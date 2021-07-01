Торговался за песню «Рюмка водки на столе», давно не поет шансон, а в США слывет российским гангстером: топ-10 фактов о Григории Лепсе

Концерт пройдет в день рождения певца. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже совсем скоро, 15 июля, в Минске состоится долгожданный концерт одного из самых популярных российских исполнителей: на сцену «Минск-Арены» выйдет Григорий Лепс. Концерт пройдет в день рождения певца, которому в этом году исполняется 59 лет. Некоторые детали его биографии вас определенно удивят.

1. Лепс - это не псевдоним

Точнее, не просто псевдоним. Первоначально «Лепс» - прозвище, которое певец получил еще в детстве. Впрочем, с фамилией Григория Викторовича Лепсверидзе оно созвучно. Родился артист в городе Сочи в 1962 году. Отец - Виктор Антонович, работал на мясокомбинате, а мама - Натэлла Семеновна - на хлебозаводе. У Григория есть родная сестра - Этери.

2. Не учился на профессионального певца

В сочинской школе №7, по признанию Григория, учителя называли его «проклятым двоечником». Часто будущий артист приходил в школу не столько за знаниями, сколько за музыкой: в школьном ансамбле он играл на барабанах, а иногда и пел. В итоге это стремление взяло верх: в 14 лет Григорий Лепсверидзе поступает в Сочинское музыкальное училище и в 1980 году заканчивает его по классу ударных инструментов.

3. Попробовать свои силы в Москве уговаривали Шуфутинский и Розенбаум

После училища Лепс отслужил в армии, вернувшись, работал на режимном объекте - заводе, где выпускали военные автомобили. Но творчество пересилило еще раз: молодой певец выступает на танцевальных площадках, в «Ривьере» - популярном сочинском парке, поет в ресторанах города. С 1990-го исполняет романсы в ресторане одного из самых популярных отелей Сочи «Жемчужина». Гастролировавшие в Сочи Александр Кальянов, Михаил Шуфутинский и Александр Розенбаум, услышав, как поет Лепс, в один голос советуют ему: надо ехать в Москву.

И певец решился. Но не сразу. С одной стороны, он понимал: «Если останусь в Сочи, то выдохнусь как артист». Да и гонорары были шальные.

- В день, бывало, и до 150 рублей доходило. Бывало и намного больше, какие-то нереальные, баснословные деньги, - говорил певец. Но желание попробовать свои силы в столице перевесило, и в 1992 году Лепс переехал в Москву.

15 июля состоится концерт Григория Лепса в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

4. Смог побороть алкогольную и наркотическую зависимости

В возрасте тридцати лет певец переезжает в Москву.

- Я был мало кому интересен. Много пил. Начал употреблять наркотики, - так откровенно вспоминал сам певец тот непростой период своей жизни в одном из интервью. -Выглядел, соответственно, плохо. Мой вес был за 100 кг. А люди, обещавшие помочь когда-то, естественно, пропали. Трудно было со мной таким.

Но Григорий Викторович смог тогда взять себя в руки, правда, для этого нужно было побывать на грани жизни и смерти. В 1995 году певца экстренно госпитализировали - у него диагностировали панкреонекроз: из скорой - сразу на операцию.

- У докторов были серьезные сомнения, выживу ли. Помню, лежал и тупо глядел в больничный потолок. В голове - ни одной мысли.

Тогда все обошлось, но врачи, выписывая пациента - а за время лечения и реабилитации он похудел на 35 килограммов, - предупредили: любой глоток алкоголя может стать для него последним. Долгой и трудной была борьба артиста с пагубными пристрастиями.

- Только страх умереть молодым меня остановил от повторений тех или иных ошибок, -констатировал позже Лепс.

5. Три легенды о том, кому посвящена легендарная песня «Натали»

В 1995 году у Григория Лепса выходит клип на культовую в его творчестве песню «Натали». Легенд вокруг этой самой Натали - множество. Во-первых, говорят, что она посвящена погибшей в аварии возлюбленной Григория. Другие рассказывают, что образ собирательный и «Натали» - вовсе не Натали, а песню Лепс посвятил некой Елене, которую он страстно, но безответно любил. Третьи утверждают, что на концертах Григорий Викторович посвящает песню своей двоюродной сестре Натэлле, которая трагически погибла в юности.

6. На «Рождественские встречи» пригласила лично Алла Пугачева

Было это в 1998 году, говорил Григорий:

- Однажды меня пригласили на «Рождественские встречи». Лично Алла Борисовна приглашала. Для меня это был… шок - неподходящее слово. Я - никому не известный 34-летний человек, только начинал что-то исполнять. Она меня при личной встрече попросила, если я могу. Конечно, я могу, Алла Борисовна.

