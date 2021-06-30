Модель age plus Лариса Трофимович: «Выкладываю в Инстаграм любые свои фотографии, никого не обманывая»

Появление Ларисы Трофимович на модных показах вызывает восхищение. Как можно на восьмом десятке лет, так безупречно выглядеть и держаться? При этом Лариса не пытается обмануть время - судя по фото в Инстаграме, морщины и седые волосы не прячет, спокойно показывает себя и в гламурных фотосессиях, и в косыночке без макияжа на даче.

- Да, я во всяких образах здесь, чего стесняться? - улыбается Лариса. - Не хочу никого обманывать – это ничего не дает, как я вижу по своим знакомым. И нам это не к лицу уже.

- Думаю, многим вашим ровесницам хотелось бы последовать вашему примеру и вести Инстаграм, но подступиться к чему-то новому страшно…

- И я сначала к этому интернету боялась подходить! Но так сложилось, что все мои дети 8 лет назад уезжали жить за границу. Они настаивали: «Мама, ты должна научиться общаться с нами по скайпу!» Мне было 66 лет, и пока я осваивала этот способ общения, у меня первое время руки тряслись. Потом дочка подарила современный смартфон – и у меня снова «я боюсь я не справлюсь!» Долго к нему не подходила, а теперь без него уже никак. А когда я снова стала моделью, младшая дочь сказала, что у меня должен быть свой инстаграм, она же мне его и завела. Внучка научила, как выкладывать фотографии. А теперь я сама уже без проблем все делаю.

Лариса рассказала, что сама жизнь ее несколько раз подводила к тому, чтобы она начала активно осваивать интернет. Например, когда решила уже в возрасте вернуться на подиум, оказалось, что один глаз намного хуже видит. Собиралась на операцию, но как раз прочла книгу известного представителя нетрадиционной медицины о восстановлении зрения с помощью комплекса упражнений. Так Лариса первый раз набрала в интернет-поисковике запрос о возможности пройти этот курс в Минске.

- Как сейчас помню, это было 19 сентября, а 21-го начинались курсы. Я записалась, занималась там и восстановила зрение, - рассказывает модель. - С тех пор меня не раз к какой-то новой информации вел случай. А если я чего-то не понимаю совсем с телефоном, иду в фирменный салон А1 – он рядом с моим домом. Не стесняясь, говорю: «Мне 74 года, дети и внуки живут далеко, помогите, будьте добры». Всегда помогут, все объяснят. Но теперь даже не надо никуда ходить! Специально для людей старшего возраста компания А1 совместно с ЮНФПА разработала замечательный #яонлайн-путеводитель, где буквально по полочкам разложеныо все возможности мобильного интернета.

- Вы-то все это уже освоили?

- Еще не все. Сейчас пользуюсь тем, в чем есть необходимость: к врачам записываюсь онлайн, узнаю расписание транспорта и прогноз погоды, получаю приглашения на фотосессии и показы, скачиваю новые сканворды, которые очень люблю разгадывать. Пользуюсь активно Телеграмом, Вайбером и другими мессенджерами, заметки записываю в телефоне. Но если что-то понадобится - я знаю, что смогу. Пусть не с первого раза, а с пятого – это нормально для нашего возраста – но смогу! Надо просто не бояться сделать первый шаг.

- А информацию о себе читали в интернете? Ведь с 2019 года, когда вы завоевали титул второй вице-мисс на конкурсе красоты в Италии, о вас стали много писать и говорить.

- Первое время после конкурса люди писали разные отзывы. Были и хорошие, но хватало и разной ерунды: и что у меня все куплено, и что я чуть ли не белоручка и за меня все делают. Я не стала им отвечать, чтобы не получать еще больше негатива. И комментарии после этого перестала читать. Люди не понимают, как их разрушает зависть. Мне вот часто задают вопрос, почему я так хорошо выгляжу. Во-первых, я никогда не скрываю свой возраст. Принимаю его таким, какой он есть, изживаю из себя зависть и весь тот мусор, которым нам всю жизнь забивали голову. Я начала учиться жить по-новому и относиться ко всему по-новому. И мне очень нравится моя нынешняя жизнь, когда я снова востребована как модель, занимаюсь тем, что мне нравится. Мне кажется, моя жизнь еще никогда не была такой интересной.

БУДЬ В КУРСЕ!

#яонлайн- путеводитель подготовлен компанией А1 и Фондом ООН в области народонаселения в Республике Беларусь. Здесь собраны инструкции, которые помогут людям старшего возраста легко освоитьи использовать мобильные технологии. Как подключить мобильный интернет, освободить память на смартфоне, где скачивать приложения, как искать информацию в интернете и записаться к врачу онлайн, как зарегистрироваться в соцсетях – - все это и еще много другой полезной информации изложено очень понятно, с пошаговыми инструкциями. Путеводитель распространяется бесплатно во всех фирменных центрах продаж А1. Его электронная версия доступна на сайте волонтерского движения #яонлайн.