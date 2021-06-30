Видеофакт: после победы над Швецией украинские футболисты устроили яркое шоу

Праздник на футбольном поле и в раздевалке. Фото: кадр из видео

В Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» сборная Украины победила в овертайме команду Швеции 2:1. Выход в четвертьфинал турнира стал для украинской команды первым в истории. Футболисты и фанаты праздновали громкое событие в своей спортивной истории песнями, плясками и боевыми кличами.

Только посмотрите, как после игры подопечные Андрея Шевченко и болельщики устроили яркое шоу.

После окончания свистка игроки и тренер Украины подошли к фанатам и поблагодарили за эмоциональную поддержку.

Позже праздник продолжился в раздевалке. Футболисты «желто-синих» не сдерживали эмоции и устроили жаркие танцы.

В раздевалке команды настоящий праздник. Фото: instagram.com/mikola_16

Украина впервые сыграет в 1/4 финала Евро-2020 со сборной Англии в Риме.