Топ-8 Евро-2020: все пары 1/4 финала и расписание их игр

Лучший игрок матча со шведами Александр Зинченко. Фото: Reuters

На Евро-2020 не осталось ни одной сборной из «группы смерти»: Португалия, Франция и Германия уже в отпуске. Зато продолжают борьбу Украина, Чехия, Дания, Швейцария. А из определенных еще до чемпионата фаворитов: Бельгия, Италия, Испания, Англия.

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Четвертьфиналы

2 июля, пятница

Швейцария – Испания. 19.00. Санкт-Петербург

Бельгия – Италия. 22.00. Мюнхен

3 июля, суббота

Чехия – Дания. 19.00. Баку

Украина – Англия. 22.00. Рим

Полуфиналы

6 июля, вторник

Бельгия – Италия/Швейцария-Испания. 22.00. Лондон

7 июля, среда

Украина-Англия/Чехия-Дания. 22.00. Лондон

Финал, 11 июля. 22.00. Лондон