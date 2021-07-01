Чешский пивовар Йиржи Карлик: пиво, как никакой другой напиток, «создает компанию»

На ОАО «Лидское пиво» прошла модернизация.

Вопрос для передачи «Что? Где? Когда?»: из Беларуси в Чехию по почте приходит… бутылка пива. Потом снова и снова. Что бы это значило? Пока знатоки думают, мы вам расскажем по секрету: именно так создавался новый совместный сорт пива двумя пивоварами – белорусом Олегом Малаховым и чехом Йиржи Карликом. Конечно, можно было бы приехать на предприятие и лично, но закрытые границы и пандемия помешали, поэтому пивовары решили заниматься креативом на расстоянии. Результат коллаборации уже можно найти на прилавках наших магазинов – это светлое пиво «BOHÉMSKÝ LEV». На подходе темное, - его вот-вот выпустят в продажу.

Йиржи все же преодолел существующие сложности, связанные с пересечением наших границ, и приехал на «Лидское пиво», чтобы лично оценить получившийся продукт. А после вместе с лидским коллегой поговорил с «Комсомолкой».

Сейчас на предприятии работает оборудование, аналогов которому в Беларуси пока нет.

- Йиржи, давайте сравним вкусы белорусов и чехов. В чем главное отличие?

- У нас любят сорт типичного чешского лагера, который существенно отличается от всех других. Насколько я понял во время общения с Олегом, у белорусов в топе классический светлый лагер, пиво с высокой горечью пользуется меньшей популярностью. Пожалуй, это главное отличие. Но в последнее время мы видим, что на чешском рынке все более популярным становится крафтовый сегмент. И здесь предпочтения потребителей из Чехии и Беларуси совпадают. Люди сейчас уже не такие консервативные, чтобы быть приверженцем только одного сорта пива. В целом же мы отмечаем небольшой спад в общем потреблении этого продукта. Сейчас среднестатистический чех выпивает за год порядка 468 бокалов. Думаю, в Беларуси цифры куда скромнее (действительно, у нас в среднем за год приходится 159 бокалов на человека – авт.).

- Все-таки, от пива больше пользы или вреда для организма человека?

- Это зависит от вас самих, от того, сколько вы выпиваете. Норма у каждого своя, и нужно ее чувствовать. Чем, несомненно, отличается пиво от других спиртных напитков – оно, что называется, «создает компанию». У нас в Чехии в основном его пьют не дома, а в пивных барах и ресторанах. Люди встречаются, чтобы пообщаться.

Сварить пиво для современного взыскательного потребителя – сложнейший технологический процесс.

- Интересно, сказалась ли пандемия на потреблении пива? Например, я читал, что мексиканцы даже перестали выпускать когда-то популярный у них пивной бренд…

- Да, у него было неудачное для ковидных времен название (смеется – авт.). Конечно, повлияло. У нас с вами совсем разное соотношение потребления пива в бочках и бутылках. Многие заводы в Чехии разливают 70-80% пива в КЕГи. Те, кто был ориентирован на производство разливного пива, сильно «просели». А вот производители крафтового сегмента быстро сориентировались и поменяли розлив из КЕГ на бутылки.

- В Европе сейчас уходят от розлива пива в пластик, предпочитая небольшие объемы и стекло?

- В общем, да. Но хорошо это или плохо – вопрос дискуссионный. Сейчас принято считать, что стекло экологичнее пластика, и спорить с этим мало кто решается. А ведь на производство стекла нужно потратить гораздо больше энергии. Что касается практической выгоды - ПЭТ-упаковка лучше, если вы выезжаете компанией на природу. А если не планируете быстрое употребление, то хранить пиво, конечно, лучше в стекле.

«Слепая дегустация» пива – увлекательный процесс. Попробуйте угадать, какие сорта под номерами в стаканчиках как-нибудь с друзьями сами.

