Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 июня 2021 года: вирусолог из Уханя раскрыла возможную причину появления COVID-19 и перечислены симптомы лямбда-штамма

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 июня 2021 года: вирусолог из Уханя раскрыла возможную причину появления коронавируса, а в Иордании мужчина скончался через 10 минут после второй дозы вакцины. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 28 июня, за сутки в стране зарегистрировали 441 пациента с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки всего 196 человек. А всего, с начала пандемии, в стране подтвердили 415 тыс. 780 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 408 тыс. 503 пациента.

На этот раз сообщается о девяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших превысило 3 тысячи человек. Сейчас их число - 3 тыс. 122 пациента.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру снова чуть-чуть увеличились. Сейчас число ежедневных случаев – около 371 тысячи зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 8 тысяч. Рекордсмен – Индия, там за сутки умерли 981 человек. Всего в мире от ковида уже умерли 3,94 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 74 979 человек, в Литве – 4 381, в Латвии – 2 503, в Украине – 52 295 человек.

В Германии решили не считать привитых Спутником V вакцинированными

Такое решение было озвучено на брифинге представителем Минздрава ФРГ. Мотивацией послужило то, что препарат Спутник V пока не допущен для использования в ЕС.

- В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются, - подчеркнул чиновник.

В то же время российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек, а эффективность препарата составила 97,6%, отмечает агентство, основываясь на результатах анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

В Германии решили не считать привитых Спутником V вакцинированными. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перечислены симптомы лямбда-штамма коронавируса

Случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, который распространен в Южной Америке, зарегистрировали в Великобритании. Лямбда-вариант был обнаружен в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Как предполагают эксперты, этот вариант вируса содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм вызывает более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.

В свою очередь, врачи советуют обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

Всемирная организация здравоохранения включила четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих беспокойство». Это, в частности, штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.

Работавшая в Ухане вирусолог раскрыла возможную причину появления коронавируса

Вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая до ноября 2019 года в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, придерживается естественной версии происхождения коронавируса. Однако, по словам ученого, исключать теорию, согласно которой SARS-CoV-2 якобы распространился из лаборатории в Ухане, тоже нельзя.

– Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов, – отметила Андерсон.

Она уверена, что даже если это произошло именно так, то без умысла. Вирусолог пояснила, что кто-то из ученых мог неосознанно заразиться во время работы, а затем непреднамеренно заразить других. Однако Андерсон считает, что вероятность этого незначительная.

Ученый добавила, что нет ничего удивительного в том, что исследователи пока не нашли точный источник инфекции, ведь ранее на выявление природного возбудителя атипичной пневмонии понадобилось почти десять лет.

Умер через 10 минут. В Иордании скончался мужчина после второй дозы вакцины

Стало известно еще об одной смерти после вакцинации от ковида. Инцидент случился в Иордании, в городе Маан. Министерство здравоохранения страны сообщило о смерти 66-летнего мужчины, который получил вторую дозу вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.

Смерть наступила через десять минут после вакцинации. Пока министерство здравоохранения Иордании лишь констатировало факт смерти пациента, но не может однозначно связать его с прививкой от коронавируса. Специалистам предстоит установить, что стало причиной смерти мужчины. Сообщается, что у него были хронические болезни.

Ранее Известия сообщали, что европейские политики стали отказывать от вакцинации препаратом AstraZeneca. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги. Получив первую дозу AstraZeneca, для второй инъекции политики выбрали другие препараты.

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