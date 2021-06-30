«Открывайте у кого там что есть!»: сборная Украины выиграла у Швеции и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Украина победила Швецию 2:1. Фото: uefa.com

Игра сборной Украины на чемпионате Европы вызывает прямо противоположные эмоции: от восторга до крайнего негодования. Но тот, как парни бьются за свою страну не может не вызывать восхищения. «Открывайте у кого там что есть! Празднуй, Украина!», - прокричал комментатор телеканала «Украина» после финального свистка. Все, что было раньше, потеряло значение - Украина в восьмерке сильнейших команд Европы и это главное.

Это был матч, который держал в напряжении с первой до последней минуты. Украина вышла играть на победу, смело атаковала, владела мячом и первой открыла счет. После шедеврального паса Андрея Ярмоленко счет мощнейшим ударом из пределов штрафной на 27-й минуте открыл Александр Зинченко.

После этого украинцы перешли на игру от обороны и ловили соперника на контратаках. Игра Швеции строилась через Форсберга, которому давали слишком много свободы. В результате полузащитник «Лейпцига» сравнял счет на 43-й минуте.

После Форсберг еще дважды бил в штангу, но и украинцы отвечали опасными атаками и у них был удар в штангу.

Игра перешла в дополнительное время, где ключевой эпизод случился на 99-й минуте, когда центральный защитник Даниэльссон в борьбе за мяч прямой ногой врезался в голеностоп нападающего Артема Беседена. Украинец получил травму и покинул поле только с помощью докторов.

После этого шведы только защищались, надеясь дотянуть до серии пенальти.

Было видно, как устали обе команды. Андрей Шевченко был вынужден заменить своих лидеров – Ярмоленко и Яремчука. Вместо Ярмоленко вышел форвард Артем Довбик.

Уже в добавленное время, на 121-й минуте Зинченко сделал классный навес в штрафную и Довбик головой вколотил мяч в сетку – победа Украины 2:1!

Это первый гол нападающего «Днепра-1» за сборную. А Украина продолжает писать футбольную историю – это первый выход команды в четвертьфинал Евро.

В четвертьфинале 3 июля их ждет Англия. Матч пройдет в Риме.