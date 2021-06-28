Когда ребенку можно ехать бесплатно и как вернуть деньги за билет при опоздании: топ-12 вопросов о поездках на поездах в Беларуси

Если вы случайно испортили внешний вид билета на электричку, то вернуть деньги за него уже не получится. А вот вернуть деньги за «некондиционный» билет на поезд с нумерованными местами - вполне возможно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Они рассказали, с какого возраста ребенок может ездить в поезде самостоятельно и нужно ли покупать еще один билет, если твой остался в кармане провожающего. А еще о том, как сдать билет с минимальными потерями для кошелька, когда твой поезд ушел и правильно оформить остановку в пути на 10 дней.

На момент покупки билета ребенку было 5 лет, а когда сядем в поезд, малышу уже будет 5 лет и неделя. Какой билет ему нужен?

Надо помнить, что возраст ребенка, а следовательно и льгота на проезд, определяется на день отправления поезда, а не на день покупки билета. Положен малышу льготный билет или нет зависит от его возраста, от типа поезда, а также от того, если ли у него льготы как у ребенка-инвалида или сироты.

Возраст ребенка, а следовательно и льгота на проезд, определяется на день отправления поезда, а не на день покупки билета. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так, в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий формирования Белорусской железной дороги (в пределах Беларуси) пассажир имеет право провозить с собой детей в возрасте:

до 5 лет - без права занятия отдельного места бесплатно с оформлением бесплатных билетов либо с правом занятия отдельного места с оплатой и оформлением детского билета;

от 5 до 10 лет - с оплатой по льготному тарифу и оформлением детских билетов.

Для детей старше 10 лет приобретаются билеты за полную стоимость.

В поездах региональных линий экономкласса, городских линий (в электричках – Ред.) пассажир имеет право провозить с собой бесплатно детей в возрасте до 7 лет.

Дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты в возрасте до 18 лет, имеют право на бесплатный проезд в поездах региональных линий экономкласса и городских линий.

Кассир оформит билет на ребенка, исходя из слов родителей о его возрасте?

Слов родителей недостаточно. Для оформления билета на ребенка у родителей или сопровождающих взрослых должен быть при себе оригинал свидетельства о рождении ребенка; оригинал документа, удостоверяющего личность ребенка или оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей ребенка, с отметкой о детях. Эти же документы должны быть и при посадке и во время всего пути следования.

С какого возраста можно отправить ребенка в путешествие на поезде без сопровождения взрослого?

Если ребенок старше 10 лет. Если младше, то нет. Даже при условии, что мама посадила в поезд, а папа на конечной станции встретил. Исключение действует для учащихся, которые пользуются железнодорожным транспортом для того, чтобы доехать на занятия к своему учреждению образования. Эти ребята должны при себе иметь справку о том, что они являются учащимися.

Как выгоднее всего сдать билет на поезд?

Сумма, которую вы получите на руки, если передумали ехать, зависит от того, за сколько часов до отправления поезда вы придете в кассу сдавать свой билет. Если за 15 часов – вам вернут полную стоимость билета и полную стоимость плацкарты, если за 4 часа – полную стоимость билета и 50% стоимости плацкарты, меньше чем за 4 часа – полную стоимость билета (стоимость плацкарты не возвращается).

Если пассажир опоздал на поезд, его билет пропал?

Если пассажир опоздал, но успел сдать билет в кассу в течение 1 часа после его отправления, то ему вернут полную стоимость билета (без стоимости плацкарты). Но если речь о билете на электричку (правильно такие поезда называются поездами региональных линий экономкласса или городских линий) и передумал ехать, то стоимость билета в кассе ему не вернут. Исключение: случай отказа пассажира от поездки по причине задержки отправления поезда более чем на один час.

Если ваш билет на поезд случайно остался в кармане у провожающего, то прямо в поезде придется купить новый, а провожающий может в течение часа сдать почти за полную стоимость тот, что у него в кармане Фото: Павел МАРТИНЧИК

Что делать, если отстал от поезда?

Пассажир может сдать билет в кассу той станции, на которой он отстал от поезда и, при желании, купить новый. При этом ему вернут стоимость билета за оставшееся расстояние. Он может также оформить и остановку в пути. Для этого пассажир, кроме прошедшего электронную регистрацию, должен предъявить свой билет в кассу на станции остановки для проставления на нем отметки об остановке (она обязательна!) в течение 3 часов с момента прибытия поезда, в котором он ехал. Все эти действия позволят пассажиру продлить срок действия своего билета до 10 суток, и он сможет возобновить свою поездку, но уже на другом поезде при наличии свободных мест. Для этого нужно будет оплатить стоимость плацкарты и платежи за переоформление билета. Сдавать билет и покупать новый в таком случае нет необходимости.

Если билет случайно остался в кармане у провожающего?

Придется купить новый билет прямо в поезде. Обнаружили такое, сразу звоните провожающему, чтобы он шел в кассу и сдал билет в течение часа с момента отхода поезда. Тогда ему вернут полную стоимость билета (без стоимости плацкарты).

Если случайно намочили билет, можно ли его восстановить или надо покупать новый?

Все зависит от степени испорченности документа. Для восстановления билета следует обратиться в билетную кассу. При этом восстановить можно только билет на поезд с нумерованными местами.

А если билет украли или он утерян?

Восстановить билет и вернуть за него деньги можно в том случае, если он оформлен на основании паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность пассажира.

Сколько домашних животных может провести в поезде один пассажир?

Один пассажир может перевозить не более двух мелких домашних животных или птиц. Мелких домашних животных и птиц (кроме собак-проводников) можно перевозить при наличии соответствующих ветеринарных документов, но обязательно в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, размером по сумме трех измерений не более 200 сантиметров, и на местах, предназначенных для размещения ручной клади.

Собаки, не помещенные в специальные ящики, контейнеры, клетки, при наличии намордника, поводка и ветеринарного документа должны перевозиться в отдельном купе купейного вагона (но не более двух собак в одном купе!) с оплатой всех мест, не занятых пассажирами, сопровождающими собак. При этом стоимость билета для собаки будет равна стоимости билета для обычного пассажира.

Крупные собаки могут перевозиться также в багажных вагонах (при их наличии) с соответствующей оплатой, в тамбурах (при их наличии) или в специально предназначенных местах в электричках, которые определил перевозчик. Но в этом случае можно везти не более одной собаки под наблюдением сопровождающего пассажира с оплатой в соответствии с законодательством.

Если пассажир хочет перевезти более двух собак крупных пород, то ему надо заблаговременно подать заявку и при возможности арендовать отдельный вагон.

Может ли ребенок провозить собаку в поезде?

Пассажир, осуществляющий перевозку собак крупных пород (высота в холке более 50 сантиметров), должен быть старше 16 лет, а если собака потенциально опасной породы - то совершеннолетним.

А как быть с собакой-проводником?

Собака-проводник, сопровождающая инвалида по зрению, перевозится без оформления перевозочных документов бесплатно во всех типах и классах вагонов. Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает.