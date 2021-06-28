Арина Соболенко стартовала с победы на «Уимблдоне-2021»

Арина Соболенко одержала победу над Моникой Никулеску. Фото: wtatennis.com / Getty Images

28 июня в Лондоне выдалась дождливая погода. Первые матчи Уимблдонского теннисного турнира должны были начаться в 13:00. Но из-за неблагоприятной погоды поединки мужского и женского разряда отложили на некоторое время. Напомним, «Уимблдон» проводится на открытых травяных кортах. Только на «Центральном» корте имеется закрытая крыша.

Пока все ждали своего выступления первой выступила на «Центральном» корте Арина Соболенко. Ее соперницей стала румынская теннисистка Моника Никулеску. В первом сете первая ракета Беларуси разобралась с соперницей за полчаса со счетом - 6:1. Во втором сете Арине пришлось немного потрудиться. За 47 минут Соболенко дважды отдала свои геймы на подаче, но это не помешало ей обыграть представительницу Румынии - 6:4. В итоге матч продлился 1 час 17 минут. За это время белоруска совершила 6 эйсов, 3 двойных ошибки и 30 невынужденных.

Следующей соперницей Арины Соболенко в следующем раунде станет победительница противостояния между американкой Даниэлла Лао и Кэти Бултер из Великобритании.