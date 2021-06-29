Сборная Англии победила Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020: что произошло во время матча 1/8 финала на чемпионате Европы по футболу

Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом - 2:0. Фото: REUTERS

28 июня на стадионе «Уэмбли» встречались два футбольных гиганта. Сборная Англии принимала команду из Германии в рамках 1/8 финала Евро-2020.

У Гарета Саутгейта собрался практически идеальный состав. Последние три игры на групповом этапе англичане прошли уверенно, заняв первое место среди Хорватии, Чехии и Шотландии. У английской команды отличная группа атаки, где с каждой игрой прогрессирует талантливая молодежь. Крайне интересно наблюдать за Мэйсоном Маунтом, Филом Фоденом, Джеком Грилишом. Главным наконечником атаки является неудержимый Харри Кейн. Также англичане здорово проявили себя в оборонительном компоненте. Выиграть титул Евро-2020 – главная мотивация коллектива из Англии.

Сборная Германии является самой титулованной сборной на Евро. Иоахим Лёв не раз пережил смену поколений. На сегодняшний день в составе Германии присутствуют амбициозные и одаренные футболисты из ведущих клубов Европы. На групповом этапе немецкая команда выдала самый яркий матч с португальцами, а вот с французами и венграми возникли некоторые проблемы. Но несмотря на это, многие эксперты уверены, что Иоахим Лев выложится по полной перед уходом из сборной. Главными лидерами на поле и в раздевалке являются Томас Мюллер и Матс Хуммельс. Сумеет ли «Бундестим» качественно провести игру в Лондоне, этот ответ мы получим после игры.

Букмекеры и футбольные эксперты неуверенно прогнозируют этот матч. За сборную Англии - домашний стадион и местные болельщики, за Германию – опыт и большая мотивация Лева.

ОБЗОР МАТЧА

1-10 минута

Старт игры прошел в спокойном темпе без опасных моментов. Англичане позволяли немцам держать мяч.

11-20 минута

Игроки обеих команд хорошо готовы физически и здорово действовали в обороне. На 17-ой минуте Мануэль Нойер в красивом прыжке выручает свою команду после красивого удара Рахима Стерлинга. Чуть позже английский защитник Гарри Магуайр пробил головой в створ, Нойер снова в игре.

21-30 минута

Англичане стали чаще подходить к чужим воротам, используя высокий прессинг. На 27-ой минуте Гарри Магуайр после подачи с фланга пробил чуть выше перекладины. У подопечных Гарета Саутгейта пока что моментов больше было.

31-45 минута

Игра плотная, много борьбы в центре поля. На 32-ой минуте Тимо Вернер выбежал один на один с голкипером Англии. Пикфорд вовремя выскочил на встречу Вернеру и зафиксировал мяч. Ближе к концу первого тайма обе сборные демонстрировали примерно равную игру. Немного более активной была английская команда.

46-60 минута

Второй тайм сборная Германии начала динамично, даже прижала хозяев к их воротам. Кай Хавертц мощно пробил из-за пределов штрафной, Пикфорд с трудом достал мяч из-под перекладины. Хозяева обосновались в своей зоне, отказав от прессинга и отбора мяча.

61-70 минута

Сборная Англии отбила немало атак немцев, хорошо подготовилась к оборонительной тактике. Временами пошла грубая игра.

71-80 минута (75 мин – гол Рахима Стерлинга)

Наконец-то фанаты дождались первого гола на «Уэмбли». Английские игроки попытались взбодриться после серии атак «Бундестима». Подопечные Саутгейта разыграли отличную многоходовку, где Рахим Стерлинг замыкает прострел и выводит команду вперед - 1:0.

81-90 минута (86 мин – гол Харри Кейна)

После паса из глубины Томас Мюллер вышел один на один с Пикфордом, но не попал в сетку ворот, мяч пролетел рядом со штангой. На 86-ой минуте после передачи Джека Грилиша Харри Кейн удваивает счет в матче – 2:0.

Немцы всеми силами побежали штурмовать ворота хозяев. План Иоахима Лева не сработал, немецкие игроки закончили свое выступление на Евро-2020.

Таким образом, сборная Англии не пустила титулованную сборную Германии в четвертьфинал чемпионата Европы 2020, обыграв со счетом – 2:0.