«Даже выбрать можно – российской или китайской вакциной прививаться»: посмотрели, как работают центры вакцинации в ГУМе, ЦУМе, «Беларуси»

Привиться в торговых центрах и универмагах можно по живой очереди Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не так давно столичные власти опубликовали информацию о том, что в Минске открывается сразу несколько пунктов вакцинации против коронавирус, все в местах с большой проходимостью - в магазинах и больших торговых центрах.

С 25 июня привиться от COVID-19 можно в следующих торговых центрах и гипермаркетах: универмаг «Беларусь», гипермаркеты «Green» , ТЦ «АутЛето», ТЦ «Глобо», ТЦ «Максимус», Рынок «Уручье-3», ТД «Ждановичи» («Мир моды» – 5), ТЦ «Бонус». Кроме этого работают прививочные пункты в «ГУМе», «ЦУМе».

Вообще, «первопроходцем» в этом плане был ТЦ «Экспобел» - пункт вакцинации там работал еще в мае: сначала принимали по живой очереди, затем, когда она стала прирастать до двухсот человек разом, ввели предварительную запись. Правда, потом центр там прекратил свою работу, как поясняли тогда проведение «вакцинации требует специальных условий, которые могут быть обеспечены только в медицинских учреждениях». Многих тогда эта новость расстроила: такой формат вакцинации - пусть даже и по предварительной записи - все-таки был очень востребован.

Неужели в привочном центре - переучет? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И вот - к этой практике решили вернуться. «Комсомолка» решила посмотреть, как работают открывшиеся центры, есть ли там очереди и как активно идет вакцинация.

«ПРО ВОЗМОЖНЫЕ НЕДОМОГАНИЯ ЗНАЮ. НО КОНКРЕТНО У МЕНЯ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»

Первая наша точка – ГУМ. Найти помещение, где ставят прививку - проще простого. «Пункт бесплатной вакцинации работает в медпункте универмага. Вход-выход - через галерею, на втором этаже, возле кафетерия». График работы – 9.30 - 21.00.

Последовательно идем в указанное место, немного петляем по коридорам, и вот она - нужная нам дверь. Рядом с ней - ширма: «Извините - переучет». «Неужели, не работает», - проносится в голове мысль. Но опасения - напрасны.

Анастасия доверилась российской вакцине Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Кто последний? - спрашиваю я у сидящих в коридоре людей.

- Проходите, проходите, мы уже сделали прививку. После нее полчаса надо посидеть - сидим, - рассказывает мне улыбчивая, насколько можно заметить из-за одетой на лицо маски, девушка по имени Анастасия.

- Как все прошло?

- Отлично. Здесь делают на выбор - российская и китайская вакцины.

- Что выбрали?

- Российскую. Мне кажется, в России сохранилась школа вакцинации, они сохранили традиции, как делать все эти препараты. Хочется в это верить, по крайней мере. В общем, как-то так.

В кабинете, где непосредственно делают прививки, медицинская чистота. По словам медиков на несколько часов (а мы были в ГУМе около полудня) к ним обратились 30 человек. Большинство выбрали российский препарат «Спутник – V» (белорусского производства), но есть и те, кто остановил свой выбор на китайской вакцине. И ту, и другую нужно вводить дважды, с разницей в 21 календарный день.

Поговорив с медиками, выходим в коридор.

Женщина уверена: "Конкретно у меня все будет хорошо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Уже укололись, как себя чувствуете? - спрашиваю у сидящей около кабинета брюнетки.

- Отлично, вот, выпиваю уже - рассмеялась она, показывая на одноразовый стаканчик с водой. Знакомимся. Алла Владимировна тоже доверилась российскому «Спутнику» - «как-то мне кажется, что эта вакцина эффективнее». О том, что после любой из прививок могут быть недомогания она, конечно, знает.

- Конкретно у меня все будет хорошо, я абсолютно в этом уверена, - добавляет женщина.

К слову, тем, кто сделает прививку на базе прививочного центра в ГУМе и хочет получить соответствующий сертификат нужно будет все-таки обратиться в 16 городскую поликлинику - документ, за который нужно предварительно заплатить, выдавать будут именно там.

«КАБИНЕТ ВАКЦИНАЦИИ - В КОМНАТЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»

Меняем локацию - едем в ТЦ «МОМО», который находится в районе станции метро «Могилевская». Здесь вакцинируют тоже на втором этаже - информацию легко получить на инфоцентре и на информационных стендах.

В ""МОМО" центр открыли в комнате матери и ребенка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Кабинет вакцинации находится в комнате матери и ребенка». В очереди - всего два человека. Мужчина, который уже прошел осмотр, заполнил все необходимые документы и «ждет пока вакцина разморозится».

- А сколько по времени ждать сказали? Долго?

- Не знаю, не спросил, - рассмеялся собеседник, которого тотчас позвали в кабинет - видимо, вакцина уже приняла необходимую температуру.

Своей прививки - точнее, осмотра врача, который обязательно проводится перед уколом - ждет и молодая девушка Елизавета.

Елизавета - сама будущий медик. Девушка учится на педиатра Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я сама - будущий врач, учусь в медицинском, на третьем курсе. Буду педиатром. Я много раз сдавала тесты на антитела - и каждый раз они показывают у меня их полное отсутствие. А заболеть, если честно, боюсь. Поэтому - прививка.

