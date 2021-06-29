Это надо видеть. Как швейцарский болельщик из плачущего ботаника превращается в Рэмбо

Фото: Twitter Footy Humour

Французы провалили первый тайм, но вернулись в игру во второй половине встречи. Казалось бы, команда Дидье Дешама уверенно идет в четвертьфинал Евро-2020. Кстати, специально к Чемпионату Европы по футболу компания Parimatch приготовила для новых клиентов супер-предложение: только в период ЕВРО все депозиты будут утроены + FreeBet. ЕВРО здесь с Parimatch

Но характер и сплоченность позволили Швейцарии вернуться в игру. Антигероем матча стал Килиан Мбаппе, который в решающем моменте серии пенальти отправил Францию домой.

Чуть ли не с каждой минутой настроение фанатов обеих команд менялось. На просторах интернета пользователи остались в восторге от швейцарского фаната.

В первом моменте болельщик был крайне расстроен, когда взятие гола на 90-ой минуте отменили из-за офсайда.

Эпизод до гола. Фото: Twitter Footy Humour

Прошло пару минут, его команда сравнивает счет на 92-й минуте – 3:3. И тот самый швейцарский фанат срывает с себя одежду, превращаясь в обезумевшего от радости человека.

После гола. Фото: Twitter Footy Humour

Напомним, при счете 3:1 швейцарцы отыгрались и довели дело до серии пенальти. Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер отразил мяч Киллиана Мбаппе и вывел команду в четвертьфинал чемпионата Европы 2020.