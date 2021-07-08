Доступ к сайту NN.by ограничен по решению Мининформа, у сотрудников обыски и задержания: что происходит с редакцией «Нашай Нівы»

Редакция «Нашай Нівы» в конце 2019 года. Фото: Instagram @nashaniva

Утром 8 июля у пользователей из Беларуси и других стран перестал открываться сайт «Нашай Нівы». Издание сообщило в своих соцсетях о том, что на связь не выходят некоторые сотрудники, в том числе главный редактор Егор Мартинович. Чуть позже на сайте Министерства информации появился официальный комментарий о том, что происходит с сайтом NN.by: доступ к нему был ограничен из-за размещения там запрещенной информации. О каких конкретно публикациях идет речь, в сообщении не уточнялось.

В 11 утра телеграм-канал «Нашай Нівы» сообщил, что обыск проходит у редактора Андрея Скурко.

Адарья Гуштын, жена главного редактора «НН» Егора Мартиновича, написала в своем Facebook, что Егор задержан, дома нет и их собаки Альмы. Возможно, Мартиновича задержали, когда он гулял с собакой. Около 13 часов Адарья рассказала, что Егора привезли домой вместе с собакой, в квартире проходит обыск. По какому делу проводятся оперативные действия, неизвестно. Около 13.45 обыск завершился, Мартиновича вывели из дома силовики.

Дома у редактора "Нашай нівы" прошел обыск. Фото: Facebook Егора Мартиновича

На 12.30 не было связи с шеф-редактором издания Андреем Дынько.

Не было известно, где в первой половине дня находились журналист Наталья Лубневская, фотограф Шура Пилипович – Сущиц. Они могли быть в офисе, куда пришли силовики. Позже стало известно, что они на свободе и под подпиской о неразглашении.

Обыски проходят и у сотрудников бухгалтерии - из офиса бухгалтерии изъяли документы, главного бухгалтера Ольгу Ракович увезли домой, там тоже пройдет обыск, передает телеграм-канал «Нашай Нівы».

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