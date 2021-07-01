2 июля - короткий рабочий день: объясняем, кто в пятницу работает на час меньше, а кто получает компенсацию

В 2021 году праздники выпадают в основном на выходные. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В 2021 году праздники выпадают в основном на выходные. Вот и День Независимости, 3 июля, - это суббота. И все же есть возможность словить немного больше свободы летом! Последний рабочий день на этой неделе – короткий.

А все потому, что пятница, 2 июля это рабочий день накануне Дня Независимости. И продолжительность рабочего времени в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику, сокращается на один час (так сказано в ч.1 ст. 116 Трудового кодекса). Это распространяется и на частные предприятия, и на государственные, и на работников с неполной ставкой, неполным рабочим днем, совместителей.

Но если по условиям производства сокращение рабочего дня невозможно, то переработка должна быть компенсирована (ч. 2 ст. 116, ч. 1, 2 ст. 69 Трудового кодекса). По соглашению сторон это может быть один из вариантов:

1. Повышенная оплата. Размер доплаты для работников со сдельной оплатой труда - не ниже сдельных расценок, для работников с повременной оплатой - не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов.

2. Дополнительный выходной, оплачиваемый в одинарном размере. Но он предоставляется лишь по мере накопления часов переработки.