Ивашка и Саснович вышли в третий круг «Уимблдона-2021», Азаренко выбыла

Азаренко завершила свое выступление на корте Лондона. Фото: instagram.com/vichka35

В четвертый день «Уимблдона» завершились игры второго круга с участием белорусских теннисистов. За предыдущие дни некоторым спортсменам пришлось ждать своего часа из-за плохой погоды.

ВТОРОЙ КРУГ

В мужском одиночном разряде Илья Ивашка встречался с Жереми Шарди из Франции. 27-летний минчанин неплохо адаптировался к травяному покрытию, что позволило ему оказать достойное сопротивление оппоненту. Первый сет остался за Шарди. Позже Ивашка взял инициативу в свои руки и достаточно уверенно довел игру до победы – 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Матч длился 2 часа 26 минут. Илья безупречно действовал на подаче, совершил 18 эйсов и 4 двойных ошибок. В третьем раунде белорус встретится с Джордоном Томпсоном из Австралии (78 место в рейтинге ATP).

В женской одиночной сетке Виктория Азаренко в очной схватке сыграла с румынкой Сорана Кырстя. Перед этим вторая ракета Беларуси провела немало матчей на травяном покрытии и продемонстрировала отличную физическую подготовку перед турниром «Большого Шлема». В первой партии соперницы долго выясняли отношения, что дело дошло до тай-брейка. И его чуть лучше провела румынка. Во втором сете Азаренко собралась с силами и сравняла счёт по партиям. Упорная борьба продолжилась в решающем сете. В итоге победу одержала 31-летняя Сорана Кырстя – 6:7, 6:3, 4:6.

Еще одна белоруска Александра Саснович встречалась с представительницей Японии Нао Хибино. В этом противостоянии теннисистка из Беларуси оказалась сильнее соперницы и одержала победу за два сета – 6:4, 7:6. Игры на траве даются Саснович непросто, но сегодня она выступила ярко и уверенно. В следующем раунде белорусскя спортсменка сыграет с обладательницей титула «Уимблдона-2018» Анжеликой Кербер.

2 июля на корт выйдет Арина Соболенко, которая сыграет против колумбийской теннисистки М. К. Осорио Серрано в рамках третьего раунда.

Напомним, ранее борьбу на травяных лондонских кортах закончили Егор Герасимов и Ольга Говорцова.

«Уимблдонский» турнир завершится 11 июля.