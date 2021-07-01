Экс-игрок «Ромы» Сергей Гуренко о шансах сборной Италии на Евро-2020: «У Бельгии исполнительское мастерство выше. То, что простили австрийцы, они не простят»

Участие де Брюйне в матче с Италией под вопросом. Фото: Global Press Look

- Много команд-фаворитов уже покинули турнир. Дальше прошли сборные, которые делали ставку не на индивидуальные качества, а играли в коллективный футбол, где высокая организация и дисциплина, - говорит Сергей Гуренко. - Так Чехия прошла Нидерланды, Швейцария – Францию. Да и Австрия, Хорватия могли преподнести сенсацию, не хватило совсем чуть-чуть.

- Франция упустила победу или Швейцария ее вырвала?

- Франция упустила. Они вели со счетом 3:1 и могли спокойно закончить матч, обладая таким подбором футболистов. Рано уверовали в победу. Но и Швейцарии надо отдать должное.

- Не было мысли, что замена Гризманна была роковой? Он важный игрок, ушел при счете 3:2 на 88-й минуте, когда была вероятность дополнительного времени.

- У Дешама наверняка были свои резоны. Понятно, что от одного игрока не всегда всё зависит. Но Гризманн – основополагающий футболист. Я для себя его открыл в новой ипостаси: Гризманна в медиа пространстве преподносят как звездного футболиста, но он способен в ущерб личной статистике и амбициям очень много отрабатывать в обороне, играть на команду. Что он и делал на Евро-2020.

Сергей Гуренко отдает предпочтение Бельгии в игре против Италии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У Франции много звездных игроков, но игра была прагматичной, мало идей могли предложить.

- Такое ощущение, что они хотели в энергосберегающем режиме пройти начальные стадии. Настоящую Францию мы могли бы увидеть в полуфинале и финале. Но уже не увидим. Это вновь доказывает, что в футбол играют не фамилии на бумаге, а люди и именно команда на поле.

- У Мбаппе ноль голов на турнире. Хотя на ЧМ-2018 он в 19-летнем возрасте забил 4 мяча в 7 матчах. Исполняй пенальти он, а не Бензема, статистика была бы другой. Но уже начинаются разговоры, что Мбаппе трудно играть под давлением, когда с него высокий спрос.

- У любого спортсмена есть спады. У Мбаппе был тяжелый клубный сезон. Возможно, его надо было иначе использовать. Плюс к нему было пристальное внимание соперника. Думаю, у него все впереди.

- Бельгия в матче с Португалией исполнила всего один удар в створ, ни разу не подавала угловой. Не ожидал такую инертную игру от команды, в составе которой де Брюне, Лукаку и другие.

- Они играли по счету. Тут сказал бы про другое. У Бельгии при счете 1:0 было много хороших выходов «три на два», и они их не доводили до гола. Игроки такого уровня должны были делать счет 2:0. А в итоге после потерь мяча могли пропускать сами и поехать домой. Меня как тренера это насторожило бы.

Англия скучна, но эффективна. Фото: Reuters

- У Англии много звезд, но ее называют самой скучной командой на турнире: сушат игру, ничего не дают сделать сопернику, а сами реализуют редкие моменты. С другой стороны, это одна из самых эффективных команд: разница мячей 4-0.

- Кто такие звезды? Звезд делают журналисты: чем больше о них пишут и рекламируют. А в футбол играет команда. Да, есть люди, которые могут решить момент и сделать результат, но все это заслуга команды. Мне турнир нравится тем, что он это и доказывает. Не думаю, что в ближайшем будущем появятся игроки уровня Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые могут в одиночку решать исход матчей.

В футболе сейчас «подвисает» центр поля, самое важное – это игроки обороны и атаки. А центр поля – связующее звено между двумя линиями. Поэтому контроль мяча, как это ни парадоксально, не всегда играет определяющую роль.

Что касается Англии, она играет очень организованно и дисциплинированно. Этим и впечатлила.

- За Италией, наверное, особенно следите, учитывая, что играли в чемпионате этой страны?

- Про Италию много говорили, когда они на старте одержали крупные победы. Матч с Австрией стал для них холодным душем. Основные игры у них впереди. Тогда о силе Италии можно будет что-то сказать. В четвертьфинале у них сильный соперник. Италия – Бельгия, таким мог быть и финал.

- Есть мнение, что у Австрии такой организованный и эффективный прессинг, что после этого Италии с Бельгией будет даже проще.

- Зато у Бельгии исполнительское мастерство выше. То, что простили австрийцы, не простят бельгийцы. Игра покажет, она будет интересной.

- Какое впечатление произвела Украина?

- Она сыграла в свою силу. У них очень перспективная сборная, много быстрых игроков. И это одна из самых молодых команд на турнире. То есть нынешний результат – это не предел. Думаю, они созреют через два цикла и в будущем могут бороться за высокие места.