Чтобы сварить хорошее пиво, нужны три вещи

- Приходилось видеть, как покупатели изучали этикетку и, если находили, что чешское пиво сварено за пределами этой страны, ставили бутылку обратно. Как считаете, на самом деле есть разница?

- Пиво одного сорта, сваренное в разных странах, всегда будет немного отличаться. Но я не думаю, что потребители смогут почувствовать эту разницу, если им устроить слепую дегустацию. Я сам разрабатывал сорта по лицензии для нескольких больших заводов за рубежом, мы проводили сравнение, и вкус был практически идентичным. Иногда получалось даже лучше оригинала. Так что читать этикетки – больше психологический момент. На самом деле различать оттенки одного сорта пива, произведенного в разных странах, могут только профессиональные дегустаторы.

- Прежде, чем начать выпуск известного сорта пива, бренд проводит глубокое исследование рынка, анализирует технические возможности производства, которому планирует доверить варку своих продуктов в новой стране, а потом - постоянно контролирует качество готовых продуктов, - добавляет главный пивовар «Лидского пива» Олег Малахов. – Например, образцы каждой нашей партии Warsteiner (в 2014 году ОАО «Лидское пиво» стало третьим заводом в мире, получившим право на производство Warsteiner – авт.) мы отправляем в Германию. Там специальные люди дегустируют лицензионное пиво, сравнивают его с оригиналом и высылают нам профиль, где указаны показатели продукта. Если по ним сравнить оригинал и наше лицензионное пиво, отличий практически нет.

- Выходит, если потребитель не доверяет локальным производителям, это - скорее вопрос личного восприятия.

- Чтобы сварить хорошее пиво, нужны три вещи: современное технологическое оборудование, качественное сырье и специализированные знания. Если говорить о последнем, то все пивовары нашей компании проходят дополнительное обучение в европейских школах пивоварения (Олег Малахов прошел шестимесячный курс в немецком Институте ферментации и биотехнологии (VLB), став лучшим студентом курса среди 50 выпускников из 25 стран мира – авт.)

Процесс варки пива практически полностью автоматизирован. Участие в нем человека сведено к минимуму.

Что касается качества сырья, то здесь компания также не стоит на месте. Часть ингредиентов закупается у локальных поставщиков, часть – импортируется, к примеру, специальные виды солода и хмеля. В том же сорте BOHÉMSKÝ LEV мы использовали очень редкий вид хмеля Богемия, который импортировался из Чехии.

Ну и наконец технические возможности. Подходы к варению пива развиваются очень активно. Даже если сравнивать технологии за последние 15-20 лет, мы увидим колоссальную разницу. Может быть, кто-то помнит еще, что раньше срок годности пива ограничивался всего 7 днями. Сейчас сроки другие. И чтобы получать такие результаты, нужно высокотехнологичное производство. Сегодня у «Лидского пива» самый современный варочный цех из всех компаний, входящих в состав холдинга Olvi PLC (финский холдинг, объединяющий производства Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Дании. ОАО «Лидское пиво» вошло в состав Olvi PLC в 2008 году – авт.).

Благодаря современному оборудованию наша компания может выпускать не просто качественное пиво, а разрабатывать и внедрять новые технологии. К примеру, в середине 2010-х мы внедрили на производстве технологию Dry Hopping, благодаря которой первыми в стране начали производить крафтовое пиво. В специальной лаборатории наши специалисты могут самостоятельно выращивать дрожжи, а промышленный комплекс ежечасно фильтрует порядка 150 тонн воды, которая используется при производстве наших сортов («Лидское пиво» является обладателем свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения своих продуктов, который подтверждает их особые свойства. Последние возникают благодаря особой воде в составе пива, добываемой прямо на территории предприятия из скважин глубиной более 250 метров – авт.).

