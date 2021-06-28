Коронавирус в Беларуси, последние данные на 28 июня 2021 года: в какой стране больше не нужно носить маски и что говорит производитель вакцины о прививке для беременных

За сутки в Беларуси коронавирус подтвердили у 609 пациентов Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За последние сутки в Беларуси выявили 609 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил Минздрав в своем официальном телеграм-канале. За все время с начала пандемии в стране зарегистрированы 415 тыс. 339 человек, у которых был положительный тест на COVID-19.

За сутки домой выписали 770 пациентов, а за весь период распространения инфекции выздоровели 408 тыс. 307 пациентов, у которых раньше был диагноз COVID-19.

Судя по официальной статистике, 10 человек с коронавирусом за последние 24 часа скончались. Всего же умерли 3 тыс. 113 пациентов с COVID-19.

Появились новые правила вакцинации препаратом «Спутник V» для беременных

В обновленной инструкции к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», которая была опубликована на сайте medum.ru, появилась информация о возможном применении во время беременности и грудного вскармливания, пишет «РИА новости».

Опыта клинического применения препарата во время беременности нет.

- В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, - сказано в инструкции.

Нет клинических данных и о применении вакцины у тех женщин, которые кормят грудью. Риск для детей, которых кормят грудью, исключать нельзя, заявляют производители. Поэтому, сказано в инструкции, применять препарат Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано.

В Исландии сняли все ограничения, введенные из-за коронавируса

Это первая из европейских стран, в которой отменены эти меры, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт правительства этой страны.

С 27 июня в Исландии не нужно соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски. Отменены также ограничения на собрания. С 1 июля вакциниованным или переболевшим туристам, которые предоставят соответствующие справки и сертификаты, не нужно будет сдавать тест при въезде в Исландию. Вакцинация должна быть проведена препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ. Не надо будет тестироваться на ковид и детям, рожденным после 2005 года.

В Исландии около 60 процентов населения полностью привились от ковида, а 87 процентов взрослых получили хотя бы одну дозу вакцины.

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