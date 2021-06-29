Вот как самый дорогой игрок мира Киллиан Мбаппе извинился за незабитый пенальти, который привел к победе Швейцарии

Мбаппе подвел сборную Франции. Фото: getty images

После матча Испания-Хорватия (5:3), казалось, что французы и швейцарцы сыграть более интригующе не смогут. Смогли. Счет на 15-й минуте открыл форвард Швейцарии Сеферович, а во втором тайме швейцарцы могли его увеличить, но Родригес на 55-й минуте не реализовал пенальти – Льорис отбил.

После этого резкий поворот сюжета – дубль Бензема на 57-й и 59-й минутах и уже Франция ведет 2:1. А на 75-й великолепный дальний удар удался Погба – 3:1. Появилось чувство, что Швейцария в нокдауне.

Но команда Петковича устояла и ответила. На 81-й Сеферович в очередной раз выиграл воздух и забил головой – 2:3. А на 90-й Гавранович после классной передачи Джаки сравнял счет – 3:3!

Матч докатился до серии пенальти. Швейцарцы били точно, но к отражению удара был ближе Льорис. Однако, повторить подвиг ему не удалось.

Кстати, специально к Чемпионату Европы по футболу компания Parimatch приготовила для новых клиентов супер-предложение: только в период ЕВРО все депозиты будут утроены + FreeBet. ЕВРО здесь с Parimatch

При счете 5:4 последним у Франции бил Киллиан Мбаппе. Самый дорогой игрок мира, которого в свою команду хотят получить буквально все.

Стоит он 252 млн евро, а удар суперзвезды и цента не стоил. Вратарь Ян Зоммер сыграл выше всяких похвал, отбив рукой мяч, летевший в правый угол ворот. Точнее до угла Мбаппе не добил, чем облегчил задачу киперу.

Ян Зоммер выбил Францию! Фото: Reuters

После матча Мбаппе извинился перед болельщиками Франции:

«Прошу прощения за этот пенальти. Я пытался помочь команде всеми силами, но потерпел неудачу. Уснуть сегодня будет сложно… Я знаю, что вы разочарованны, но я всё равно хочу поблагодарить вас за веру до самого конца… Поздравляю и желаю удачи Швейцарии».

Швейцария в четвертьфинале она сыграет с Испанией. А чемпионы мира французы наказаны за вальяжность.

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер был в восторге: "Вот это матч! Какой же футбольный вечер... Это был наш шанс наконец-то пройти дальше 1/8 финала, ведь прежде нам этого никогда не удавалось. Невероятно, мы играли от души и с характером. После незабитого пенальти было очень тяжело. Я горжусь командой, мы не прекращали верить".

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака уже точит зуб на испанцев: "Это невероятно. Мы написали историю своей футбольной нации. В четвертьфинале нас ждет сборная Испании. Будет тяжело, но пока мы мечтаем о большем", цитирует капитана uefa.com

Его визави Льорис сказал, что оправданий не ищет и добавил:

«Жаль, что мы все упустили, ведя со счетом 3:1. В прежние годы мы знали, как закрывать эту лавочку. Мы пережили всю палитру эмоций, и, по правде говоря, это был футбол, который нам нравится. Два мяча, которые мы пропустили в последние 15 минут основного времени, подкосили нас".

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан был прав, говоря о недостаточно хорошем уровне игры: "Крайне печально. Мы совершенно испортили первый тайм. Отреагировали на это во втором, но предоставили соперникам свободное пространство, и они отыгрались. А пенальти - это лотерея. Мы могли забить в дополнительное время, шанс такой был".

Факты о матче от УЕФА:

- Погба забил в финальных стадиях четырех крупных турниров подряд: ЧМ-2014, ЕВРО-2016, ЧМ-2018 и Евро-2020.

- Бензема сделал седьмой дубль в матчах за сборную. Хет-триков у него не было.

- Французы впервые пропустили три мяча в плей-офф чемпионата Европы со своего первого матча в 1960 году (поражение 4:5 от Югославии).

- В последних 10 матчах плей-офф в финальных стадиях Евро Франция только один раз сыграла на ноль.

- Щвейцария до сегодняшнего дня уступила в трех сериях пенальти из трех.

- Швейцария забила на Евро-2020 семь мячей - это лишь на гол меньше, чем они забили за все свои четыре предыдущих чемпионата Европы.

- Сеферович стал всего вторым игроком сборной Швейцарии, забившим в двух матчах крупного турнира подряд. На Евро-2008 это сделал Хакан Якин.

- Швейцария не выиграла всего в двух матчах, когда забивал Сеферович