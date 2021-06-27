Скромная Чехия вынесла Нидерланды из Евро-2020: что случилось во время матча плей-офф 27 июня 2021 года

Патрик Шик забил свой четвертый гол на Евро-2020. Фото: Reuters

Сборная Нидерландов была явным фаворитом матча 1/8 финала Евро-2020 против Чехии. Более яркая и результативная игра в предварительном раунде именитый состав… Все было за оранжевых. Но скромные чехи были против.

Тем более статистика была за них. Из 11 матчей чехи выиграли пять, вничью завершили три, уступили в также в трех.

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Перед матчем капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум больше говорил не о соперничестве с Чехией, а о защите прав ЛГБТ. Он говорил, что выйдет на поле с радужной капитанской повязкой, а если с трибун Будапешта будут оскорблять его команду, то может увести ее с поля. Но мы не слышали, чтобы был повод для таких крайних мер. Голландцы ушли, и навсегда, просто проиграв.

Чехи всегда славились защитой и сегодня они поставили перед голландцами стену, которую они не сумели пробить. Нет, это был не классический автобус, где команда только и думает об обороне. Чехи, выдержав стартовый натиск, постепенно отодвинули игру от своих ворот и контратаковали. Забегая вперед скажем, что за весь матч Нидерланды создали один голевой момент. При этом ни одного удара в створ ворот.

Игра катилась к дополнительному времени, когда на 55-й минуте защитник Маттейс де Лигт, получил красную карточку. Он был последним, когда у границы штрафной проиграл борьбу форварду чехов Патрику Шику и выбил мяч рукой, предотвратив выход нападающего один на один. Это был ключевой момент матча.

Чехи получили больше свободы в атаке, хоть мячом больше владели голландцы, и на 68-й минуте Холеш открыл счет – 1:0, а на 80-й Патрик Шик с его передачи поставил победную точку – 2:0.

Этот результат не назовешь в полной мере сенсацией, потому что голландцы были во втором эшелоне претендентов на титул. Но чехи были еще дальше, а состав оранжевых позволял надеяться на победу в любом матче. В итоге все закончилось в 1/8.

Сборная Чехии 3 июля в четвертьфинале, который пройдет в Баку, встретится с Данией. А это значит, что в полуфинале будет команда, которую там мало кто ждал.