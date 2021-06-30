Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 июня 2021 года: «Дельта плюс» уже в России, вирус мутирует и заражает по-новому, антитела не гарантируют защиту

В Беларуси не будут материально стимулировать к вакцинации Фото: Святослав ЗОРКИЙ

COVID-19 не отпускает. Вот уже первый месяц лета почти прошел, а многие страны не спешат открывать границы для туристов, в некоторых республиках вновь усиливают ограничения. Особенно тревожное положение дел в соседней России. Так зафиксировали максимум смертей за всю пандемию, в Москве расценивают ситуацию как крайне сложную - здесь высокие темпы роста новых случаев коронавируса. Мало того, в РФ попал очень опасный штамм «Дельта плюс» - он слишком заразный. Информацию о том, что происходят с ковидом в России и что нужно знать отправляющимся туда белорусам, мы собрали на отдельной странице.

Зато в Беларуси, по официальным данным, по-прежнему все стабильно. Как обычно после выходных сообщается о сокращении количества новых случаев. За сутки 496 тестов показали положительный результат, но обработали их не так много, как в будние дни. Всего с начала пандемии в Беларуси подтвердили 416 тыс. 275 случаев ковида, а выздоровели при этом 408 тыс. 878 пациентов.

Смертность тоже сохраняет стабильность - в очередной раз сообщается о 10 умерших пациентах с выявленным коронавирусом. За все время распространения инфекции на территории Беларуси, официально, умерли 3 тыс. 132 человека.

В Минздраве Беларуси рассказали, собираются ли платить людям за прохождение вакцинации

Продолжается вакцинация граждан, и в Министерстве здравоохранения рассказали, намерены ли платить людям за получение прививки. По словам министра Дмитрия Пиневича, материально стимулировать белорусов вакцинироваться против COVID-19 пока нет необходимости. Глава Минздрава считает, что «у нас каждый понимает и делает свой осознанный выбор. Такого, что есть вакцины, но нет желающих привиться, у нас нет». В Беларуси пункты вакцинации были сначала открыты в поликлиниках, позже - в больницах, теперь еще и в Минских торговых центрах.

Разработчик «Спутника V» сообщил о снижении эффективности этой вакцины против индийского штамма

Кстати, разработчик российского препарата «Спутника V» рассказал о снижении эффективности этой прививки против «Дельты» - индийской разновидности ковида. Так вот, эффективность «Спутник V» снижается в 2,6 раза против индийского штамма, заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. По его словам, это снижение незначительное. В тоже время, как утверждает специалист, в отношении других вакцин снижение составляет от 3 до 5 раз.

Масочный режим по-прежнему считают одним из самых эффективных профилактических средств Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коронавирус в результате мутации нашел новый способ заражать людей

Исследователи продолжают пугать мир своими выводами. Появилась информация о том, что коронавирус из-за мутации нашел новый способ заражать людей. Если при обычном способе вторжения SARS-CoV-2 в организм с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее, то теперь ученые установили, что благодаря мутации коронавирус научился по-другому проникать в организм, не используя рецепторы ACE2. Эксперты пояснили, что это открытие говорит о том, что вирус может меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма.

Глава ВОЗ предупредил о новых пандемиях и призвал готовиться к ним

Во Всемирной организации здравоохранения сделали не вдохновляющие заявления. В частности, глава ВОЗ предупредил о новых пандемиях и призвал готовиться к ним. Это нужно, чтобы предотвращать их, выявлять и быстро реагировать, основываясь на всеобщем охвате услугами здравоохранения и сильной первичной медпомощи. Отдельно говоря о пандемии COVID-19, глава ВОЗ заявил, что на данный момент есть место «вакцинному неравенству» и даже «вакцинному национализму».

- Это увеличивает разрыв между странами с высокими и низкими доходами, - пояснил Гебрейесус.

В ВОЗ заявили, что антитела не гарантируют защиту от COVID-19

Еще в ВОЗ сделали заключение, что антитела не гарантируют защиту от COVID-19, а чтобы получить иммунитет, надо вакцинироваться. Представитель организации в России Мелита Вуйнович пояснила, что наличие антител не гарантирует, что человек защищен от вируса COVID-19:

- Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в «обычных тестах» обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов.

Изобретена маска, которая определяет, заражен ли человек ковидом

Защитную маску, которая определяет, заражен ли носящий ее человек коронавирусом, изобрели американские ученые. Как это работает, рассказали в Массачусетском технологическом университете. На маску крепится небольшой съемный датчик. Примерно через полтора часа ношения маски датчик определяет, заражен ли человек ковидом. Информация может быть видна всем окружающим, но в целях конфиденциальности датчик можно вшить так, что другие люди не будут видеть его показаний. Использовать датчик можно не только на защитной маске, но и на лабораторном халате или другой одежде.

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