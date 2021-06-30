Топ-8 Евро-2020: все пары 1/4 финала и расписание их игр

Лучший игрок матча со шведами Александр Зинченко. Фото: Reuters
На Евро-2020 не осталось ни одной сборной из «группы смерти»: Португалия, Франция и Германия уже в отпуске. Зато продолжают борьбу Украина, Чехия, Дания, Швейцария. А из определенных еще до чемпионата фаворитов: Бельгия, Италия, Испания, Англия.
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Четвертьфиналы
2 июля, пятница
Швейцария – Испания. 19.00. Санкт-Петербург
Бельгия – Италия. 22.00. Мюнхен
3 июля, суббота
Чехия – Дания. 19.00. Баку
Украина – Англия. 22.00. Рим
Полуфиналы
6 июля, вторник
Бельгия – Италия/Швейцария-Испания. 22.00. Лондон
7 июля, среда
Украина-Англия/Чехия-Дания. 22.00. Лондон
Финал, 11 июля. 22.00. Лондон