Датчики помогают определять физическую форму игрока. Фото: Reuters

- Отмечали, что переход на игру в три центральных защитника помог Украине сбалансировать игру, учитывая систему Швеции.

- Считаю, что сборные должны уметь играть по-разному. Это интересно журналистам, когда расписывают схемы: кто, где и как играет. В футбол играют 10 полевых игроков против 10. Правильно один из тренеров сказал: схемы – это изначальная расстановка, когда вводят мяч. Затем они меняются. Если играешь в четыре защитника, а полузащитник опустился ниже. Сколько уже защитников? Пять. Если крайний защитник поднялся выше, то уже три защитника. Не надо смотреть, сколько игроков в линии номинально. Один человек в Италии мне сказал правильную вещь: важно не то, сколько нападающих ты поставил, важно, сколько игроков вбежали в штрафную. Если у тебя три нападающих, но в нужный момент в штрафной ни одного, то какая разница? А как «Барселона» играла без номинальных нападающих? Но там постоянно в штрафную вбегали четыре футболиста.

Не надо всегда упираться в эти схемы. Проиграла бы Украина, нашелся бы тот, кто сказал, мол, не ту схему Шевченко выбрал.

- Много споров вызывало удаление Даниэльссона: швед выбил мяч, а потом въехал в голень Беседину.

- На мой взгляд, судья принял неверное решение. Хотя я всегда говорю, что здоровье – самое важное. Но тут даже не было желтой карточки. Швед сыграл в мяч на нормальной высоте, а украинец наткнулся на него. Да, Беседин получил тяжелую травму, это больно и неприятно, желаю ему скорейшего восстановления. Но Даниэльссон ни в чем не виноват. Если смотреть фото, то все очень страшно, если смотреть видео в динамике, то все понятно. Что бы это обсуждать, надо хотя бы пару раз ударить по мячу и понимать, что такое футбол.

- В соцсетях Виталий Кутузов тоже писал, что сыграно в мяч и умышленного фола не было. Видел мнение вашего бывшего коллеги по штабу в минском «Динамо», он трактует эпизод иначе.

- Нападающий и вратарь могут иначе смотреть на эпизод. Виталий Кутузов высказал свое мнение. Владислав Радимов сказал так же, как и я. С ним согласен Александр Мостовой. Эти люди в свое время играли на самом высоком уровне. Да, сейчас в правилах много поправок. Та же игра рукой. Судьи придумали оценивать различные ситуации, с какого расстояния мяч попал в руку, как была выставлена рука и так далее. Самые лучшие правила были в дворовом футболе: прижаты руки к корпусу или нет. И не надо ничего больше выдумывать.

- Когда украинец Артем Довбик забил победный мяч, он снял футболку под которой был «лифчик» с GPS-трекером. Он измеряет количество километров, которые пробежал футболист за игру, количество рывков, максимальную и среднюю скорости. А также может давать информацию о пульсе в реальном времени. Как эти данные интерпретируют тренеры?

- Это помогает в период предсезонной подготовки отслеживать физическое состояние футболиста, динамику прогресса его функционального состояния. На мой взгляд, в соревновательный период в этом не особого смысла. Ну, сделал футболист 50 рывков, но половину из них не туда или потом мяч не смог остановить. Если датчики начнут показывать эффективность игры с мячом, тогда я соглашусь, что это помогает. Да, датчики дают информацию. Но самая главная информация – итоговый счет на табло.

- В штабе Шевченко много итальянских специалистов, внедряют последние технологии.

- Это всё прекрасно. Эти датчики скоро в Первой лиги чемпионата Беларуси будут вешать, но лучшего играть от этого мы не стали. Я бы больше внимания уделял развитию мастерства. Можно всех перебегать, но не обыграть.

- Какие прогнозы или ожидания перед матчами ¼ финала.

- Думаю, сюрпризы еще могут быть. Хотя каждая из команд заслужила играть в четвертьфинале. Если делать прогноз, то дальше выйдут Бельгия, Дания, Англия, Испания.

- Данию отмечают как команду, которая может перестраиваться по ходу матча, показывает яркую игру.

- Я бы сказал, что они трудолюбивые. И посмотрите, за какие клубы они играют. Это говорит само за себя. Поэтому я ожидал, что они себя так проявят.

- На ваш взгляд, кто сейчас самый ценный и полезный игрок? Шутят, что это Автогол. Другие называют Стерлинга, Шика.

- Тот, кто решит исход финального матча. Мне импонирует игра Канте из сборной Франции, но они уже покинули турнир.

- Какие еще тренды отметили?

- Умение команд перестраиваться по ходу матча: где-то сыграть в три защитника, где-то в четыре или пять, где-то добавить нападающих. Футболисты должны знать, что делать при перестроениях. Тогда можно будет эффективно дожимать соперника, если видно его слабые места. У Франции Погба начинал матч со Швейцарией в опорной зоне, затем поднялся выше, забил шикарный гол.

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