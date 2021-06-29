Серена Уильямс уступила Александре Саснович на «Уимблдоне-2021» из-за травмы

Саснович вышла во второй круг «Уимблдона». Фото: Jimmie48/wtatennis.com

29 июня в Лондоне состоялись игры первого круга. Многие из них доигрывались после вчерашней неблагоприятной погоды. Поединки на траве проводятся на открытом воздухе, кроме "Центрального" корта, где имеется закрытая крыша.

В женской одиночной сетке Александра Саснович встречалась с опытной Сереной Уильямс, у которой на счету 7 титулов «Уимблдона». В первом сете американка травмировалась на скользком корте, после чего использовала медицинский тайм-аут. Когда счет был 3:3, Серена Уильямс отказалась от продолжения борьбы и расплакалась. Это первый ее проигрыш на стартах «Уимблдонского» турнира. Соперницей Саснович во втором круге станет победительница пары японка Нао Хибино либо Бернарда Пера из США.

В мужском разряде Егор Герасимов за два дня одолел неуступчивого британца Джея Кларка. Белорус отдал сопернику один сет. Поединок продлился 2 часа 50 минут и завершился со счетом - 6:3, 3:6, 7:6, 6:2. Следующим соперником Герасимова во втором круге стал россиянин Карен Хачанов.

Отметим, Виктория Азаренко, Ольга Говорцова и Илья Ивашка выйдут на лондонский корт 30 июня.