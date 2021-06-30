Куда пойти на День Независимости 3 июля 2021 в Минске: салюты и военная техника в парках, розы, партизанский лагерь

Парада 3 июля не будет, а вот салюты прогремят в шести местах Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В городе

День Независимостиси-2021 обойдется без парада. Но 3 июля концерты запланированы у стелы «Минск – город-герой» и у Дворца спорта, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на начальника управления культуры Мингорисполкома Виталия Бреля. У стелы с 18.00 до 20.00 анонсировали концерт российской арт-группы «Хор Турецкого», но на их официальном сайте этого концерта мы не нашли.

Послушать выступления белорусских коллективов и исполнителей можно будет также 3 июля с 13.00 до 22.00 на площадках в Верхнем городе, в том числе у Ратуши.

Салют в День Независимости будет дан в шести местах – в парке им. Уго Чавеса, в парке Павлова, в парке Победы, на набережной водохранилища Дрозды, на площадках у «Чижовка-Арены» и у Национальной библиотеки.

Праздничные гуляния в районах Минска начальник управления культуры Мингорисполкома также анонсировал, но на 30 июня только на сайте администрации Заводского района была информация о праздничных гуляниях возле «Чижовка-Арены» 3 июля. Здесь с 12 до 16 часов – Международный фестиваль гиревого марафона, с 19 до 21 часа – молодежная дискотека.

Выставки военной техники, приуроченные к празднованию Дня Независимости, будут проходить 3 июля в парке Янки Купалы, в парке Победы, в Комаровском сквере, на площадках у Национальной библиотеки Беларуси и «Чижовка-Арены», в парке им. М. Павлова, парке им. Уго Чавеса и парке экстремальных видов спорта. Посетить их можно с 10:00 до 18:00.

В Ботанический сад можно прийти полюбоваться на цветение роз, здесь их более 200 видов. Кстати, 6 июля с 17.00 здесь «Купалье». Билеты: - 10 руб. для всех категорий, 5 руб. - для учащихся, студентов, пенсионеров, бесплатно - для детей из многодетных семей, для дошкольников и инвалидов всех групп.

Концерты у стелы "Минск - город-герой", у Дворца спорта, у Ратуши, возле "Чижовка-Арены"соберут минчан Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За городом

3-4 июля (с 11.00 до 19.00) на «Линии Сталина» - XV Фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню Независимости. Планируются масштабные военно-исторические реконструкции событий Великой Отечественной войны, которые произошли 28 июня 1944 года в ходе Белорусской наступательной операции «Багратион» (цена билетов: взрослый - 17 руб., детский -7 руб.)

3 июля с 11.00 до 18.00 Центр экологического туризма «Станьково» приглашает на программу, посвященную Дню Независимости. Здесь - партизанская анимационная площадка, активности (партизанская радиоточка, штыковой бой, партизанский госпиталь), реконструкция быта жизни партизанского лагеря. Входной билет в партизанский лагерь: для взрослых - 5 руб., для детей (с 5 до 16 лет) - 4 руб., дети до 5 лет - бесплатно.

Если 3 июля хотите уехать за город, то Купалье можно будет отпраздновать в Музее народной архитектуры и быта в Озерце с 19.00 до 21.00 (цена билета: для взрослых – 9 руб., для школьников – 4,5 руб., для дошкольников – бесплатно). 3 июля с 13.00 до 18.00 – «Купальск ія ўік-енды ў Суле» (цена билета: для взрослых – 20 руб., для детей – 10 руб., для дошкольников – бесплатно).