В голевом триллере сборная Испании одолела Хорватию в овертайме: что произошло во время матча 1/8 финала на чемпионате Европы по футболу

Сборная Испании обыграла сборную Хорватии и пробилась в четвертьфинал. Фото: REUTERS

28 июня состоялся поединок между сборными Испании и Хорватии в рамках 1/8 финала Евро-2020. Игра проходила в Копенгагене на стадионе «Паркен».

Команда Луиса Энрике демонстрирует тотальное владение с множеством перепасовок. Это утомляет многих любителей футбола. «Красная фурия» испытывает серьезные проблемы при завершении позиционной атаки, особенно ярко это выражается в игре с крепкими оборонительными командами. Понятно, что время той золотой сборной прошло. Сейчас идет процесс сплава опытного состава с молодыми. Стоит отметить, что Луис Энрике очень часто использует все шесть замен, чтобы избавиться от стартового плана и перейти к резервному, при этом многие игроки не имеют статуса стартового игрока. Сейчас главная цель «фурии» улучшить реализацию моментов. И в этом должны помочь: Альваро Мората, Ферран Торрес, Пабло Сарабия и Маркос Льоренте. Чтобы держать высокую планку, испанцам необходимо решать все вопросы в матче с Хорватией.

Сборная Хорватии обыграла в последнем групповом этапе шотландцев, это позволило им выйти в плей-офф со второго места, пропустив вперед Англию. «Шашечные» на этом турнире пока не впечатляют, но при этом с каждой игрой набирают обороты. Самое слабое место у хорватов – оборона и атака. До сих пор отсутствуют топ-игроки на этих позициях. Главным джокером Хорватии является «вечно молодой» Лука Модрич. Отметим большую роль влияния игры Матео Ковачича, Николы Влашича и Анте Ребича. Вице-чемпион мира намерен дать бой испанцам и завоевать путевку в четвертьфинал.

Ранее команды сыграли между собой 8 раз. Небольшое преимущество побед на стороне Испании. Многие эксперты и букмекеры ставят на победу «Красной фурии», которая выглядит более предпочтительно, нежели хорваты.

ОБЗОР МАТЧА

Старт матча получился спокойным. Как и всегда, Испания начала с контроля мяча, а хорваты терпеливо разрушали все атакующие действия «Красной фурии». Первый опасный момент случился на 13-ой минуте. После передачи Мораты полузащитник Пабло Сарабия с острого угла ворот попал в сетку с внешней стороны. Позже Коке и Мората попытались остро пробить, но удары были блокированы защитниками. На 20-ой минуте на ровном месте сборная Хорватии выходит вперед – 1:0. Испанский защитник пасовал назад на вратаря, Симон не сумел остановить мяч и пропустил курьезный гол в свои ворота. Испанцы сдаваться не собирались. На 39-ой минуте Пабло Сарабия сравнивает счет – 1:1. После серии ударов испанцев случился отскок мяча, где полузащитник «ПСЖ» отправил в пустые ворота. Больше явных моментов не было, команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался по сценарию первого. Темп игры невысокий, подопечные Луиса Энрике взяли мяч под контроль. На 57-ой минуте Сесар Аспиликуэта вывел Испанию вперед -2:1. Ферран Торрес выполнил подачу с фланга, после чего игрок «Челси» вогнал в сетку с линии вратарской. На этом Хорватия останавливаться не собиралась и включила высокий прессинг. Вратарь Симон прекрасным сейвом спасает свою команду, когда Гвардиол Йошко с нескольких метров опасно ударил низом в створ ворот. На 77-ой минуте Ферран Торрес увеличивает счет матча – 3:1. Полузащитник «Манчестер Сити» ушел от хорватского защитника и хладнокровно пробил в ворота. Ливакович Доминик не смог выручить свою команду. За пять минут до окончания Мсилав Оршич сокращает счет – 2:3. Игрок Хорватии с метра ударил в створ, испанский голкипер выбил мяч уже за линией ворот. На последних минутах «шашечные» устроили штурм на ворота Симона. После навеса Оршича полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич отправил мяч в стеку 3:3. Огненный камбэк оформили подопечные Златко Далича. Впереди зрителей ждал овертайм.

В дополнительное время огромным преимуществом владели хорваты. Опасный эпизод случился на 96-ой минуте. Андрей Крамарич мощным ударом отправил мяч в створ, Симон совершил невероятный сейв, отбив ногой мяч. Спустя несколько минут Альваро Мората и Микель Оярсабаль делают счет - 5:3. Хорватские защитники безобразно сыграли в обороне. Ближе к завершению овертайма испанцы не отдали мяч хорватам, пытаясь найти свободные зоны у штрафной соперника. Вице-чемпионы мира не смогли ничего придумать в атаке. На этом выступление сборной Хорватии завершилось.

Таким образом, «Красная фурия» одержала победу над сборной Хорватии в овертайме – 5:3 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы 2020.