Расписание матчей 1/8 финала Евро-2020 на 29 июня 2021 года: сумеет ли Германия поразить ворота англичан, и чем удивит Украина в матче со шведами

Сборные Англии и Германии встретятся 29 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Фото: REUTERS

29 июня завершаются последние поединки 1/8 финала ЧЕ 2020 по футболу. Путевки в четвертьфинал уже завоевали: Италия, Дания, Бельгия, Чехия, Испания и Швейцария.

Первый матч четвертого дня плей-офф Евро-2020 пройдет в Лондоне. Фанаты с нетерпением ждут одну из самых интересных и интригующих пар 1/8 финала. Сборная Германии сразится с Англией. Немецкая команда была на грани вылета в "группе смерти", но в последнем групповом матче сумели вырвать ничью с венграми и занять вторую строчку в квартете. Подопечные Гарета Саутгейта набрали максимум очков, удержали свои ворота на замке и за три матча сумели забить всего два мяча. Хочется посмотреть, сумеют ли немецкие игроки распечатать ворота Англии?!

Последний матч 1/8 финала состоится в Глазго, где сборная Швеции встречается с Украиной. Шведская команда приятно удивила многих зрителей на этом турнире. Игроки Янне Андерссона вышли из группы с первого места, оставив за собой испанцев, словаков и поляков. А вот команде Андрея Шевченко повезло. Теперь украинские игроки должны доказать, что не зря попали в плей-офф.

29 июня. вторник