Хозяйку квартиры, которая не стала сдавать жильё помощнице прокурора, приговорили к двум годам "домашней химии"

Ольгу обвиняли по статье о нарушении равноправия граждан. Фото: Алеся ДОБЫШ

В среду, 30 июня суд Заводского района Минска вынес приговор Ольге Синелевой, которую обвиняли по статье 'Нарушение равноправия граждан" - в обвинении речь шла о том, что Ольга не стала сдавать квартиру помощнице прокурора, известной по некоторым громким процессам.

- Я такой человек, что всегда стараюсь готовиться к худшему. И с самого начала я готовилась к тому, что меня могут отправить в колонию, - после приговора рассказала Ольга. - Дала мужу распоряжения, везде ношу с собой молокоотсос. Я очень переживала, потому что колония для меня как для кормящей мамы может быть смертельной. Мастит, заражение крови - все очень быстро происходит. Поэтому в каком-то смысле для меня этот приговор - облегчение.

Ольга говорит, что, вероятно, будет обжаловать приговор.

- Я ещё подумаю. Всё-таки это средства, время, которого у молодой мамы немного.

У Ольги двое детей, младшему - год. Девушку приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Отец Ольги рассказывал, что договор найма квартиры с потерпевшей был расторгнут добровольно. По словам мужчины, его дочь попросила потерпевшую выселиться. Примерно через месяц после того, как договор в ЖЭСе был расторгнут, Ольгу вызвали в милицию, позже материалы были переданы в Следственный комитет, возбуждено уголовное дело.

Дело Ольги Синелевой примечательно ещё и тем, что во время следствия и рассмотрения дела в суде двух ее адвокатов лишили лицензии. Адвокат Андрей Мочалов узнал о том, что его исключили из коллегии прямо на судебном заседании. После этого дело начали рассматривать заново, уже с другим защитником.

Андрей Мочалов рассказывал, что впервые защищает клиента, которого обвиняют в нарушении равноправия граждан.

- 190 -я статья УК - очень редкая. Она всегда у нас считалась мертвой статьей. Не знаю, найдется ли хоть один адвокат в Беларуси, который защищал человека, обвиняемого по этой статье.

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