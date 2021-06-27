Расписание матчей 1/8 финала Евро-2020 на 28 июня 2021 года: сумеют ли Испания и Франция продлить беспроигрышную серию игр

Поль Погба. Фото: REUTERS

28 июня стартует третий день плей-офф Евро-2020. Первая игра состоится в Копенгагене, где сборная Хорватии сыграет с представителями Испании. Игроки Златко Далича испытали некоторые трудности, набрав четыре очка на групповом этапе чемпионата Европы. "Красная фурия" на старте забуксовала, сыграв вничью со шведами и поляками. Но на заключительном этапе разгромила сборную Словкаии - 5:0. Кто же выйдет победителем из этой пары - опыт или молодость?

Второй матч игрового дня пройдет в Бухаресте. Франция принимает национальную команду Швейцарии. В "группе смерти" подопечные Дидье Дешама стали лидерами квартета с пятью очками. Швейцарцы заработали путевку в плей-офф благодаря третьему месту с хорошими показателями. Продлят ли французы беспроигрышную серию в рамках 1/8 финала Евро-2020? Остается наблюдать за этим.

Все матчи на вылет вы может посмотреть в прямом эфире на телеканале Беларусь 5.

28 июня, понедельник