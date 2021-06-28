Три факта о сенсационной сборной Чехии, выбившей Нидерланды из Евро-2020

Патрик Шик забивает голы на любой вкус. Фото: Reuters

Чехия заслуженно обыграла Нидерланды (2:0) и вошла в число восьми сильнейших сборных Европы.

В субботу, 3 июля (19.00) в Баку в четвертьфинале встретятся сборные Дании и Чехии. О датчанах, которые не могут не вызывать симпатию, мы уже рассказывали, а теперь пару фактов о чехах.

Чехи особенно блистали в 1996 и 2004 годах

У каждой европейской сборной есть историческая вершина, о которой вспоминают, когда новое поколение пытается догнать и перегнать предшественников. Тут можно поспорить, какая из бывших сборных лучше: на Евро-2004 с Барошем и Коллером, или на Евро-96 с Недведом и Поборски.

В 2004-м чехи дошли до полуфинала, а в 1996 - до финала, где уступили Германии. Скорее так: в 1996-м – их выступление было абсолютной сенсацией, а команда чертовски харизматична. А в 2004-м это была сборная звезд, от которых ждали титула.

В общем, в Чехии умеют воспитывать европейских звезд и преодолевать тяжелые времена.

В основе успеха – система пражской «Славии»

На Евро есть команды, которые по именам превосходят сборную Чехии, но выжать максимум из своих звезд не могут. Особенно больно в этой связи смотреть не бестолковый футбол португальцев. А вот чехи, прекрасно зная свой уровень, показывают максимум или ближе к нему. Голландцев они били высоким прессингом и смелыми контратаками.

Больше всего игроков представляют пражскую «Славию». Из этого клуба: Холеш, Масопуст, Шевчик, Боржил, Зима. Часть игроков ранее выступала за «Славию», например, нынешние игроки основы лондонского «Вест Хэма» Томаш Соучек и Владимир Цоуфал, которые на удивление быстро адаптировались в английской Премьер-лиге.

Чехи часто выступают за немецкие клубы. И сейчас из бундеслиги в сборную прибыли Владимир Дарида («Герта»), Павел Кадержабек («Хоффенхайм») и Патрик Шик («Байер»).

Еще ряд игроков представляет сильные европейские чемпионаты: вратарь Томаш Вацлик играет в Испании за «Севилью», Якуб Янкто – за «Сампдорию».

Кто такой Патрик Шик?

«Лучше и быть не могло. Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко. Обыграть сборную Нидерландов по такой игре - это просто фантастика", - сказал после победы Патрик Шик.

25-летний Патрик на этом чемпионате блистает во всей красе своего таланта. Его вырастили в системе пражской «Спарты». А в 2016-м он уехал на легионерские хлеба: «Сампдория», «Рома», «Лейпциг», а сейчас «Байер».

В 2017-м году его за 30 млн евро хотел купить «Ювентус», но из-за проблем со здоровьем – нарушение сердечного ритма – отказались от сделки. Позже оказалось, что проблема не была существенной и Патрик оказался в «Роме».

И он играет, да еще как!

На этом Евро он забил уже четыре гола. Больше лишь у Роналду – пять. Но Роналду уже дома.

Гол Шика с центра поля (точнее с 45 метров) в ворота Шотландии претендует на приз самого красивого на чемпионате.

Во втором туре он забил хорватам с пенальти. Причем, правила нарушили именно на Патрике, разбив ему нос до крови. Врачи вставили Шику в нос турунду и так он поразил ворота Хорватии.

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