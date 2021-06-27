Соболенко, Азаренко и Саснович узнали своих соперниц по первому кругу «Уимблдона-2021»

Арина Соболенко в преддверии старта турнира в Лондоне. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

«Уимблдон-2021» является одним из старейших турниров «Большого шлема» на травяном покрытии. Игры пройдут с 28 июня по 11 июля в Лондоне. Призовой фонд травяного турнира составляет около 50 млн евро, победители одиночного разряда получат по 1,7 млн евро. Напомним, в прошлом году «Уимблдон» был отменен из-за тяжелой ситуации с коронавирусом.

ЖЕНЩИНЫ (одиночный разряд, основная сетка)

Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) - Моника НИКУЛЕСКУ (Румыния)

Первая ракетка Беларуси начинает свой путь на лондонских кортах с представительницей Румынии Моникой Никулеску. Арина не является фавориткой нынешнего турнира из-за проблемного травяного покрытия. На нем Соболенко чувствует себя крайне некомфортно. За прошлые годы Арина уже на старте покидала Уимблдонские соревнования. Если говорить о румынке, то она без проблем прошла квалификационную сетку и прекрасно действует на траве. Сейчас 33-летняя Моника Никулеску занимает 193 строчку в мировом рейтинге WTA. Сумеет ли Арина Соболенко сломить предыдущие неудачи и пройти во второй круг? Остается только ждать и наблюдать.

Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) - Катерина КОЗЛОВА (Украина)

Четырнадцая ракетка мира Виктория Азаренко в превом круге встречается с соперницей из Украины. Катерина Козлова располагается на 158 месте мировго рейтинга WTA. Также украинская теннисистка имеет серьезные проблемы на Уимблдонских кортах, не сумев ни разу пройти в следующий раунд. Виктория Азаренко до сих пор испытывает дискомфорт из-за травмы. Будем надеяться, что все обойдется и Вика сумеет достойно выступить в Лондоне.

Александра САСНОВИЧ (Беларусь) - Серена УИЛЬЯМС (США)

Самый сложный жребий достался Александре Саснович. ей предстоит сражаться с опытнейшей Сереной Уильямс. На счету у американки семь побед «Уимблдона». Белоруска тяжело выступает на травяном корте. где отскок мяча быстрый и низкий. Хочется верить, что Саснович сумеет приспособиться и навязать борьбу Серене на лондонских кортах.

Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) - Коко ВАНДЕВЕГЕ (США)

Белорусская спортсменка сумела попасть в основную сетку турнира из-за успешной игры в квалификационном раунде. В первом круге Ольге досталась американская теннисистка с успешным прошлым. Коко Вандевеге сейчас занимает 165 место в рейтинге WTA. Перед стартом «Уимблдона-2021» американка успешно выступила в Бирмингеме, уступив в полуфинале россиянке Дарье Касаткиной.

МУЖЧИНЫ (одиночный разряд, основная сетка)

Егор ГЕРАСИМОВ (Беларусь) - Джей КЛАРК (Великобритания)

Стоит отметить, Егору повезло со жребием. Белорус сыграет с 230-ой ракеткой ATP. Несмотря на то, что британцы обожают играть на травяном покрытии, Герасимову вполне по силам оказаться во втором раунде «Уимблдона-2021».

Илья ИВАШКА (Беларусь) - Хауме МУНЬР (Испания)

В отличии от Герасимова Илье достался крепкий соперник из Испании. Хауме Муньяр занимает 65 строку в рейтинге ATP. Единственным плюсом для Ивашка является то, что Муньяр является типичным грунтовиком, на траве испанец выступает крайне неудачно. Так что все в руках белоруса.

Желаем удачи нашим спортсменам на кортах «Уимблдона-2021».