- Китайская? Российская?

- Не знаю, скорее, если будет выбор, наверное, Китай.

В эту минуту Елизавету приглашают в кабинет. Мы - дожидаемся: как все пройдет. Спустя пять минут девушка возвращается: укололи ее российским «Спутником», китайского Vero Cell - не было.

- Сказали, что второй компонент вакцины - через три недели. А если этот пункт будет к тому времени закрыт, обращаться в поликлинику номер 17.

В «МОМО» действительно работают медики именно этой городской поликлиники.

- За первую половину дня, приняли около 20 человек, - сказал нам доктор. – Будем ли мы здесь работать через 21 день? Не знаем, пока информации об этом нет, поэтому, на всякий случай, ориентируем всех, кто сделал первый укол о том, как действовать дальше, ведь второй компонент вакцины надо получить обязательно.

«ВАКЦИНА ОТТАИВАЕТ ВСЕГО ЗА МИНУТУ»

Один из самых, как показалось, "основательных" пунктов вакцинации - в универмаге "Беларусь" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из самых оборудованных и, как показалось, основательных, центров вакцинации - в универмаге «Беларусь». Здесь тоже все сделано для удобства: тех, кто хочет привиться, ждут на шестом этаже. Заходить нужно через служебный вход на улице Жилуновича. Заблудиться - невозможно: информация размещена на всех дверях универмага. Указан и режим работы: с 9 утра до 9 вечера, но надо учитывать, что есть технические перерывы: с 11.20 до 12.00, с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

Подняться на шестой этаж можно на лифте, пока ждем его, спрашиваю у женщины, сидящей на вахте, много ли народу стремится попасть на шестой этаж.

- Вы знаете, да, много. Люди идут. Я считаю, что надо прививаться - сама уже первый укол сделала, в начале июля - назначен второй. У меня много родственников болело, почти все, к сожалению, тяжело перенесли: рушится весь организм. Бьет по самым слабым местам. Последствия этого ковида, мне кажется, иногда страшнее его самого...

Прощаемся - приехал лифт.

Есть "зона отдыха" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На шестом этаже «Беларуси» - приятная прохлада. Отдельно здесь оборудована «Зона отдыха»: люди, которые ждут своей очереди на прививку или ее уже сделали и полчаса находятся под наблюдением медиков, сидят на зеленых диванах.

Очереди быстро исчезают - врачи работают слаженно и технично Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очередь в «Беларуси», как нам показалась, одна из самых существенных: было в ней человек семь -восемь, но ждать приема у врача и последующего укола совсем недолго - медики работают четко и отлажено, как часы.

Пообщались с ними.

- Пункт работает уже несколько дней. У нас на выбор - есть российская вакцина, есть китайская.

Медики - очень внимательны Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Много людей прививается?

- За все дни работы пункта уже больше ста человек. Вот только сегодня - а еще полдня прошло только - уже 37.

- Что популярнее? Китайская? Российская?

- День на день не приходится. В первые дни - больше людей сделали прививку «Спутником». Потом был день, когда многие просили китайскую. Сегодня вот повышенный спрос на российскую. Пришлось даже в оперативном порядке дозаказывать препарат, чтобы его подвезли. Но выбор есть - и российская, и китайская в наличии.

Российская вакцина Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Китайская хранится в холодильнике, она должна быть охлажденной. По «Спутнику» температурный режим - иной. Вакцина должна быть заморожена, только перед самым ее введением - нужно разморозить. Но мы уже отработали схему: пока врач проводит осмотр, заполняет документы, я интересуюсь, какой вакциной человек хочет уколоться. Если «Спутником», то быстро его размораживаю, в руке ампула принимает необходимую температуру всего за минутку, - рассказывает мне обаятельная медсестра, пока врачи беседуют с очередным желающим привиться.

Вакцина китайская Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А как долго прививочный центр в «Беларуси» будет работать?

- Пока не знаем, но спрос - есть, люди идут, вакцинируются. В любом случае, всех ориентируем, в какую поликлинику нужно обратиться, чтобы был порядок с документами. Без вакцины - второго ее компонента - ни один из привившихся первый раз не останется! Это - точно!

Несколько минут осмотра, и - в кабинет, вакцинироваться Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ДЕВОЧКИ-МЕДСЕСТРЫ РАБОТАЮТ БЕЗ ПЕРЕРЫВА»

В ЦУМе местом вакцинирования определили зону отдыха на третьем этаже. Подниматься удобнее со стороны улицы Гикало. На стульях в очереди человек пять-шесть.

- Это вы все сюда? На прививку? - спрашивает вышедшая из дверей пункта вакцинации женщина - медработник. - Девочки-медсестры работают без перерыва сегодня, только могут в туалет, извините, выбежать! - говорит она пространству (и, видимо, сидящим в очереди гражданам). - Ну, ничего, привьем всех, кто хочет, - констатирует она.

В ЦУМе вакцинируют на третьем этаже Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Центр вакцинации в ЦУМе работает с 9 утра до 7 вечера, без перерывов.

По словам медиков здесь тоже можно выбрать, чем привиться. Интересуюсь статистикой.

- За шесть часов работы прививку получили 42 человека, 37 из них выбрали «Спутник V», 5 человек - китайский препарат.

Как долго проработают пункты вакцинации в ТЦ и универмагах города - пока неизвестно. Медики говорят: "спрос - есть"" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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