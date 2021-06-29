На Евро-2020 тренер сборной Англии отомстил немцам за давнюю обиду

Саутгейт берет реванш. Фото: twitter RT

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Англии выиграла у Германии на лондонском «Уэмбли» 2:0 и вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем в паре Украина-Швеция.

Главный тренер Гарет Саутгейт одержал, пожалуй, самую принципиальную победу в своей жизни. В 1996 году он был одним из бьющих послематчевые пенальти на домашнем чемпионате Европы на том же стадионе «Уэмбли».

Он не забил и Германия праздновала победу – 6:5. Саутгейт стал человеком, который разочаровал всю нацию, он признавался, что не мог отделаться от клейма неудачника: «Ты играл 20 лет, но первое, что думают о тебе люди: это чувак, который промазал тот пенальти», - сказал он FourFourTwo 16 лет спустя.

Саутгейт. Момент неудачи 1996 года. Фото: getty images

Под его руководством сборная Англии в 2018-м прервала неудачную серию поражений в послематчевых пенальти, но сегодняшний матч с немцами был особенный. Снова Евро, снова «Уэмбли», и снова от него зависит очень многое, если не все.

Сейчас уже Саутгейта ругают за невыносимо скучный футбол, в который играет сборная, за выбор состава и т.п.

Но он стоит на своем и матч со сборной Германии значил очень многое. Поражение стало бы для страны уже привычной неудачей, а для него лично - катастрофой. Но равный матч в итоге закончился в пользу британцев (забили Стерлинг и Кейн).

Саутгейт наконец-таки отомстил немцам. 55 лет (после 1966 года) понадобилось Англии, чтобы победить Германию в плей-офф чемпионата мира или Европы.

Но если Германия за это время выиграла вагон и маленькую тележку титулов, то англичане ни одного. И от Саутгейта ждут именно большой победы. Сможет ли он и здесь взять реванш, увидим в ближайшее время.

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