Ну и отвечая на вопрос о недоверии к локальным производителям, пожалуй, приведу всего одну цифру – 170. Это количество наград, полученных нашими сортами на всевозможных пивных международных конкурсах. То же «Пшанічнае», которое мы производим по специальной технологии Triple Fermentation, несколько лет подряд возвращалось с престижного британского конкурса International Beer Challenge с золотыми медалями, благодаря чему в итоге получило Гран-при. Нужно понимать, что пиво соревновалось с сортами со всего мира, поэтому этой наградой мы действительно гордимся.

- Йиржи, а какое белорусское пиво нравится вам?

- В Беларуси я бываю довольно часто, и постоянно стараюсь пробовать что-то новое, с разных пивзаводов. Есть сорта, которые мне нравятся больше, есть – меньше. Не буду называть что-то определенное, но скажу, что в целом у вас хорошее пиво, и качество за последнее время улучшилось. Уровень пивоварения в Беларуси, как уже сказал Олег, действительно очень продвинулся.

Так выглядит бутылка нового сорта пива BOHÉMSKÝ LEV И у белорусского города Лиды, и у Чехии на гербе есть изображение льва.

Наша изначальная цель – создать продукт, который соответствует традициям чешского пивоварения

- У нас считается, что чешское пиво одно из лучших. А в Чехии?

- Безусловно, мы гордимся собственной культурой пивоварения. Тот сорт, который у нас любят, называется чешский лагер. Его любят во всем мире, и даже если вы не пьете его в своей стране, приезжая в Чехию и попадая в определенную атмосферу, обязательно его попробуете. Но попав, например, в Баварию, вам наверняка будет непросто объяснить, почему чешское пиво лучше баварского. Все зависит от предпочтений каждого человека.

- Прежде, чем вывести на рынок новый сорт или бренд, - отмечает Олег, - тщательно работает команда маркетологов. Мои коллеги провели глубокое исследование (опрашивали самую разную аудиторию по возрасту и статусу), которое показало, что у сегмента чешского пива есть хороший потенциал. При этом люди проявляют все больший интерес к премиальным продуктам. В тест на потребителях ушел и концепт будущего бренда, его нейминг, дизайн (к примеру, тесты показали, что фольгу на горлышке бутылки потребители воспринимают как знак премиального продукта – авт.). В результате мы остановились на идее, что новый сорт пива должен символизировать качество и дружбу - собственно, оно и разработано двумя друзьями-пивоварами. К слову, в процессе общения открылась одна очень интересная деталь, которая в последствии легла в название нового бренда. Если посмотреть на гербы Чехии и Лиды, то на обоих можно будет увидеть величественного льва. Так мы поняли, что сорт будет называться BOHÉMSKÝ LEV.

Наша изначальная цель – создать продукт, который соответствует традициям чешского пивоварения. Для этого воспользовались экспертизой Йиржи и использовали в рецепте чешский хмель, который и дал пиву особую ароматику и приятную хмелевую горечь. Хмель Богемия очень ценится в чешском пивоварении, поскольку дает пиву цветочный аромат и приятное послевкусие. Также мы использовали специальный мюнхенский солод. В списке ингредиентов он стоит на первом месте, поскольку это основной компонент. Он дает пиву насыщенный солодовый вкус, аромат и янтарный оттенок, вы сразу его почувствуете.

Это то, что нас объединяет.

От слова к делу

Чтобы не быть голословным и понять, насколько отличаются сорта пива в наших странах, мы решили устроить «слепую» дегустацию. В 8 одинаковых стаканчиков были разлиты, как потом выяснилось, 5 сортов популярного белорусского пива разных заводов, два чешских, а также новый «BOHÉMSKÝ LEV». Белорусские напитки отличались даже визуально – все были несколько светлее. Чешские – более насыщенные, или, как принято говорить у пивоваров, с более плотным телом.

Во время «слепой» дегустации все участники выделили один из образцов. Как оказалось, это и был «BOHÉMSKÝ LEV». Но самое интересное, что и по цвету, и по вкусу, и по плотности он больше походил на чешские сорта, чем на белорусские.