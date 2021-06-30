Азаренко, Саснович, Ивашка вышли во второй круг «Уимблдона-2021», а Соболенко уже в третьем раунде

Азаренко обыграла украинку Козлову на старте "Уимблдона". Фото: Jimmie48/wtatennis.com

30 июня стартовал третий игровой день "Большого шлема". В эти дни многие теннисисты играли матчи первого круга, а другие уже поспорили за выход в 1/16 финала «Уимблдонского» теннисного турнира. За предыдущие дни главными событиями стали поражение главного фаворита в мужском разряде Стефаноса Циципаса, а также отказ от борьбы из-за травмы Серены Уильямс в игре с Александрой Саснович.

ПЕРВЫЙ КРУГ

Свой старт лондонского соревнования взяла экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко. Ее соперницей стала украинская теннисистка Катерина Козлова. Белоруска уверенно обыграла соперницу за 62 минуты со счетом - 6:1, 6:3. В следующем раунде Азаренко досталась крепкая теннисистка Сорана Кырстя из Румынии.

Ольга Говорцова неудачно начала путь в основной сетке «Уимблдона-2021». Одолев уверенно квалификационные игры, белоруска потерпела поражение в игре с Коко Вандевеге. Американка на опыте обыграла белоруску со счетом - 6:4, 6:2. На этом сражение Ольги Говорцовой завершилось.

В мужском одиночном разряде Илья Ивашка не оставил никаких шансов Хауме Муньяр из Испании. Белорус потвердил свой статус фаворита и одолел испанца за три сета - 6:1, 7:5, 7:6. Во втором круге Ивашка сыграет с французом Жереми Шарди, который обыграл россиянина Аслана Карацева (7:6, 7:6, 6:2).

ВТОРОЙ КРУГ

В 1/32 финала «Уимблдона-2021» Арина Соболенко встречалась с британкой Кэти Бултер. Матч получился упорным. Арина допустила шесть двойных ошибок, при этом совершила 11 эйсов и 30 невынужденных. В итоге матч завершился в пользу Арины Соболенко - 4:6, 6:3, 6:3. В третьем круге белорусской спортсменке предстоит сыграть с победительницей Осорио Серрано из Колумбии либо Екатериной Александровой из России.

У мужчин во втором круге участие принимал Егор Герасимов. Его конкурентом стал русский спортсмен Карен Хачанов Теннисисты сыграли три сета, где победу одержал Хачанов - 6:1, 7:6, 6:3. На этом Егор Герасимов завершил свое выступление на лондонских кортах.