Топ-5 фактов о сборной Швейцарии: дети иммигрантов, вратарь слетал во время чемпионата к родившей жене, тренер пишет трогательные письма

Ян Зоммер и команда празднуют победу над Францией. Фото: getty images

Ян Зоммер успел слетать в Кельн, чтобы повидать новорожденную дочь

В подавляющем большинстве случаев, если у игрока стоит выбор, сыграть на важном турнире или поддержать при родах жену, спортсмен выбирает семью. Бывает, что это получается совместить.

История вратаря Яна Зоммера как раз такой случай. Это он в послематчевых пенальти парировал удар одной из самый ярких суперзвезд мира Киллиана Мбаппе и поставил точку в матче.

«Вот это матч! - торжествовал Ян после игры. - Какой же футбольный вечер... Это был наш шанс наконец-то пройти дальше 1/8 финала, ведь прежде нам этого никогда не удавалось. Невероятно, мы играли от души и с характером. Я горжусь командой, мы не прекращали верить", - цитирует голкипера uefa.com

16 июня он сыграл матч против Италии и улетел к жене, которая в этот день родила дочку Найлу.

"Это было очень эмоционально. Я приехал в аэропорт сразу после игры в Италии и смог взять на руки жену и дочь. В четверг ( в Кельне. Ред.) насладился целым днем вместе с семьей, наши дочери впервые встретились. Затем я вернулся в Рим с совершенно иным, позитивным настроением. Это поможет нам завтра в матче с Турцией", – сказал Соммер на пресс-конференции.

"Конечно, хотелось, чтобы я приехал вовремя – к родам? - передает слова Яна ria.ru. Но моя жена – очень сильная женщина, которая последние несколько недель была одна. Очень горжусь ею и, конечно, эйфория сейчас преобладает".

18 июня он вернулся в команду и 20 июня помог ей обыграть турок.

17 игроков – иммигранты или их дети

Большинство игроков сборной – это иммигранты или дети мигрантов: Джака, Сеферович, Шакири, Мбабу, Аканджи и др. А возглавляет команду Владимир Петкович – боснийский хорват. Доходило до того, что большинство фанатов (по поросам общественного мнения) отказывались болеть за такую сборную. Но на последних турнирах команда регулярно выходит в плей-офф, а Петкович в своих выступлениях всячески пытается найти консенсус и упирает на то, что независимо от национальности игроки полностью отдаются игре. Он говорил:

«Сборная отображает мультикультурную Швейцарию. В компаниях, школах и учреждениях может быть много людей с иммигрантским прошлым, так почему бы им не попадать и в национальную футбольную команду? Но мы не должны использовать это как повод для споров о «secondos». Если у игрока с иммигрантским прошлым был плохой день – это может случиться без потайной причины. И это совершенно нормально. Это не значит, что он не играл за Швейцарию от всей души. Некоторые игроки доказывают это годами. Они не отрицают своих корней, но всегда выкладываются на 120%. Нужно это уважать», - приводит слова Петковича ua.tribuna.com.

Напомним, что в 2018 году на чемпионате мира случился скандал, когда Швейцария победила Сербию, а этнические албанцы Джака и Шакири праздновали голы, изображая крылья птицы – это был отсыл к флагу Албании, на котором изображен орел.

Тренер написал болельщикам письмо

Вы уже поняли, что Владимир Петкович огромное значение придает атмосфере в сборной и вокруг нее, стараясь уйти от конфликтов. Вот и на Евро-2020 он сделал очередной дружелюбный ход.

Команда начала турнир плохим по качеству матчем с Уэльсом (1:1) и неудачей в игре с Италией (0:3) Сборную сильно критиковали. И Петкович написал открытое письмо. Вот выдержки из него:

«Вы много обсуждаете нашу сборную, читаете о ее проблемах и обсуждаете их. Как тренер, я вместе с игроками нахожусь под особым наблюдением. Мы не всегда делаем то, чего вы ожидаете от нас. Но мы всегда стараемся соответствовать вашим требованиям. К сожалению, это не всегда удается».

«Мы похожи на большую семью. Бывают конфликты, кто-то может оступиться, но мы вместе решаем проблемы, обнимаем друг друга и продолжаем двигаться дальше».

«Могу заверить, что к каждой игре мы готовимся скрупулезно, усердно и целенаправленно. Завтра будет новый день».

«В решающей игре (Турцию победили 3:1. Ред) мы должны не только сыграть правильно тактически, но и следовать нашим ценностям и добродетелям: солидарности, самоидентификации, радости, уважению. Мы сделаем это».

«Помните: у футболистов и тренеров тоже есть чувства, страхи и радости. Как и все, мы тоже уязвимы. Вот почему нам нужна вся ваша поддержка перед решающей игрой. Нужна ваша солидарность. Ваш позитив».

«Мы сделаем все возможное, чтобы в воскресенье вечером мы были счастливы вместе. Чтобы гордились вместе нашей сборной и нашей Швейцарией».

Джака произнес пламенную речь

Перед серией пенальти капитан команды Гранит Джака произнес эмоциональную речь, которая видно зарядила партнеров и вселила в них уверенность. После игры он признался: «Невероятное чувство. Каждый швейцарец может гордиться этим. Это была Франция, а не какая-то посредственная сборная. Каждый должен понимать это. Про нас писали, что мы много думаем о себе. Но сегодня мы заткнули пасть всем критикам».

Джака при счете 2:3 отдал великолепный пас на Гаврановича и тот сравнял счет. Вспоминая ход игры Гранит сказал:

«Где-то на 68 минуте, когда у французов был угловой, я посмотрел на часы и сказал Яну: «Мы должны проснуться». У нас оставалось порядка 25 минут. После 3:1 я знал, что если мы забьём второй, у нас по-прежнему будет шанс сравнять счёт. Мы были лучшей командой и хотели выиграть этот матч в овертайме. В итоге наш великолепный голкипер взял пенальти.

Хочу сказать спасибо всей команде и особенно нашему тренеру, который так заботился о нас столько в нас вложил, и в итоге мы отплатили ему той же монетой.

У нас есть ночь, в которую мы вряд ли сможем забыть о том, чего смогли добиться, и будем это праздновать. Уже на следующий день у нас будет самолёт в Санкт-Петербург, и мы полностью сфокусируемся на подготовке к следующему матчу. В игре с Испанией мы вновь продемонстрируем отличную форму, чтобы сыграть в Англии в полуфинале», - цитирует Джаку matchtv.ru

Сборная никогда не выигрывала серию пенальти, а победу в плей-офф ждала почти 100 лет

Швейцария до сегодняшнего дня уступила в трех сериях пенальти из трех. А тут пришлось противостоять чемпионам мира и они ни разу не промахнулись с «точки». Это позволило Швейцарии выиграть первый матч плей-офф крупных турниров с чемпионата мира 1938 года. Кроме того, Швейцария забила на Евро-2020 семь мячей - это лишь на гол меньше, чем они забили за все свои четыре предыдущих чемпионата Европы, сообщает УЕФА.

Нападающий Сеферович стал всего вторым игроком сборной Швейцарии, забившим в двух матчах крупного турнира подряд. На Евро-2008 это сделал Хакан Якин.

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