«Она спросила: «Как ты меня хочешь называть: мама, тетя Света?» Я почему-то сразу сказала: «Мама»

Руслан, Мария, Игорь - одни из первых выпускников SOS-Детская деревня Боровляны.

Хочется ли им видеть дома, в которых они выросли, и тех, кто стал для них мамами, сестрами и братьями? Поговорили с выпускниками, которые попали в SOS-Детскую деревню Боровляны в первые годы ее работы.

Собрать их всех в одном месте было нереально. Это уже не просто выпускники Детской деревни, а взрослые люди - со своей жизнью и интересами. Игорь вообще был на военных сборах, и пообщаться мы смогли только по телефону. Но время нашлось у всех, чтобы рассказать о себе взрослых, немножко вспомнить детство и то, какую роль в их жизни сыграла Детская деревня.

Игорь: «Директор лицея сказал, что я лучший сирота на его памяти»

У Татьяны Красниковой, одной из первых мам в SOS-Детская деревня, большая семья получилась сразу - она взяла восемь детей, родных братьев и сестер. Самыми маленькими были мальчики-близнецы - всего по полтора годика. В этом возрасте вряд ли останутся какие-то воспоминания. Но когда ребята стали постарше, интересного в жизни было много и вспомнить есть что.

- Я помню, как мы маленькими ездили в Болгарию, в Крым в санаторий, в Австрию, - рассказывает один из братьев Игорь Попков. - Я считаю, что нам очень повезло. Жалко, что не все, кто вышел из Детской деревни, это понимают. Хотя мое мнение - надо сказать огромное спасибо за то, что жизнь дала такой шанс, что у нас были мама и отец, которые многому научили. Мы жили так, как многие обычные семьи не могут себе позволить. Отцом мы называли нашего директора Валерия Михайловича. Он сейчас на пенсии, но в Детской деревне по-прежнему ведет трудовые кружки.

Игорь в Италии, где у него хорошие друзья и большие планы на будущее.

- А мама Татьяна ваша до сих пор работает. Я даже недавно была в гостях у нее…

- Правда?! Мы все маму тоже навещаем. Я как минимум раз в месяц. Шашлыки делаем там, общаемся. Одна из сестер работает у нее тетей (помощница, которая есть у каждой мамы в Детской деревне. - Ред.). Многое сейчас изменилось в Деревне. По фотографиям посмотришь - все пусто было, а сейчас так красиво. Когда-то мы елки сажали, они ниже нас были. А теперь вон какие деревья повырастали возле дома.

Игорь попал в детскую деревню, когда ему было полтора годика. А сейчас у него у самого скоро родится ребёнок.

Как и большинство выпускников SOS-Детской деревни, после 9-го класса Игорь пошел получать среднее специальное образование. Отучился на слесаря-механика, в учебе был одним из лучших. Поэтому, когда стал вопрос о распределении, его оставили в Минске на хорошо оплачиваемой работе на Заводе колесных тягачей, хотя могли отправить в родной Гомель.

- Директор лицея сказал, что я самый лучший сирота на его памяти, - говорит Игорь. - Я учился хорошо, на Доске почета постоянно, по поведению не было замечаний, в спортивных соревнованиях всегда участвовал.

Через год Игорь получил квартиру в Каменной Горке, где и познакомился со своей будущей женой. Супруги вместе уже пять лет, ждут ребенка. В дальнейших планах - Италия. Еще в детстве Игорь гостил там в семье, с которой продолжает общаться до сих пор. Они и зовут его к себе. С работой проблем не будет точно - хорошие специалисты по автомобилям (а у Игоря шестой разряд) востребованны.

Мария: “Когда мама увидела нас с братом в песочнице, ей сразу захотелось нас взять”

Маше Баденковой первое утро в Детской деревне запомнилось тем, что, как только она проснулась, к ней пришла мама Светлана Александровна и спросила: “Как тебе спалось? Как у тебя дела? Как ты хочешь меня называть: “тетя Света”, “мама” или как-то по-другому?”

Почти все дети в семье, где росла Маша, учились в музыкальной школе.

- Я почему-то сразу сказала: “Мама”, - вспоминает Мария. - Мне было четыре года, когда она нас с младшим братом забрала в Детскую деревню. Мы росли в неблагополучной семье. Мама рассказывала, что когда увидела, как мы сидели голые в песочнице, ей сразу захотелось нас взять. Но полгода пришлось еще ждать, пока документы все оформляли. В семье в Детской деревне нас сначала было четверо. Потом мама собралась в Гомель, пообещала привезти мне сестричку. Я обрадовалась, но, когда она привезла двух сестренок и братика, я сказала: «Я не просила столько!» - с улыбкой вспоминает Маша. На самом деле семья была дружной. Все дети с небольшой разницей в возрасте. Почти все учились в музыкальной школе, играли на разных инструментах - целый маленький оркестр. Возможностей заниматься чем-то помимо школы в детстве хватало, и у Маши самые большие успехи были в спорте. Она занималась дзюдо, и после десяти классов ее приняли в училище Олимпийского резерва. Несколько лет она выступала за юниорскую сборную по самбо, занимала призовые места на чемпионатах Европы и мира. Но со временем интерес к спорту пропал, в Университете физической культуры не доучилась, как говорит она сама, по собственной безалаберности. Началась трудовая жизнь.