На тех «Встречах» Григорий Лепс исполнил песню «Все равно увижу». Кстати, именно Пугачева посоветовала Лепсу взять в репертуар песню Андрея Мисина и Карена Кавалеряна «Лабиринт». Эта популярная композиция стала заглавной в одноименном альбоме певца, который вышел в 2006 году. Кстати, как отмечал сам певец, шансон он исполнял именно до этого года, а свой неповторимый стиль он называет «эстрадной песней с элементами рока».

7. Песню «Рюмку водки на столе» купил за 300 долларов

До Лепса эта песня была в репертуаре исполнителя, выступавшего под псевдонимом Жека (Евгений Григорьев). Именно он - автор песни, которую написал в середине 1990-х и исполнял на своих концертах около пяти лет. Но хитом она не стала, хотя автор в ее потенциал верил. В 2000 году Жека познакомился в Лепсом. Жека поставил на магнитофоне «Рюмку…», Лепс прослушал и просто спросил: «Сколько ты за нее хочешь?» Автор композиции попросил 500 долларов -по тем временам сумма относительно небольшая, ведь уже тогда потенциальные хиты российские исполнители покупали за десятки тысяч долларов. В общем, Григорий стал рыться по карманам - в общей сумме нашлось 300 долларов: «Бери сколько есть». Музыканты ударили по рукам.

«Рюмка…» вошла в альбом «На струнах дождя», на композицию сняли клип -уже через год ее крутили на всех радиостанциях и телеканалах, а Лепс стал одним из самых популярных исполнителей постсоветского пространства. Кстати, в новогодние праздники 2019 года в России провели исследование: оказалось, что чаще всего в караоке заказывают и исполняют именно «Рюмку водки на столе». Каждый, конечно, поет как умеет, но харизму и экспрессию Лепса повторить невозможно.

Григорию Лепсу в этом году исполняется 59 лет Фото: Павел МАРТИНЧИК

8. Правительство США называло Лепса мафиози и гангстером №1

В 2014 году у Лепса вышел альбом под названием «Гангстер №1». И это неспроста: осенью 2013 года Министерство финансов США обвинило исполнителя в том, что он не просто причастен к «постсоветской мафии», имеет связи с евразийским преступным синдикатом под названием «Братский круг», но, проживая в Таиланде, перевозит деньги мафии и имеет кличку Гриша.

В итоге певцу поставили «стоп въезд» на территории США, гражданам этой страны запретили заключать с ним любые сделки, а все активы, которые находятся в американской юрисдикции, заморозили.

Дальше - больше! Дошло до скандала: МИД России обвинил США в нарушении презумпции невиновности. Сам Лепс отнесся к ситуации спокойно, а представитель певца подчеркнул: ни счетов, ни недвижимости в Америке у Григория Лепса нет.

9. Счастливый отец четырех детей

Вообще, Григорий Лепс женился дважды. Первой женой стала Светлана Дубинская: с ней певец познакомился во время учебы в Сочинском музучилище - девушка училась на вокальном отделении. Несмотря на то, что брак быстро распался, в нем у пары в 1984 году родилась дочь Инга. Певец всегда помогал ей, и отношения у них самые искренние. Со второй супругой, Анной Шаплыковой, Григорий познакомился в 2000 году. Анна - профессиональная танцовщица, работала артисткой балета у Лаймы Вайкуле, в тот вечер в ночном клубе праздновали день рождения ее мужа. В числе приглашенных был и Григорий Лепс. Так они и встретились: Григорию на тот момент было 39 лет, Анна - на десять лет моложе. После того как в 2002 году пара узаконила отношения, девушка ушла из шоу-бизнеса, целиком посвятив себя семье. В браке с Анной Григорий воспитывает троих детей - дочерей Еву, Николь и сына Вано.

10. Занимается благотворительностью, но не любит об этом говорить

Об этой части своей жизни Григорий Викторович говорить не любит. Говорят факты. Например, большая часть средств, полученных от продажи билетов на благотворительный концерт (он тоже был приурочен ко дню рождения исполнителя) в 2013 году были перечислены Балашихинскому онкологическому центру. Сестра артиста Этери Алавидзе как-то призналась, что ее брат не любит говорить о том добре, которое он приносит людям, поскольку считает, что он обязан помогать тем, кто это заслуживает.

Сам певец однажды сказал: «Предпочитаю помогать адресно. Допустим, если человек заболел, а я понимаю, что могу помочь, то я помогу».

К настоящему моменту Григорий Лепс выпустил больше десятка альбомов, много успешных синглов. Отдельно надо вспомнить ставшие однозначными хитами дуэты: «Я тебе не верю» с Ириной Аллегровой, «Она не твоя» со Стасом Пьехой, «Обернитесь» с Валерием Меладзе, «Зеркала» с Ани Лорак, «Дай мне уйти» с Тимати… Продолжать можно бесконечно, а вспоминать его сольные песни, которые взрывали и взрывают хит-парады, - еще дольше.

15 июля. Концерт Григория Лепса в Минске. Купить билет