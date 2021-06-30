Украинский нападающий Артем Беседин завершил свое выступление на Евро-2020 из-за ужасной травмы

Артем Беседин завершает свое выступление на Евро-2020. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Во время заключительного матча 1/8 финала между представителями Швеции и Украины случился шокирующий эпизод. Нападающий Украины Артем Беседин вышел на замену в начале первого овертайма. На 98-ой минуте во время борьбы за мяч случился тот самый инцидент. Шведский защитник Даниэльссон пошел прямой ногой в голень Беседина. Со стороны это выглядело ужасно.

Нога выгнулась так, что, казалось, переломится пополам. Форвард киевского "Динамо" рухнул на газон и не смог самостоятельно покинуть поле. Итальянский арбитр после обсуждения с VAR принял решение удалить Даниэльссона за чересчур грубую игру.

Маркус Даниэльсон прямой ногой влетел Беседину в колено. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

На сегодняшний момент Артем Беседин завершает свое выступление на Евро-2020 и полетит в Киев для дальнейшего тщательного обследования.

В соцсетях украинского нападающего поддержал Александр Зинченко со словами "Artem Besedin ми з тобою".

Также об этом моменте высказался главный тренер Украины Андрей Шевченко:

- Удар был очень серьезным. Мы все его поддерживаем. В игре против Англии наши ребята будут играть еще и за Беседина.

Этот эпизод определили дальнейший ход матча. Шведы в меньшинстве лишь отбивались у своей штрафной и в итоге проиграли 1:2.