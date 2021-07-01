Испытано на себе. В Минске появились велопарковки с заботой о велосипедах

Велосипед - идеальное средство передвижения летом! Фото: Алексей МАТЮШКОВ

Бывает, полчаса наворачиваешь на машине круги по центру Минска в поисках парковки – все месте заняты. Невольно пожалеешь, что не пересел велосипед, который и для здоровья полезней, да и при нынешней загруженности проезжей части, оказывается быстрее. Тем более, что инфраструктура для двухколесного транспорта развивается из года в год.

Это, пожалуй, самая удобная велопарковка в Минске - места много и велосипед не поцарапает. Фото: Алексей Матюшков

С 1 июля на Октябрьской площади рядом с офисом А1 появилась современная велопарковка. Простая, удобная и симпатичная, напоминает электрозаправку. Вернее, кофезаправку, поскольку теперь можно заезжать на велике «заправляться» в модной минской кофейне «Инклюзивный бариста».

Блогер Антон Мартыненко одним из первых опробовал новую велопарковку. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

Оказалось, это только начало – в городах Беларуси вскоре появится целая сеть таких велопарковок.

Мест для парковки велосипедов много! Фото: Алексей МАТЮШКОВ

«Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду – один из главных принципов, которыми руководствуется А1 в своей деятельности. Именно поэтому мы решили продолжить улучшение велосипедной инфраструктуры с новым важным акцентом на экологии. Этот проект создан и реализовывается в соответствии с политикой компании в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG). Заботясь об уменьшении углеродного следа, комфортном перемещении велосипедистов и городской велоинфраструктуре в целом, А1 принял решение установить эргономичные велопарковки по всей стране», – рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 Николай Бределев.

Наш журналист также предпочитает передвигаться летом на велосипеде. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

Знаете, раньше устанавливали такие скобы, в которые приходилось загонять переднее колесо – такие парковки при одном неосторожном движении гнули колесо, а иногда и ломали велосипеды.

Велопарковка - это очень удобно. Фото: Алексей МАТЮШКОВ

Здесь подход совершенно другой. Разрабатывали оригинальную конструкцию и дизайн парковок совместно с представителями велодвижения. Например, эксперты предложили прорезинить грани столбика велопарковки, чтобы они не царапали велосипед. Также была продумана комбинаторность элементов: такую парковку можно компоновать как угодно в условиях городского пространства. Каждый столбик автономен и велосипед к нему можно припарковать с любой из четырех сторон. Благодаря этому новый объект органично вписывается в городской пейзаж.