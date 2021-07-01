Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 июля 2021 года: снова рекорд по смертности, а вакцинировались пока только 11% минчан. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 28 июня, за сутки в стране зарегистрировали новых 914 пациентов с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки всего 495 человек. А всего, с начала пандемии, в стране подтвердили 417 тыс. 189 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 409 тыс. 797 пациентов.

На этот раз сообщается об одиннадцати умерших за сутки – это снова рекорд. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших превысило 3 тысячи человек. Сейчас их число - 3 тыс. 143 пациента.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру снова чуть-чуть увеличились. Сейчас число ежедневных случаев – около 379 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 7,7 тысяч. Рекордсмен – Бразилия, там за сутки от коронавируса умерло почти 2 тысячи человек. Всего в мире от ковида уже умерли 3,95 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 75 021 человек, в Литве – 4 383, в Латвии – 2 513, в Украине – 52 340 человек.

Ученые объяснили, почему вакцина AstraZeneca приводит к тромбам у некоторых пациентов

Тромбы после прививки вакциной AstraZeneca образуются только при прямом введении препарата в вены и другие кровеносные сосуды. К такому выводу пришил немецкие исследователи, которые изучали формирование тромбов в организме мышей после инъекций AstraZeneca.

«Одной из основных причин формирования тромбов после вакцинации может быть случайное попадание препарата в вену. Защититься от этого можно, если вводить вакцину внутримышечно с предварительным отсосом жидкости», – утверждают ученые.

Напомним, что сообщения об образовании тромбов у пациентов после прививки против коронавируса препаратами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson появились весной 2021-го. После этого некоторые страны отказались от закупки вакцины AstraZeneca.

Стало известно, сколько человек вакцинировались от ковида в Минске. А вот сколько нужно, чтобы получился коллективный иммунитет

В белорусской столице прививку от COVID-19 получили уже 11 процентов жителей – это данные «Минского городского центра гигиены и эпидемиологии».

На 30 июня привились уже более 200 тысяч человек. Это составляет 11 процентов населения Минска. В то же время, чтобы создать коллективный иммунитет, нужно, чтобы вакцину получили 60 процентов горожан. Это более 1 млн. 200 тысяч человек.

Вакцинацию в Минске можно пройти как в поликлинике по месту прописки, так и в дополнительных пунктах вакцинации. 11 из них находятся в стационарных организациях здравоохранения, 28 – в торговых центрах, на рынках, на железнодорожном вокзале.

Наталья Автухова напомнила, что вакцинированным также необходимо соблюдать масочный режим, мыть руки и по возможности держать социальную дистанцию.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 июля 2021 года: снова рекорд по смертности, а вакцинировались пока только 11% минчан. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

На страны, победившие ковид, наступает более агрессивный его вариант - «дельта»

Западные страны, снимающие коронавирусные ограничения, рискуют столкнуться с новой проблемой. Это вариант коронавируса «дельта». Он более агрессивен, чем ранее известные мутации, и пока неясно, насколько с ним справятся уже разработанные препараты, пишет РИА Новости.

Так, в Великобритании «дельту» за последнюю неделю июня подхватили более 35 тысяч человек – в полтора раза больше, чем в середине месяца. До этого в стране преобладал так называемый британский вариант ковида – «альфа». Европейский Центр по контролю и профилактике заболеваний прогнозирует, что к августу в Европе 90 процентов инфицированных будут иметь «дельта»-ковид. В то же время в Индии уже выявлена еще одна модификация вируса, которая получила название «дельта плюс».

В Национальном аэропорту Минск с 1 июля будет использоваться только экспресс ПЦР-тестирование по технологии SmartAmp

В Министерстве здравоохранения рассказали, что в Национальном аэропорту Минск с 1 июля будет использоваться только экспресс ПЦР-тестирование по технологии SmartAmp. Это связано с увеличением спроса срочных исследований на COVID-19. Это позволит значительно увеличить мощность лаборатории.

- Лаборатория с понедельника по пятницу будет работать с 6.30 до 18 часов, в субботу – воскресенье – до 17 часов. Технический перерыв с 12 до 13 часов. Забор биологического материала на ПЦР-исследование происходит с 7 до 16 часов, а в субботу-воскресенье – до 15 часов и только при наличии авиабилета и электронной записи. Граждане, которые записались на сайте, но у них нет авиабилета, а имеется билет на любой другой вид транспорта, обслуживаться не будут, - написано в сообщении.

В Минздраве добавили, что запись на тестирование будет открываться на один день в 7 часов. К примеру, 4 июля в 7 утра будет открыта запись на 5 июля.

- Выдача результатов исследования будет происходить после 11 часов по мере выполнения исследований, но не ранее, чем через два часа с момента забора материала и оформления документов, - уточнил в Министерстве здравоохранения.

Стоимость ПЦР-исследования по технологии SmartAmp на 1 июля для резидентов Беларуси составит 67 рублей 43 копейки, для нерезидентов – 85 рублей 20 копеек.

Лицам, которые уезжают из Беларуси в государства – члены ЕврАзЭС обязательно внесение результатов тестов на коронавирусную инфекцию в систему «Путешествую без COVID-19».

- Стоимость ПЦР-исследования с внесением результата в систему «Путешествую без COVID-19» на 1 июля для резидентов Беларуси составит 71 рубль 03 копейки, для нерезидентов – 88 рублей 80 копеек.

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