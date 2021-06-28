В Минске после прививки от коронавируса хотят дарить купон на скидки

Вакцинация становится максимально близкой и доступной. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Универмаг «Беларусь» может стать пионером в поощрении привившихся от коронавируса в нашей стране. Планируется, что с 1 июля всем, кто вакцинируется именно здесь, в мобильном пункте вакцинации, будут дарить купон на скидку 30%. В универмаге рассказали, что это разовый купон, и этот бонус со скидками по другим акциям и дисконтным картам суммироваться не будет. И посоветовали на всякий случай, если я захочу привиться с таким бонусом, уточнить накануне, действует ли акция.

В торговых объектах даже зона отдыха предусмотрена. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из других преимуществ для привитых от COVID-19 белорусов можно отметить возможность поехать на море без карантина и ПЦР-теста. На данный момент стран, где признают вакцину «СпутникV», которой привиты большинство белорусов, пока немного: Кипр, Грузия, Болгария, Греция, Хорватия, Словения. Хотя этот список в любой момент может поменяться.

В Москве среди привитых разыгрывают автомобили и квартиры

В столице и некоторых других регионах России в обязательном порядке должны быть привиты 60% работников сферы услуг (сюда включены торговля, транспорт, медицина, ЖКХ, салоны красоты и фитнес-индустрия, почта, общепит, такси, госслужащие). В Якутии привить приказали 70% всего населения. Департамент здравоохранения Москвы объявил, что без прививки не будут принимать пациентов на плановую госпитализацию. Мера временная, подчеркивается на официальном сайте mosgorzdrav.ru, и тех, у кого есть противопоказания к прививке, она не касается.

В ресторан в Москве можно попасть теперь по специальному QR-коду. Фото: Алиса ТИТКО

Еще один бонус для жителей Москвы, привитых от коронавируса – возможность получить QR-код для посещения заведений общепита (за исключением студенческих и офисных столовых и точек питания в гостиницах), а также массовых мероприятий с численностью более 500 человек. Такой же возможностью пользуются те, кто переболел коронавирусом не более чем полгода назад, или кто может предоставить свежий 72-часовой давности отрицательный ПЦР-тест.