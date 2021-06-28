Госпогранкомитет ответил на заявления Литвы о нелегальных мигрантах: «Обвиняете – предоставьте реальные доказательства»

В Госпогранкомитете говорят, что сейчас потоки нелегальной миграции выросли, но это обострение не является чем-то уникальным, такое случалось и раньше Фото: Оксана БРОВАЧ

В 2021 году в Литву через Беларусь пытались попасть рекордное количество нелегальных мигрантов. Министр внутренних дел Агне Билотайте назвала это угрозой для миграционной системы и заявила о возможной причастности белорусских пограничников к фактам нелегальной миграции.

- У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема - хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов, - такое заявление сделала министр в передаче Delfi «События недели». О каких доказательствах идет речь, Агне Билотайте не конкретизировала.

А 31 мая на заседании парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Литвы погранслужба показала видео, на котором белорусские пограничники якобы пытаются скрыть следы нелегальной миграции в Литву.

- Там, где была задержана группа нелегальных мигрантов, вскоре после нарушения показались белорусские пограничники, которые убрали следы, чтобы скрыть факт пересечения границы. Когда уполномоченное лицо сообщило о нарушении и попросило приехать, чтобы зафиксировать этот факт, белорусские коллеги отказались это делать и не признали факт незаконного пересечения границы, — заявил тогда глава службы охраны границы Литвы Рустам Любаев.

Белорусская сторона подтверждает рост числа нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в ЕС через Литву. Но обвинения в причастности к этому пограничников считает необоснованными.

- Обвиняете – предоставьте реальные доказательства, - комментирует «Комсомолке» Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета. - Что литовская сторона предоставила из доказательств? Видео, на котором что? Белорусские пограничники ведут работы на полосе очистки (полоса местности шириной до 10 м (по 4-5 м в каждую сторону от границы), предназначенная для установки пограничных знаков на сухопутных участках границы). Фантазии отдельных политиков о том, что белорусские службы причастны к нелегальной миграции и госорганизации целенаправленно самолетами привозят в страну тысячи нелегальных мигрантов. Да, это распиарено через многие СМИ. Но что по факту предоставлено? Ничего. И вы действительно считаете, что голословным обвинениям Литвы можно верить? Нужно все-таки сохранять здравомыслие в эпоху всеобщего безумия.

17 июня министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что из-за роста нелегальной миграции Литва планирует построить забор на границе с Беларусью. На вопрос о том, будет ли возведено это заграждение, в белорусском Госпогранкомитете не ответили, посоветовав обратиться к литовской стороне.

«В Беларуси задержали 234 иностранца, которые пытались попасть в Литву – это в 14 раз больше, чем в прошлом году»

Официальный представитель ГПК отметил, что с начала года растет число мигрантов, которые пытаются незаконно попасть в страны ЕС.

- Как правило, это граждане из нестабильных регионов, где продолжаются вооруженные конфликты или сформировались существенные проблемы в экономике. Стимулированию нелегальных миграционных процессов в немалой степени способствовало открытие границ некоторыми странами на фоне ослабления карантинных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Это общая тенденция в регионе, в том числе в сопредельных государствах.

В ГПК сообщают, что за 5,5 месяцев на границе и в тыловых районах задержали больше 320 иностранцев, которые пытались незаконно попасть в ЕС.

- Конкретно при попытке следования в Литовскую Республику выявлены 234 иностранца, что практически в 14 раз выше аналогичного периода прошлого года, - уточняет Антон Бычковский. - В этом году органы пограничной службы пресекли 12 каналов нелегальной миграции. Возбуждено 5 уголовных дел за ее организацию, задержано 10 организаторов и пособников.

В Госпогранкомитете отмечают, что сейчас потоки нелегальной миграции выросли, но это обострение не является чем-то уникальным, такое случалось и раньше.

- Периодически, в отдельные временные интервалы, мы сталкивались с подобными явлениями. Так, в 2012 – 2014 году отмечался рост нелегальной миграции граждан Грузии. В 2014 году, на фоне проведения в Беларуси ЧМ по хоккею с шайбой, наблюдалось усиление потока мигрантов из стран Азии и Африки. С 2014 по 2016 год фиксировался существенный рост нелегальной миграции граждан Вьетнама. Также были периоды, когда значительное число нарушений в целях поиска лучших условий жизни в странах ЕС совершалось гражданами СНГ. Но, несмотря на напряженную ситуацию, всегда эти вопросы решались с сопредельными странами в конструктивном ключе. Поэтому вызывают недоумение попытки литовской стороны перевести происходящие на границе процессы в политическую плоскость.

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Лукашенко – о реакции Европы: «Взвыли они сейчас: ах, белорусы не защищают их»

Александр Лукашенко 22 июня 2021 прокомментировал ситуацию с нелегальной миграцией через Беларусь в страны Европы.

- Европейские страны сейчас от Беларуси ждут помощи в борьбе с нелегальной миграцией. Причем в Европу бегут сейчас жители тех стран, которые Запад сам же и уничтожил. Взвыли они сейчас: ах, белорусы не защищают их. Они от нас требуют защитить их от контрабанды, от наркотиков. Из-за Атлантики аж сигнал слышен: помогите, как раньше это было, задержите материалы ядерные, чтобы в Европу они не попали. Так вот и хочется спросить: вы что, вообще очумели? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы защищали вас, как и прежде? – заявил тогда президент, его выступление транслировали на Yotube-канале АТН.

Он добавил, что Европа сегодня информационно пытается душить Беларусь.

- Вы рушите, пытаетесь экономику нашу убить и вместе с тем ждете от нас, что мы будет тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Это бесперспективно. Вы, господа, опоздали, - заявил Лукашенко.

Месяц назад, 26 мая Лукашенко заявлял, что западным странам теперь самим придется решать проблемы с наркотрафиком и мигрантами.

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