Мария перепробовала разные профессии. Работала диспетчером в таксопарке, охранником во Дворце водного спорта, поваром в грузинском ресторане, где отменно научилась готовить блюда грузинской кухни. Сейчас работает поваром в одном из ресторанов в центре Минска. Устроила ее сюда подруга по Детской деревне. И учится на курсах мастера по маникюру - кто знает, что в жизни может пригодиться? Самый близкий человек для Марии - родной брат.

Мария не просто научилась готовить, а стала отличным поваром.

- Он женился на девочке из нашей Детской деревни из соседнего домика. У них уже сын растет. А я пока не тороплюсь, ищу свою половинку, - рассказала Маша. - В ту квартиру, где я родилась, мы приезжали один раз - когда там обследовали условия жизни для признания их непригодными, и мы получили свое новое жилье. Она (биологическая мать. - Ред.) там была, но сделала вид, что нас нет. Никак не отреагировала. Больше мы не общались. Бабушка пару раз звонила, жаловалась, что денег нет. Я ей сказала, что с удовольствием бы помогла, если б были возможности. Она до этого один раз приезжала к нам в Детскую деревню, и то за справкой, что мы с ними не живем, чтобы меньше коммуналку платить.

- А в Детской деревне бываете иногда?

- Мама наша там больше не работает. Поэтому бываю редко. Там все так изменилось! Мы деревья сажали, когда были детьми - яблони, груши. За каждым ребенком было закреплено деревце - ты посадил и должен за ним ухаживать. Эти деревья сейчас огромные…

Руслан: «Хороших воспоминаний много: жили в замке в Австрии, катались на лыжах, а летом - в палатках в лесном лагере, где многому научились»

Жизнь Руслана Соколовского круто изменилась в декабре 1997 года, когда его прямо из школы забрали в Детскую деревню. Оказывается, это была последняя воля его мамы. У нее был рак 4-й стадии, и, уже зная, что умрет, она попросила родственников, чтобы ее 8-летних мальчиков-двойняшек устроили именно в Детскую деревню. Так из общежития, где они жили с мамой, братья попали в большой дом, где им выделили отдельную комнату. Потеря мамы была для них большой болью. Только спустя несколько лет они смогли осознать, как им повезло, что они оказались именно в Детской деревне.

У Руслана и его брата сохранились хорошие воспоминания о жизни с родной мамой, в отличие от большинства воспитанников Детской деревни.

- Привыкли только через 3 - 4 года, – рассказывает Руслан. - А теперь мы продолжаем общаться, маму навещаем (она уже на пенсии). Хороших воспоминаний много. Из Детской деревни я первый раз поехал за границу в Италию. Много впечатлений было после Австрии - там на лыжах катались, останавливались в замке. А наш лесной лагерь летний, где мы месяц в палатках жили - это просто школа жизни, особенно для мальчишек. Мы же до сих пор с друзьями из Детской деревни встречаемся, вместе ездим на рыбалку.

С братом у Руслана все такие же теплые отношения, как и в детстве, они по-прежнему друг за друга горой. В школе за одной партой не сидели - ради дисциплины на уроках учителя разъединили братьев. Из тех же благих побуждений одного отправили после 5-го класса в Суворовское училище.

Братья всю жизнь - друг за друга горой.

- Кирилл после Суворовского закончил Военную академию, авиационный факультет. В Лиду распределили, штурмовик. Сейчас он Мачулищах, помощник командира АН-26, в звании капитана, в следующем году майором должен стать, - с гордостью рассказывает про брата Руслан. - А я поступил в строительный колледж по специальности столяр-плотник-станочник деревообрабатывающих станков. По распределению на мебельную фабрику попал. В квартире много мебели своими руками сделал. Потом на права сдал, пошел водителем работать. Ни о чем не жалею. С братом мы много времени вместе проводим. Сначала нам квартиры дали в одном подъезде. А сейчас он за городом больше живет с женой и ребенком, я к ним в гости езжу.

Руслан считает, что жизнь в детской деревне помогла ему многому научиться.

- Права была ваша мама, когда решила, что вам в Детской деревне будет хорошо?

- Конечно. Нам повезло, что мы оказались в домашней обстановке, многому научились. Я вот готовлю сам. Мама в Детской деревне нас воспитывала достаточно строго, не баловала, но сейчас я могу сказать ей за это спасибо.

СПРАВКА «КП»

Помочь Детской деревне можно, занимаясь тренировками!

SOS-Детская деревня Боровляны действительно очень изменилась за эти 26 лет. И продолжает меняться к лучшему. Деревья, посаженные первыми воспитанниками, выросли, а благоустройство территории продолжается. И при желании многие активные люди могут в этом поучаствовать. Для этого надо просто стать участником благотворительной акции «100 гадзін з А1». Для начала выбираем один из видов активности - бег, ходьба, плавание или велоспорт. Фиксируем онлайн время своих тренировок, которое суммируется на общем счетчике. Как только наберется 50 000 часов, компания А1 направит 50 000 рублей на спонсорскую помощь Международной общественной организации “SOS-Детские деревни”. Этих средств будет достаточно, чтобы сделать замечательные экологичные подарки SOS-Детской деревне Могилев - к началу отопительного сезона здесь планируется ввести в эксплуатацию систему солнечных панелей и воздушного теплового насоса, которые обеспечат ее жителей экологически чистой электроэнергией. А в качестве символического приза для участников, которые наберут 100 и больше часов тренировок, в SOS-Детской деревне Боровляны высадят именные деревья.

Подробности - на 100.a1.by