Что творилось после победы украинцев на Евро-2020: заявление Зеленского, болезненная реакция шведов и танцы в раздевалке

Украина ликует! Фото: Reuters

Это виктория вызвала шквал эмоций у болельщиков сборной Украиныю В раздевалке сборной Украины танцевали и кричали от радости - они заслужили.

Максим Калиниченко, бывший футболист сборной Украины и «Спартака» написал в Твиттере:

«Ееееееее,мужикиииииии!!! Вот прям эмоции перехлестывают...Как будто сам играл! Для нас это ИСТОРИЯ! Шева Богом поцелованный, пусть ведет эту сборную как можно дальше! Везение нужно заслужить. Спасибо шведам за 1/8, дальше езжайте домой, вы свою миссию выполнили. А с бритишами уже будь что будет!»

Напомним, что с игроком Андреем Шевченко сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2006, а с тренером Шевченко – в четвертьфинал Евро-2020.

После игры шведский тренер говорил, что его команда вернется домой с высокоподнятой головой, а Шевченко с высокоподнятой головой отправляется дальше по дороге Евро.

"Решили немного обезопасить наши фланги. Просили очень много работать полузащитников, пересмотрели позицию Ярмоленко, - сказал Шевченко после матча. - Пытались контролировать игру, не все получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол. Два соперника играли очень хорошо в интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы. Скамейка запасных для Малиновского и позиция Зинченко на поле? У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали с первых минут, как команда будет играть с первых минут и кем мы можем ее усилить. Тот план, что мы выбрали – сработал. Поддержка болельщиков? Благодарен всем фанатам, которые пришли сегодня нас поддержать. Приехала моя семья, дети и я очень хотел добиться этого результата. Благодарю команду за те силы, которые они потратили и за тот героизм, что они продемонстрировали. Благодарю нашего президента. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины. Следующий матч в Риме? Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играем. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку", — сказал Шевченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Артем Довбик забил победный гол. Фото: УАФ

Президент Украины Владимир Зеленский после победы сделал заявление:

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной!

Но какое же большое счастье написать это именно после победы! И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро!

Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина!»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, забивший гол и отдавший голевую передачу, был признан лучшим игроком матча: "Это историческое достижение. Советую всем радоваться. Мы живем один раз, и таких моментов уже может не быть", - сказал он uefa.com

Зинченко еще отметил: «Мы победили за счет характера и желания. Все посмотрели друг другу в глаза и вышли на эту игру как на войну. Мы понимали, что нужно добыть результат. И мы это сделали».

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг, автор гола шведов, был на поле лучшим, но его усилий было недостаточно: "Это было больно. Думаю, мы были лучше на поле, но пропустили необязательный гол, затем били в штангу и перекладину. Мы заслуживали лучшего, но... Не сегодня".

Нападающий сборной Швеции Деян Кулусевски также разочарован: "Не так мы хотели закончить чемпионат. Когда вчера смотрел матч Франции, сказал: "Футбол жесток". Сегодня был наш черед в этом убедиться. Футбол многое нам дает, но еще больше забирает".

После того, как шведы остались в меньшинстве, они надеялись дотянуть до серии пенальти. На этот счет у украинского вратаря Бущана была припасена шпаргалка:

«Я ждал, был уверен, что команда додавит. Но у меня есть секрет — на бутылке с водой был написан список игроков сборной Швеции — их номера и куда они бьют пенальти", - цитирует Бущана dynamo.kiev.ua

Вратарь оказался веселым парнем:

«Хочу, чтобы через 9 месяцев в Украине был большой прирост рождаемости детей. Мы отдавали сегодня все силы, чувствовали поддержку. Мы должны были сделать все, чтобы победить. Теперь от нас будут ждать еще большего».

В этой игре было много игроков, которых можно назвать героями: Зинченко, Ярмоленко, Бущан, Беседин… Но решающий гол забил Артем Довбик, парень из «Днепр-1» о котором мало кто слышал. Он вышел на замену и забил первый и самый важный гол за сборную в своей жизни.

"Все ходят и только и говорят о моем голе. Это судьба, такое стечение обстоятельств, надо было выходить, помогать партнерам, ждать шанса...дождался. Шевченко сказал, чтобы я постоянно был в штрафной и цеплялся за все мячи, чтобы был на острие…Это невероятно, в такое тяжелое время это очень хорошо для всей нашей страны", - цитирует Довбика football.ua

После неудачного матча с Австрией, Андрей Шевченко говорил, что его команда сильно сдала физически, сил на третий матч в группе не хватило. Но перед шведами была неделя отдыха. Восстановились. До матча с Англией всего лишь три дня – и это серьезный минус для украинцев.

"Чтобы пройти Англию, нужно иметь веру и стойкость. Сегодня футболисты это показали на поле. Сборная Англии – сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. Я посмотрел первый тайм ее матча с Германией. Очень мощная команда, я это прекрасно знаю. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжелым будет поединок. Сейчас самое главное – восстановить свои силы. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата", – приводит слова Шевченко сайт УАФ.

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