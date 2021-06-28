Валерий Дайнеко - о Владимире Мулявине: «Нас разделяла стена в виде Светланы Пенкиной»

Валерий Дайнеко не смог помириться с Владимиром Мулявиным перед смертью последнего - его просто не пускали в больницу. Фото: личный архив

Валерий Дайнеко стал гостем передачи «Судьба человека» на канале «Россия», она вышла в эфир 26 июня. Ведущий передачи Борис Корчевников поинтересовался у экс-солиста «Песняров», почему в 1980 году покинул коллектив Леонид Борткевич и что случилось с «Песнярами» в 90-е, когда оттуда ушли почти все музыканты. По словам Дайнеко, во всем виноваты женщины - это они развалили легендарный коллектив.

Известный певец рассказал об…

…увольнениях в «Песнярах»

- Мулявин никогда никого не выгонял, - заметил Дайнеко. - Он не мог просто подойти и сказать: «Все, старик, ты мне не нужен». Этим занимался Влад Мисевич, за что получил кличку «змей».

«Змей» Мисевич лишь объявил Борткевичу, работавшему в «Песнярах» на тот момент уже 10 лет, что его репертуар отныне будет исполнять Игорь Пеня.

- Причина - это, конечно, Ольга Корбут (знаменитая гимнастка и вторая жена Борткевича. - Ред.), которая стала влезать во все дела, - рассказал Дайнеко. - Она работала с ним как с солистом, но не как с участником ансамбля. Она ему рассказывала, что ты должен здесь вот так, здесь - в это угол пойти. Я думаю, он должен был сказать жене, что у меня есть свой руководитель, и все было бы спокойнее.

Дайнеко на передаче "Судьба человека". Фото: скриншот передачи

…роли Светланы Пенкиной в «Песнярах»

Второй такой «руководящей» женой в «Песнярах» стала актриса Светлана Пенкина, на которой Владимир Мулявин женился в 1981 году и которая, по словам Дайнеко, имела очень сильное влияние на мужа. Валерий припомнил один из скандалов, случившихся на гастролях в Африке.

- Мы жили в гостинице, у нас был выходной, и вечером мы решили пойти в ресторан перекусить. Там ребята очень прилично играли. Они нас поприветствовали, зная, что мы из Советского Союза, и спросили: «А вы можете сыграть?» Мы сделали что-то совместное с ними. А это был такой летний дворик внутри гостиницы, и все, кто жил там, мог открыть окно и послушать. Света услышала [как мы играли] и послала к нам представителя министерства культуры, они ездили с нами на гастроли за границу всегда. Он пришел и сказал: «Света просила вас немедленно прекратить. Это нельзя». Почему нельзя? Мы продолжаем петь, он опять приходит: «Давайте быстренько в гостиницу». Мы пришли в номер, сидим, обсуждаем то, что случилось. И вдруг стук в дверь. Заходит Светлана, Мулявин сзади стоит, молчит. Она говорит: «Как вы могли в ресторане, где наркоманы, проститутки и прочий сброд… Вы с ними пели сейчас. Что в нашей стране подумают? Как вы так можете вести себя?» Вот так она с нами разговаривала. У меня глаза на лоб полезли.

Ведущий передачи заметил, что про Пенкину говорили еще более страшные вещи, в частности, что она спаивала Мулявина.

- Она его не спаивала, но давала ему какие-то успокоительные таблетки, чтобы он расслаблялся, - ответил на это Дайнеко. - Это я помню. Таблетки я видел разных цветов - вся радуга, какая есть. Эти таблетки она горстями носила и в него пихала. Но это, скорее, чтобы расслабить, чтобы он отдыхал больше.

По мнению Валерия, алкогольная зависимость Мулявина не была связана с женой.

…о расколе в «Песнярах»

- Мы уволились в 92-м году, остались ребята - Аверин, Катиков, Пеня. Что, вы думаете, четыре года они делали? Они ездили с Володей и контролировали каждый его шаг. Они закрывали номер на ключ, а после концерта приезжали, а он уже никакой, - вспоминал в программе Дайнеко. - Когда мы ушли, это расценили как предательство. Нет. Мы ушли, потому что устали этим заниматься. Мы пришли в коллектив заниматься творчеством. Никто из наших не был врачом, а здесь нужно было серьезное медицинское вмешательство.

В конце 90-х «Песняры» получили статус государственного ансамбля, но на должность директора вместо Мулявина был назначен Владислав Мисевич, а Мулявин был оставлен только худруком. В коллектив вернулись музыканты, которые ушли, в том числе и Дайнеко.

- Мы год проработали как государственный ансамбль. Я ни разу за год не видел Володю Мулявина, ни разу. Были на гастролях и узнали, что Володя пошел к президенту и пожаловался на министерство культуры, которое набрало непонятно кого… Был один человек, царство ему небесное, который хотел нас помирить. Но не получилось. Вот тогда мы уволились почти все.

Тогда же, в 1998 году, ушедшие из «Песняров» музыканты создали коллектив «Белорусские песняры».

…о том, что не были у Мулявина в больнице

Через четыре года, в мае 2002 года, Владимир Мулявин ехал на машине с дачи в Лапоровичах, на большой скорости вылетел на обочину и врезался в дерево. Он получил перелом позвоночника и был обездвижен. «Белорусские песняры» узнали о трагедии от Иосифа Кобзона, они тогда пересеклись с ним на гастролях. По словам Дайнеко, Кобзон пообещал помочь Мулявину, чем сможет. Он устроил «песняра» в московский госпиталь имени Бурденко, но врачи не смогли спасти Мулявина. Через восемь месяцев, 26 января 2003 года, его не стало.

- Мы пытались туда пройти, но Пенкина поставила кордон железный, был список людей, которых не пропускали, - рассказал Дайнеко в «Судьбе человека». - Нас разделяла стена в виде Светланы Пенкиной.

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