Что изменится в Беларуси 1 июля 2021 года: дорожает «коммуналка», за долги смогут лишать прав, начислять зарплаты бюджетникам и оформлять больничные будут по-новому

Зарплаты бюджетников с июля будут рассчитываться иначе Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Первое число каждого месяца приносит те или изменения, касающиеся всех белорусов. В нашем материале мы собрали самые важные моменты. Итак, что изменится в Беларуси с 1 июля 2021 года.

ПОЛУЧИМ «ПОТЯЖЕЛЕВШИЕ» ЖИРОВКИ

Действительно, в июле мы получим жировки, которые будут рассчитаны по новым тарифам. Напомним, что по общему правилу за год тарифы на ЖКУ в республике могут быть повышены не более, чем на 5 долларов (в эквиваленте). Первое подорожание случилось еще 1 января 2021, а в июне были планового увеличены тарифы на отопление и подогрев воды. Кроме того, с 1 июня были пересмотрены тарифы на техобслуживание, уборку подъездов, вывоз мусора, а также на природный и сжиженный газ.

Насколько подросли тарифы на подогрев воды и отопление? Например, в мае за 1 Гкал мы платили 20,6216 рубля, а в июне (и эту цифру мы увидим в пришедших в июле платежках за коммуналку) - уже 21,9245 рубля.

Получим в июле "потяжелевшие" жировки Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ ТЕПЕРЬ БУДУТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ ПО-НОВОМУ

1 июля вступает в силу указ №483 от 22 декабря 2020 года. Положения этого документа изменяют порядок расчета заработной платы работников бюджетной сферы. В чем инновации?

Во-первых, размер премирования бюджетников увеличен 5% до 20% от суммы их оклада в рамках бюджета.

Во-вторых, премировать теперь смогут за счет неиспользованных средств общего фонда оплаты труда.

Есть нововведения, которые касаются бюджетников конкретных сфер. Например, у медиков больше не будет надбавки за высокие достижения в труде, зато появится новая компенсирующая выплата - базовая доплата.

По-другому будут считать зарплату работникам культуры. Вместо надбавки «за высокие профессиональные и творческие достижения в труде» для них вводится другая надбавку - «за высокие профессиональные и творческие достижения в работе, сложность и напряженность труда». Ее размер варьируется от 5% до 25% суммы оклада работника.

СДАВАТЬ ВАЛЮТУ В ОБМЕННИКАХ БУДЕМ ИНАЧЕ

С 9 июля вступают новые правила проведения некоторых операций в банковской сфере. В связи с этим корректируются правила обмена валюты. Теперь, если клиент, который проводит обменно-валютные операции физически начал процесс передачи денег сотруднику банка, то, значит, он автоматически согласился на условия сделки и на курсы, указанные на табло. Если вдруг так случится, что во время уже начавшегося обмена курсы были скорректированы (как в сторону увеличения, так и уменьшения), то операция будет проведена по изначальным условиям - деньги поменяют по тем курсам, которые были на табло в момент начала обмена.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

Они вступают в силу 23 июля. Суть их следующая: если вы, уже находясь на больничном, заболели коронавирусом или получили бытовую травму, которая не позволяет выполнять вам ваши должностные обязанности, то медики будут открывать вам еще один больничный лист. Если вы то той или иной причине не пришли к врачу вовремя, то больничный вам оформят с даты посещения медучреждения. Отметим, что эти нововведения инициированы совместно Минздравом и Министерством труда и социальной защиты.

В МИНСКЕ КАЖДЫЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЛОТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНАЩЕН ТЕРМИНАЛОМ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ

И не только им, но и кассовым суммирующим аппаратом. Об этом, как сообщают «Минск-Новости», еще в апреле сообщил зампред Мингорисполкома Юрий Трущенко. По его словам, сегодня в столице работают около 150 лотков, которые торгуют овощами-фруктами.

ЗАКОНЧИТСЯ ПЕРИОД СДАЧИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ, ВУЗЫ НАЧНУТ НАБОР

В первой декаде июля пройдут последние испытания централизованного тестирования. Финал - 8 июля, когда желающие смогут проверить свои знания по Всемирной истории.

Те, кто по уважительной причине не смогли сдать ЦТ в основной день, смогут сделать это в резервные даты. 14 и 16 июля можно будет сдать белорусский и русский языки, а 14 по 18 июля - прочие предметы. Ну а дальше - этап подачи документов.

Вступительная кампания - в разгаре Фото: Павел МАРТИНЧИК

На бесплатную форму обучения он стартует с 20 июля (завершится 3 августа). На платное - с 20 июля по 14 августа. Исключение - абитуриенты, которые будут сдавать вступительные испытания по специальности. Для них прием документов тоже завершится 3 июля.

ВЫЕЗД ИЗ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНЕТ ПЛАТНЫМ

С 1 июля тем, кто захочет выехать из Беларуси с территории Брестского региона, нужно будут заплатить базовую величину - сегодня она равна 29 рублям. Такая плата вводится согласно решению Брестского облисполкома «О местном сборе».

Деньги будут взимать не с физического лица, а за автомобиль, который пересекает границу вне зависимости от количества пассажиров в нем. Отдельным категориям граждан платить не придется. От уплаты сбора освобождены лица, выезжающие из Беларуси после организации здесь похорон родственника, иностранцы, которые посещали белорусские санатории. Пока решено, что сбор введен до 1 января 2023 года.

Напомним, что плату за выезд с территорий Гродненской и Гомельской областей начали брать еще раньше - с 1 июня текущего года.

ЗА НЕПОГАШЕННЫЕ ДОЛГИ СМОГУТ ВРЕМЕННО ЛИШАТЬ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Такая норма закреплена в постановлении «О взаимодействии органов принудительного исполнения с госорганами». В силу она вступает с 15 июля, именно с этой даты судебные исполнители смогут временно лишить должника, за которым числится, к примеру, неуплаченный штраф, водительских прав (а также прав на ) Эта мера применялась и ранее, но принять подобное решение мог только суд. Отметим также, что принятие решения о запрете для должника выезда за границу по –прежнему остается исключительно в компетенции судебных органов.

УСИЛЯТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ

С 15 июля принудительный сбор для должников получит минимальную границу - он не сможет быть меньше, чем половина базовой величины. Сегодня это 14,5 рубля. При этом стандартный размер сбора - а он определен в размере 10% от суммы задолженности - остается прежним.

БУМАЖНОГО РЕКЛАМНОГО СПАМА В ПОЧТОВЫХ ЯЩИКАХ ДОЛЖНО СТАТЬ МЕНЬШЕ

С 8 июля изменяется законодательство о рекламе. По новым правилам, доставку рекламы в почтовый ящик гражданина должны прекратить по первому его требованию. Помимо этого, рекламщики должны заручиться предварительным согласием абонента на получение им рекламы ритуальных услуг. Под запрет попадает реклама электронных сигарет и прочих заменителей традиционных табачных изделий. Есть и еще один момент: больше - без предварительного согласия - нельзя будет давать рекламу по телефону.

СИГАРЕТЫ СНОВА ПОДОРОЖАЮТ

Эта новость - почти традиционная: поставщики и производители сигарет наделены в Беларуси правом пересматривать цены на свою продукцию каждый месяц. Правом этим они пользуются на системной основе. 1 июля в этом плане исключением не станет - цены на некоторые сигареты пересмотрят - в сторону увеличения. Как сообщают в Министерстве по налогам и сборам, в среднем цены вырастут на 5-15 копеек за пачку.

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