Расписание матчей 1/4 финала Евро-2020 на 2 и 3 июля: кто и чем удивит футбольных болельщиков

3 июля состоится матч между сборными Украины и Англии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный праздник постепенно выходит на финишную прямую. Уже определены все участники четвертьфинала, которые готовы побороться за главный титул Евро-2020.

2 июля в Санкт-Петербурге состоится первый матч 1/4 финала. Швейцария принимает Испанию. Швейцарские игроки в предыдущем матче удивили весь футбольный мир, убрав с пути чемпионов мира 2018. Французы оказались не готовы к неожиданной игре подопечных Владимира Петковича (3:3). В серии пенальти Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, французы покинули Евро-2020. А испанцы в ярком матче одолели Хорватию в овертайме (5:3).

Второй матч состоится в Мюнхене. Сборная Бельгии, которая обыграла Португалию (1:0), встречается с неудержимой итальянской командой. У Италии сейчас 31-матчевая серия без поражений.

3 июля зрители смогут насладиться неожиданными участниками четвертьфинала. Сборная Чехии сразится с датчанами в Баку. А вечером игровой день завершает матч между сборными Украины и Англии.

Надеемся, что сборные порадуют болельщиков своей невероятной игрой.