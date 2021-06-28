Сборная Бельгии не пустила действующих чемпионов в четвертьфинал: что произошло во время матча 1/8 финала на чемпионате Европы по футболу

Португалия покидает Евро-2020. Фото: REUTERS

27 июня встречались сборные Бельгии и Португалии в рамках 1/8 финала Евро-2020. Матч состоялся в Севилье на стадионе «Олимпийский».

Команда Роберта Мартинеса прошла уверенно групповой этап, где набрала 9 очков, обыграв Данию, Россию и Финляндию. На данный момент Бельгия занимает первую строчку в мировом рейтинге. «Красные дьяволы» являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2018 года. Если до старта чемпионата Европы бельгийцев называли одним из фаворитов турнира, то после групповых игр команда Мартинеса выступила ниже того уровня, которого ждали многие эксперты и фанаты. Состав бельгийской сборной подобрался довольно звездным. Главным лидером является игрок «Манчестера Сити» Кевин де Брюйне. Благодаря уму и трудолюбию Кевина кардинально меняется рисунок игры сборной Бельгии. Команда становится сбалансированной, разнообразно проводит позиционные атаки. Хочется отметить надежного голкипера Тибо Куртуа и бомбардира Ромелу Лукаку. Главной целью Роберта Мартинеса является свергнуть действующего чемпиона Европы и занять его трон.

Сборная Португалии вышла в плей-офф благодаря третьему месту в «группе смерти». Команда Фернанду Сантуша является крепким и конкурентным коллективом, местами нестабильным. На текущем Евро португальские игроки были нацелены больше на атаку, отсюда череда пропущенных мячей от французов и немцев. Важным фактором является присутствие Криштиану Роналду, который матч за матчем бьет рекорды. Ему остается оформить единственный мяч, чтобы единолично возглавить мировой рекорд по забитым мячам. Главным плюсом подопечных Сантуша является умение подстраиваться под любую команду, причем корректировка состава может производиться во время игры. Готова ли Португалия защитить титул чемпиона Европы? Все решится в игре с бельгийцами.

Многие эксперты и букмекеры с трудом отдают предпочтение Бельгии. «Красные дьяволы» лучше действуют в обороне, более солидно проводят атаки. Но и у Криштиану Роналду есть все шансы забить бельгийцам и оформить рекорд мира.

ОБЗОР МАТЧА

С первых минут португальцы начали владеть мячом. Уже на 5-ой минуте Ренату Саншеш вывел на убойную позицию игрока «Ливерпуля» Диого Жота, который пробил мимо ворот. За первые двадцать минут команды нанесли ноль ударов в створ. Игроки действовали очень осторожно, не спешили форсировать события. На 25-ой минуте случился непростой удар со штрафного в исполнении Криштиану Роналду. Тибо Куртуа сделал первый сейв в поединке, отбив мяч перед собой. На 37-ой минуте Тома Менье нанес обводящий удар в дальний угол, но мимо. Ближе к перерыву Торган Азар вывел Бельгию вперед – 1:0. Полузащитник «Боруссии Дортмунд» прекрасным ударом отправил мяч в дальний угол сетки. Португальский вратарь Руй Патрисиу не ожидал такого момента и ничем не помог. После этого команды отправились в раздевалку.

На старте второй половины встречи произошла вынужденная замена в составе Бельгии. Кевин де Брюйне покинул поле, его место занял Дрис Мертенс. Действующие чемпионы Европы оказывали давление на оборону соперника. На 58-ой минуте Диого Жота с близкого расстояния упустил реальный момент, пробив чуть выше перекладины. Пошла 75-ая минута поединка, пока все без изменений, бельгийцы ведут с минимальным счетом. Португалия контролирует мяч и оказывает давление на ворота Тибо Куртуа. После розыгрыша углового Рубен Диаш опасно пробил в створ ворот. Бельгийский голкипер на месте. Чуть позже Рафаэль Геррейру посылает мяч в штангу. Концовка матча получилась жаркой, португальцы устроили штурм, но забить спасительный мяч не удалось.

Если в первом матче второго игрового дня 1/8 финала Евро-2020 Чехия сенсационно выбила сборную Нидерландов (2:0), то во втором поединке сборная Бельгии с минимальным счетом одержала победу над Португалией (1:0).