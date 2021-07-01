В Украине спорят, должны ли футболисты давать интервью только на украинском языке

Герой матча со шведами Артем Довбик. Фото: Reuters

Главный тренер Андрей Шевченко на пресс-конференции сказал: «Хочу поздравить всех болельщиков Украины с этим историческим моментом. (…) Хочу передать привет всей Украине и президенту. Мы знаем, что вся Украина болела за нас».

Ему вторил игрок Александр Зинченко: «Мы пишем историю, вся страна заслужила это своей поддержкой».

Еще один герой матча – автор победного гола Артем Довбик – также делился эмоциями на русском.

И пока одни украинцы восхищались результатом команды, другие возмущались тем, что игроки давали комментарии не на украинском языке. Баталии разгорелись в социальных сетях. Писательница Лариса Ницой написала в Facebook:

"Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил – так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?»

Ее поддержал историк и журналист Вахтанг Кипиани, который написал, что Украинская ассоциация футбола в контрактах с главным тренером и командой должна прописывать, что публичные комментарии они должны давать на государственном языке.

Им возразили многие пользователи соцсетей и в частности Олесь Доний, бывший народный депутат, политический аналитик: «Обидно, когда даже победа Украины в футбольном матче становится поводом для языкового противостояния. (…) Можно по-разному относиться к футболу и к профессиональному спорту вообще, но отрицать, что успехи на спортивной арене способствуют единству нации, бесполезно. Способствуют единству. Ну так может, победу не стоит терять постфактум? Еще раз: победа – единство – сила. Вместо этого: ссора – разъединение – слабость. Украинский язык стоит продвигать. Но силой любви, а не ненависти. Силой собственного примера, а не призывами к принуждению».

Кстати, в марте этого года Андрей Шевченко неожиданно для журналистов начал пресс-конференцию перед матчем с Францией на украинском языке и пообещал, что будет еще чаще использовать.

Отметим, что в украинской сборной звучит не только русский и украинский языки, но и итальянский, и, вероятно, английский.

Дело в том, что в тренерский штаб сборной входят четыре итальянца, испанец, а также реабилитологи из английского «Манчестер Сити». Сам Андрей Шевченко долгое время играл за «Милан» и хорошо знает итальянский.

Тем временем, сборная Украины прибыла в Рим, где 3 июля (22.00) встретится в четвертьфинале Евро-2020 с Англией.

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