нокдаун для команды, от которого она сумела оправиться. Дания стала первой командой Евро, которой удалось выйти в плей-офф после двух поражений.

3. Игроки с огромным уважением относятся к своему тренеру Касперу Юлманду, который хорошо не только как футбольный специалист, но и психолог. Его футболисты называет другом. Юлманд в свою очередь делает акцент на то, что команда играет для своего народа: «Наша цель – затронуть сердца датчан. И через победы, и через страсть на поле, и через посыл – мы не забываем, откуда пришли. Эти парни – из очень разных датских городов. Они представляют мальчиков и девочек из этих мест. Я говорю это не потому, что должен. Это не моя сборная, это не сборная Датского футбольного союза. Это наша команда. Я хочу, чтобы люди гордились своей сборной». И Дания гордится.

4. Два примера отношения к болельщикам. Как-то Дольберг так ударил по мячу, что тот попал в руку болельщику и сломал ему запястье. В качестве извинений Дольберг купил ему билеты на матч и подарил футболку. А победу над Россией команда праздновала в фуражке, которую в Копенгагене бросил на поле пьяный студент Мальте Рам. Такие фуражки носят выпускники вузов. Игроки подобрали ее и праздновали, передавая головной убор друг другу. А затем полузащитник Томас Дилэйни вернул студенту фуражку и подарил свою майку.

5. Не зря у команды прозвище «Датский динамит»: это первая сборная на чемпионатах Европы, который удалось выиграть два матча подряд ( у России и Уэльса) с преимуществом в четыре мяча.

6. На игру 1/8 финала против Уэльса датчане вышли без трех ключевых игроков: Эриксена, Поульсена и Васса. Вариативность, изменение игровых схем, позиций игроков на поле – все это в активе этой сборной. Чем труднее обстоятельства, тем лучше эта команда.

7. Фамилии двух латералей (крайних защитников, играющий по всей бровке) родили шутку, от которой невозможно отделаться, когда ты видишь их в одном составе. Надо только произнести очень быстро Васс и Мели.

8. В 1/4 финала датчане сыграют впервые за 17 лет. Их соперником будет победитель матча Нидерланды-Чехия. Если голландцы выиграют, то именно они будут фаворитами.

9. Каспер Дольберг стал первым с 1992 года игроком сборной Дании, кто оформил дубль в плей-офф чемпионата Европы. Каспер выступает за «Ниццу». В одноименно городе беспечного датчанина «полюбили» воры разных мастей. В 2019 году у Дольберга украли часы за 70 тысяч евро. Вором оказался его одноклубник Ламин Диаби. Еще у Дольбега угнали машину, которую он оставил в аэропорту. А в бардачке были ключи от квартиры – и ее обчистили. Но «прелести» Лазурного берега не мешают Дольбергу быть лучшим бомбардиром команды.

10. В команде нет суперзвезд, но зато многие игроки лидеры в своих именитых клубах: вратарь Шмейхель – в «Лестере», центральный защитник Кьяер – в «Милане», форвард Поульсен – в «Лейпциге», Верстергор – в «Саутгемптоне», Дольберг – в «Ницце» и т.п. Так что эти парни знают, как играть на высшем уровне. Вместе они – команда-звезда.